Калужанка, воспитывающая девятерых детей, стала лауреатом в категории «Сердце матери». Её история — пример того, как любовь и ответственность могут объединить большую семью.

Фото Германа Зенкина

Знакомство Ларисы и с будущим мужем Сергеем произошло в конце 80-х на деревенских танцах.

Их семейная жизнь началась с испытаний: всего через четыре дня после регистрации брака мужа призвали в армию.

Лариса осталась одна, ожидая первенца.

В начале пути

Когда родился Александр, молодая мама совмещала учёбу в училище с заботой о ребёнке — одногруппницы помогали ей, присматривая за малышом во время экзаменов.

Работа кассиром в заводской столовой требовала ранних подъёмов: в пять утра автобус, ребёнок на руках, детский сад и рабочий день. Разлука с мужем давалась тяжело, и возвращение Сергея стало настоящим праздником для молодой семьи.

Расширение семьи

Первые годы были скромными: комната в общежитии, небольшая зарплата. Но появление дочери Наташи и переезд в двухкомнатную квартиру стали важными вехами. Поворотным моментом стало известие о гибели родственницы, оставившей двоих сыновей.

Несмотря на тесноту и юный возраст супругов (им было по 25 лет), они не смогли оставить мальчиков в детдоме. Пришлось проявить изобретательность: установили двухъярусные кровати, превратили кладовую в спальню. Благодаря тому, что дети уже знали друг друга, адаптация прошла гладко.

Вскоре семья приняла ещё одного мальчика — четырёхлетнего Володю, внука другой родственницы. К этому времени старшие дети подросли, а квартиру обменяли на трёхкомнатную. Жильё требовало ремонта из-за холода и плесени, но усилия окупились: Володя вырос, отслужил в армии и теперь гордо смотрит со своей фотографии в военной форме.

Поздние дети и новые приёмные

Когда Ларисе исполнилось 37 лет, у пары родился третий биологический сын Алексей. Несмотря на предупреждения знакомых о возможных проблемах со здоровьем, Лёша оказался талантливым ребёнком: отличник, победитель олимпиад по физике, занимался творчеством.

Родители решили, что ему нужен sibling, и отправились в приют «Мечта». Там их встретила хрупкая четырёхлетняя Яна, которую сразу прозвали Дюймовочкой. Между детьми возникла мгновенная связь — в органах опеки их даже считали близнецами. Яна продолжила заниматься танцами профессионально.

Семья Максимовых стала резервной для устройства сирот. Когда поступило предложение взять мальчика, от которого отказалась тётя, решение приняли единогласно. Восьмой ребёнок, Саша, встретил новых родителей радостными объятиями. Мальчик, привыкший к дешёвой еде, впервые попробовал банан в этой семье.

Двумя годами ранее в семью пришла десятилетняя Лера. Девочка опасалась перемен, но визит на выходные всё изменил: запах дома напомнил ей мамин. После победы в конкурсе вокала Сергей привёз её домой окончательно. Из отстающей ученицы Лера превратилась в отличницу, а её успехи в танцах привели на международные соревнования.

Испытания и ценности

Недавно оба родителя перенесли инсульты. Лечение потребовало значительных средств, а оформление больничного затянулось. Однако семья продемонстрировала единство: все вместе справились с кризисом.

Главный принцип Максимовых — индивидуальный подход к каждому ребёнку без разделения на «своих» и «чужих». Этот подход произвёл впечатление даже на скептически настроенную журналистку из Москвы, которая не смогла различить биологических и приёмных детей.

Итоги и продолжение

Дети Максимовых выбрали разные жизненные пути. Старший Александр пошёл по стопам родителей в создании большой семьи — он открыл собственное дело и воспитывает шестерых детей.

Его сестра Наташа также стала многодетной мамой, у неё четверо малышей. Братья Сергей и Евгений продолжили кулинарную традицию матери, получив профессию повара.

Поздний Алексей, несмотря на прежние опасения окружающих, стал успешным молодым человеком: он учится на психолога и работает управляющим в одном из престижных московских ресторанов, где руководство неоднократно отмечало его ответственность и профессионализм.

Владимир окончил университет и теперь занимается строительным бизнесом. Яна, та самая «Дюймовочка», почти завершила обучение по специальности хореографа-педагога и идёт к красному диплому.

Младшие Саша и Лера ещё находятся в поиске своего призвания. А у Сергея и Ларисы уже подрастают одиннадцать внуков, что доказывает: их семейная история далеко не закончена, и лучшее ещё впереди.