«Американская мечта» по-калужски: как 2000 человек живут на стройплощадке – ПРОДОЛЖЕНИЕ

После публикации 19 января 2021 г. статьи «Американская мечта» по-калужски: как 2000 человек живут на стройплощадке» в нашу редакцию пришло письмо от застройщика Центрального микрорайона ЖК «Воскресенское». Представители компании высказали свою точку зрения о сложившейся ситуации, касательно только Центрального микрорайона. Сегодня мы публикуем комментарии застройщика Центрального микрорайона:

Безусловно в «Воскресенском» есть проблемы, мы стараемся их решать, где-то более, где-то менее успешно. Главное – проект (имеется ввиду только Центральный микрорайон) не брошен, он продолжает развиваться, количество жителей неуклонно растет.

Хочется привести комментарии на некоторое количество фактов, приведенных в статье, чтобы показать ситуацию в «Воскресенском» и с другой стороны:

В статье: - По плану все объекты застройщики должны были сдать в 2017 году, но до сих пор поселок считается «стройплощадкой». Коммуникации уже ветшают, дороги разрушаются.

Действительно сроки сильно скорректированы. До первой половины 2013 года все было хорошо, но потом покупательский спрос резко упал, платежеспособность населения резко снизилась, цены на все резко увеличились. Мы перестали строить самые доступные панельно-каркасные дома, которые пользовались максимальным спросом. Причина банальна – производитель домов не выдержал экономического давления и был вынужден свернуть производство. Мы же продолжили строить дома из газобетонных блоков. Да, эти дома лучше, но и дороже, мы не можем снижать качество, т.к. несем гарантийные обязательства в отличие от продаж на вторичном рынке. При этом мы максимально оптимизировали свои расходы и сумели удержать цены на дома. С июля 2013 года по сегодняшний день цены на дома у нас поднялись в среднем всего на 10%.

В статье: - Спасите село Воскресенское! Инфраструктурой никто не занимается! УК нету, дорог нету! – взывает к губернатору Владиславу Шапше один из жителей поселка в социальной сети ВКонтакте.

Обслуживание коммуникаций производится на регулярной основе. Факт: за десять лет существования проекта, сбоя в наших коммуникациях больше чем на сутки по вине застройщика не было ни одного раза. Дороги ежегодно ремонтируются, может не так как хотелось бы, но состояние дорог в Центральном микрорайоне лучше, чем в большинстве сел и деревень Калужской области, исключая центральные улицы. Самый больной вопрос по наличию УК (Управляющая компания). Жители Центрального микрорайона, по собственному желанию, решили отказаться от созданной застройщиком УК, в пользу созданной в будущем новой УК или ТСН силами жителей. УК и застройщик были не против и даже предлагали свою помощь информационного характера, в создании новой формы обслуживания поселка. В результате, после того как 50% жителей перестали оплачивать услуги УК, весной 2015 года Управляющая компания Центрального микрорайона была вынуждена объявить о прекращении предоставления услуг и сборе денежных средств (около 1500 рублей в месяц с домовладения). Прошло почти 6 лет, взамен ушедшей УК так ничего и не предложено. Функции УК, сразу после прекращения ее деятельности, в сокращенном формате взяла на себя компания-застройщик за свой счет. Сейчас жители оплачивают только потребленные ресурсы и вывоз мусора и жалуются на отсутствие УК.

В статье много критических замечаний, которые не относятся к Центральному микрорайону по территориальной и имущественной принадлежности. Практически все подобные замечания можно отнести к большому количеству населенных пунктов не только нашей области, но и многих других. А ЖК «Воскресенское» является одним из самых успешных и востребованных для потенциальных покупателей проектов индивидуальной жилой застройки в Калужской области. Кстати, за последние 3 года, более половины покупок земельных участков и домов, сделаны нашими жителями, которые меняют меньший дом на побольше, их родственниками и друзьями, а вторичные продажи единичны. Это ли не показатель привлекательности ЖК «Воскресенское», несмотря на существующие проблемы?

Приглашаем всех заинтересованных лиц посетить ЖК «Воскресенское», посмотреть на все своими глазами. Надеемся, что читатели взвешенно сделают собственные выводы о «Воскресенском».

С уважением, коллектив компании-застройщика Центральный микрорайон ЖК «Воскресенское».

P.S. Редакция KP40 особо отмечает, что наша публикация касалась не только Центрального микрорайона ЖК «Воскресенское», но и микрорайона «Южный», застраиваемого другими лицами и объектов находящихся на муниципальных территориях, однако в ходе подготовки статьи были допущены досадные неточности за которые мы приносим свои извинения. А именно.

В подписи к одной из фотографий было указано: «Фундамент недостроенного таунхауса в Центральном микрорайоне» без уточнения, что данный фундамент и земельный участок под ним не принадлежат ООО «ИК Воскресенское», так же как и многие другие недостроенные дома, которые строятся собственниками участков.

В статье указано: «Вечерами подростки собираются на автобусной остановке или у супермаркета. Самые непоседливые исследуют окрестные «заброшки». Прошлым летом с лестницы недостроенного здания детсада упал 15-летний мальчик, получил травму позвоночника». Уточняем, что эти «заброшки» и детский сад находятся в Южном микрорайоне, а не в Центральном, как можно подумать при прочтении.