Возрождение традиций во благо прогресса

Как Мещовский район сумел стать привлекательным для туристов и инвесторов.

Фото из архива Мещовской администрации.

Часто бывает: мы ищем приключения в неизведанных местах и совершенно не знаем, какие жемчужины есть у нас по соседству. Куда можно добраться на рейсовом автобусе, а впечатлений получить на целый год. Таков древний город ­Мещовск и территория его района с богатой историей, древними монастырями, живописной природой и удивительными людьми.



Родина русских цариц

На карте Калужской области Мещовский район появился в 1929 году. Однако город Мещовск впервые упоминается еще в XIII веке. Много исторических событий происходило на его земле. Но самый яркий след в её летописи оставили люди. Так, уроженками Мещовска были основоположница царской династии Романовых супруга первого царя Михаила Фёдоровича Евдокия Стрешнева и Евдокия Лопухина, первая супруга Петра I. Благодаря этому Мещовск вошёл в знаменитый туристический проект «Императорский маршрут», который создан под эгидой Министерства культуры РФ и призван рассказать о достижениях России в период правления династии Романовых. А с 2008 года в Мещовске при поддержке правительства Калужской области ежегодно проходит международная научно-­практическая конференция «У истоков российской государственности».

К обязательному посещению в Мещовске теперь и Музей трёх цариц, в котором можно увидеть восковые фигуры царских особ, вышедших из здешних мест, а также представлен макет древнего города Серенска — ​столицы вятичей. Это место мученической кончины просветителя вятичей — ​монаха Киево-­Печерской лавры священномученика Кукши.

Памятник Евдокии Стрешневой и Алексею Михайловичу у стен Свято-­Георгиевского мещовского монастыря.

Много в Мещовском районе и других излюбленных туристами мест. В Свято-­Георгиевскиом монастыре хранится мироточивый Голгофский крест, а также частицы мощей Георгия Победоносца. Сюда приходят помолиться старинным иконам Феодоровской Божией Матери и «Вознесение Господне».

Ново-­Благовещенский собор в византийском стиле после реставрации стал главным украшением Мещовска. На стенах храма Благовещения Пресвятой Богородицы сохранились древние росписи. В 1952 году собор вместе с колокольней взят под охрану государства как памятник архитектуры регионального значения. А в 2007 году на храме засияли новые кресты и купола.

Всё это говорит о том, что мещовцы бережно хранят своё наследие и стремятся передать его потомкам в первозданном виде.



Город с комфортной средой

Сегодня в Мещовске благоустраиваются и социальные объекты. В прошлом году в рамках проекта «Комфортная городская среда» отреставрирована главная ­городская площадь. Здесь появились новые клумбы, лавочки, детская площадка и современное антивандальное освещение. Отремонтированы дорожки, для велосипедистов предусмотрена парковка.

На прилегающей территории физкультурно-­оздоровительного комплекса была устроена универсальная спортивная площадка. А в рамках федерального проекта «Спорт — ​норма жизни» появилась площадка с тренажёрами для сдачи комплекса норм ГТО.

В 2019 году Мещовск стал одним из победителей Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На выигранные 40 миллионов руб­лей в районном центре началась глобальная реконструкция городского парка на реке Турее. При этом парк со столетней историей максимально сохранил естественные зелёные насаждения. А для его посетителей уже в этом году появятся новые дорожки, благоустроенные площадки, сцена, детский городок, тренажёры и теннисные столы.

Районный центр преображается с каждым годом. Благодаря областной программе ремонтируются фасады и крыши домов, асфальтируются придомовые территории, дороги. Всё это делает Мещовск ещё более привлекательным.

«Петровская ярмарка» и Фестиваль сидра

Красоты Мещовского края и богатая история подвигли местных жителей и к возрождению культурных событий. Так, в 2003 году здесь после долгого перерыва прошла знаменитая «Петровская ярмарка», которая впоследствии стала ежегодной. Когда-­то она была известна далеко за пределами Калужской губернии. По разнообразию привозимых на неё товаров и количеству посетителей ярмарка в губернии числилась на первом месте. Сегодня сюда приезжают производители, фермеры и владельцы подсобных хозяйств со всей области.

В июне этого года на Мещовской земле ­состоялся первый в Калужской области Фестиваль сидра. Из-­за эпидемиологической обстановки в этот раз он прошёл в онлайн-­формате. Его гостям представили образцы первой партии сидра из яблок, выращенных в Мещовском районе. Новое для Калужской области производство расположено в деревне Торкотино. Здесь заложен яблоневый сад и организовано производство этого традиционного летнего напитка.

Привлекателен для инвесторов

Богатая природа Мещовского края стала благодатной почвой для сельскохозяйственных достижений района. В июне этого года исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша ­побывал в угодьях «Агрофирмы Мещовской». Хозяйство специализируется на выращивании зерновых и технических культур. В 2019 году валовой сбор зерна здесь достиг порядка 26 тысяч тонн. В текущем году производство зерновых культур запланировано в объёме 40 тысяч тонн. Сейчас на деньги инвесторов на агрофирме завершается строительство комплекса ­машиностроительного парка, подработки, хранения и перевалки зерновых.

В КФХ Пономаренко разводят мелкий рогатый скот. Козья ферма рассчитана на 420 дойных коз и 150 голов молодняка. В КФХ имеется собственный цех по производству комбикорма. А в настоящее время ведётся работа по сооружению сыроварни с мощностью переработки от 500 до 3000 литров молока в смену. Скоро здесь наладится переработка молока для детского питания. Продукция будет выпускаться под товарной маркой «Усадьба Деревягино».



Мещовцы — люди дела

Славится Мещовский район и своими людьми. Среди почётных жителей района — ​Виталий ­Семёнович Попов, председатель СПК имени Димитрова. Человек, прошедший путь от простого шофёра до руководителя, имеющий хлеборобский стаж более 50 лет и вошедший в список ­энциклопедии «Лучшие люди России».

Иван Павлович Голыжбин, начав работать учителем физкультуры в местной школе, дошёл до должности директора Мещовского педагогического колледжа. Благодаря ему колледж не раз занимал I место в областном конкурсе «Лучшее образовательное учреждение по благоустройству территории». В 2010 году стал лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России».

Виктор Иванович Дёмин стал первопроходцем, взявшись за написание летописи земли Мещовской, в том числе и истории старинного Мещовска. В 2011 году вышла в свет его книга «Мещовская земля: история, события, люди» в соавторстве с Л. В. Молокановой.

Без тени сомнения можно сказать, что такие люди, как жители Мещовского района, не только сохранят его богатое наследие, но и создадут все условия для процветания края.

Администрация муниципального района «Мещовский район»

Телефон/факс: 8 (48446) 9–23–59.

Электронная почта: ameshovsk@adm.kaluga.ru

249240, Калужская обл., г. Мещовск, пр. Революции, 55.