Две строительные бытовки сгорели на стройке Дворца спорта в Калуге

Вечером воскресенья, 13 декабря, в Калуге произошел пожар на стройке Дворца спорта.

По предварительной информации, сгорели две строительные бытовки, а объекты строительства не пострадали. Жертв также нет.

По одной из версий, причиной ЧП стали электроприборы, используемые в быту. Окончательно это предстоит определить пожарным инспекторам.