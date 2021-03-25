«Все равно, что обо мне говорят»: калужанка рисует светящиеся картины

В каждую работу Ирина Царева вкладывает определенный смысл. Справа картина, посвященная интернет-зависимости, а слева - «Критики-мухи».

Эта первая авторская выставка Ирины ЦАРЕВОЙ. Проходит она в ­­Доме музыки и называется «Осторожно, манипуляция!» Как влияют на нас соцсети? Как и кем устанавливаются стандарты красоты, при которых так уродливо деформируется лицо девушки? Как найти свою цель и преодолеть зависимости? В картине «Жизнь» Ирина размышляет о том, что каждый человек, несмотря на окружающих его людей, всегда остается наедине со своими мыслями, в своем маленьком уютном мирке. Картина «Фальсификация» о том, что кто­то готов отдать за тебя свою жизнь, а кто-то — ​размотать ее до последний нитки… Эта выставка — ​призыв относиться более осознанно к современным тенденциям, оставаясь собой. А при ультра­фиолетовом свете картины становятся еще более эмоциональными.

— Эффект неожиданности есть не только для зрителей, но и для меня во время работы, — ​говорит Ирина. — ​Вдруг появляется 3D-объем, контраст… И если смотреть под определенным углом, то бабочки, например, начинают двигаться. На многих картинах присутствует видимость движения. И в доме, когда окружают такие картины, все меняется!

Картина «Освобождение» о том, что каждый человек от чего-то зависит. И когда он преодолевает то, что тяготило, ощущает легкость, которую символизируют бабочки.

«Ключ от счастья» - о том, что у каждого есть шанс. Сейчас многие жалуются, что ничего не получается, но не действует. Но каждый может достичь того, что хочет. Да, это трудно, но шанс всегда есть.

Всего шесть цветов

Ирина — художник­самоучка, ей всегда нравилось экспериментировать.

— Лет в 12 я стала серьезно заниматься графикой. Потом перешла на масло, гуашь. Сейчас этих работ не осталось, их раскупили, но дома есть икона, написанная маслом. Мне классическая живопись не так интересна, хочется внести что­то новое, свое. Два года назад стала рисовать флуоресцентными красками. Интересен был сам эффект свечения. И когда приходили гости, начинали разглядывать мои работы, я вдруг выключала свет, зажигала ультрафиолетовую лампу, и картины «оживали», многих шокировал этот сказочный эффект.

Холст я использую обычный, краски — ​акриловые, флюресцентные. Они безвредны, их даже на тело можно наносить. Эти краски сейчас очень популярны, ими и вещи раскрашивают, и настенная роспись красиво смотрится. Флуоресцентные краски не смываются, их можно в бассейнах использовать. Для меня они сложней, чем масло, потому что есть всего 6 цветов и белый. Из них надо создать разные оттенки. И это полупрозрачные краски, приходится наносить много-много слоев. Иначе при подсветке они будут эффектно смотреться, а при дневном свете — бледно, некрасиво. Постоянно прорисовываю по много раз. Работаю дома, сейчас уже муж и 11–летняя дочка привыкли к светящимся картинам, но все равно ждут каждую мою новую работу.

«Марионетки».

В жизни все мы носим маски.

В зависимости от расстояния, картина будет меняться, появляется объем, эффект движения.

«Все равно, что обо мне говорят»

— Меня больше тянет сюрреализм. Обожаю Сальвадора Дали. Но мой стиль другой, я смешала разные направления. Обычно на выставках работы флуоресцентными красками более абстрактные, в них нет сюжета. А я решила сделать сюжет, получилось интересно.

Я понимаю, что мои работы могут кому-то не нравиться, отношусь к этому нормально и не останавливаюсь. Мне все равно, что говорят. У меня на эту тему есть картина «Критики-мухи». В центре — ​образ творческого человека, который идет к своей цели и не видит окружения, которое его критикует. Он держит сердце, символизирующее эмоции, которые каждый художник вкладывает в свой проект. А мухи-критики налетают на обнаженного, незащищенного творческого человека.

Работа на рему коронавируса. Здесь главным героем Ирина сделала своего мопса.

Картины сказочные, мистические, в них много мелких деталей, которые хочется разглядывать.

Посвящается инопланетянам

Одну из работ Ирины взял в свой проект известный художник Андрей Бартенев. 7 марта в галерее «Здесь на Таганке» открылась выставка «Смотрящий за землянами» на тему инопланетян, секретных материалов и жизни Вселенной. Продлится она до 18 апреля. Ирина отправила заявку, и ее работу отобрали.

— Она единственная на этой выставке, выполненная флуоресцентными красками, но, к сожалению, без подсветки. Для нее одной не стали делать специальный свет. Я была в Москве на открытии. Народу пришло огромное количество. Художники не все попали внутрь, не смогли подойти к своим работам, просто на улице стояли. На выставке 370 работ, не только картины, но и инсталляции. Очень интересно!

«Фальсификация»

А это – о современных стандартах красоты.