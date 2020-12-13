Две строительные бытовки сгорели на стройке Дворца спорта в Калуге
Вечером воскресенья, 13 декабря, в Калуге произошел пожар на стройке Дворца спорта.
По предварительной информации, сгорели две строительные бытовки, а объекты строительства не пострадали. Жертв также нет.
По одной из версий, причиной ЧП стали электроприборы, используемые в быту. Окончательно это предстоит определить пожарным инспекторам.
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