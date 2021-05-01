Что ждет калужан с 1 мая: кэшбэк за детский лагерь, прибавки к пенсии и штрафы кондукторам

С 1 мая в России вступают в силу ряд законов, одни из которых порадуют, а другие огорчат калужан.

Начнем с хороших новостей. Некоторые категории пенсионеров ждет денежная прибавка.

+ к пенсии

Пенсии вырастут у ветеранов Великой Отечественной войны. Им по традиции дадут денежную выплату ко Дню Победы. В этом году это 10 тысяч рублей.

Членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности ждет перерасчет пенсий в сторону увеличения.

Из-за вредных условий труда пенсия летчиков и шахтеров пересчитывается каждые три месяца и очередной пересчет попадает как раз на 1 мая. Доплата рассчитывается индивидуально, по схеме, от которой и у математиков ум за разум зайти может.

Штрафы за "зайчат"

А вот кондукторам общественного транспорта Первомай несет нерадостные вести. С 1 мая их начнут штрафовать за высадку безбилетников в возрасте до 16 лет. Этот запрет действовал и ранее, однако ответственность за его нарушение наступает только сегодня.

Напомним, после ряда случаев, запрет высаживать ребенка, который едет в транспорте один, без взрослых, и не может оплатить проезд, приняли после ряда случаев в российских глубинках, в том числе и дальневосточных, когда кондукторы высаживали детишек в глуши и им приходилось добираться до дома, идя пешком несколько километров в жуткий мороз.

Для водителя штраф за такое нарушение составит 5тысяч рублей, а для кондуктора или контролера от 20 до 30 тысяч рубей.

Также с 1 мая поднимают штраф за переезд железной дороги не по правилам. Цена за это нарушение выросла в пять раз - до 5000 рублей. При этом есть риск остаться без прав на три-шесть месяцев.

Договор в ГИБДД - онлайн

Снова поговорим о приятном. В самом начале мая на портале Госуслуг заработает новый сервис, с помощью которого договор купли-продажи подержанного автомобиля можно будет заключить онлайн. В ГИБДД экземпляр отправится автоматически. Однако для перерегистрации авто все равно придется явиться в ГИБДД лично.

Тест для туристов

Начиная с 1 мая все калужане, вернувшиеся из зарубежных поездок, обязаны будут сдать два теста ПЦР дважды, а не один раз как раньше. В апреле это надо было делать только отдыхвашим в Турции и Танзании, а теперь –всем любителям отдохнуть за границей.

Второй тест делают на третий – пятый день после первого. Двойной ПЦР требуется даже тем, кто вакцинировался.

Подарок семьям от Путина

Расширение программы туристического кэшбека на детские лагеря, которое анонсировал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, должно начать работать с 20 мая. Правда, если обычные туристы, которые оплатят картой «Мир» путевку на курорты России, могут рассчитывать только на 20% кэшбека, то родителям детишек обещают вернуть 50.

Налоговики добреют

С 21 мая часть налоговых вычетов, в том числе на покупку жилья, проценты по ипотеке, начнут оформлять без заполнения декларации, сбора дополнительных документов и посещения налоговой. Понадобится только личный кабинет на сайте ФНС.

Главное, чтобы право на вычет возникло после 1 января 2020 года, а сделка прошла через банк, который участвует в системе обмена информацией с ФНС. Тогда по истечении определенного времени в личном кабинете на ФНС появится заявление на вычет, которое надо будет только проверить и, в случае, если вы согласны с расчетом налоговиков, подтвердить желание получить деньги. То есть самсостоятельно бегать за документами по банкам и бухгалтериям не придется. Налоговики все сделают за нас.