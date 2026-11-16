Инъекция правды о всех нас: в драмтеатре Калуги показали спектакль на тему СВО

В воскресенье, 15 ноября, зрителям показали премьеру спектакля «Сказочник» по одноименной пьесе драматурга Елены Коллеговой.

Фото Виктора Кропоткина.

Спектакль на сцене «Чердак» поставила московский режиссер Надежда Аракчеева. Как было заявлено, пьеса написана на основе реальных историй людей, воевавших в зоне СВО.

Говорить со сцены о войне, которая еще не закончилась, крайне сложно. И тем не менее Надежде Аракчеевой удалось избежать пафосного псевдопатриотизма.

Ее высказывание о сегодняшней ситуации прозвучало удивительно честно и понятно.

Почему на этот спектакль не стоит идти закостенелым циникам и уж тем более либералам всех мастей, разбирался Владимир Андреев.

Про свет и тень

Рефреном через всю постановку проходит фраза, произнесённая речитативом, прозвучавшая негромко в самом начале спектакля. «Кто-то выбирает свет, кто-то уходит в тень». Это, на мой взгляд, главная мысль небольшого — чуть более часа — но очень откровенного по посылу спектакля.

Война, как ничто иное, всегда ярко высвечивает душу человека. Это момент, когда нужно принять порой главное решение в своей жизни. Встать на свет или тихо схорониться в тени.

Спектакль Надежды Аракчеевой, по большому счету, не про тяготы и лишения защитников Родины там, за ленточкой. Он про нас, про тех, кто воспринимает ситуацию исключительно через телевизионные репортажи. Про тех, кто решил подзаработать на крови и смерти, и тех, кто вернулся оттуда, из ада передовой.

На предпремьерном показе в зале сидели родственники бойцов СВО, сами воины света, вернувшиеся из-за ленточки. Их реакция на увиденное – слезы и искренние слова благодарности – понятна.

Однако, как мне кажется, «Сказочник» (это позывной главного героя, работавшего до СВО актером Луганского драмтеатра) важен и нужен нам. Тем, для кого нынешняя война лишь картинка в телевизоре. Кто на пятый год войны устал от пропагандистских телевизионных картинок, у кого в душе уже завелся червячок сомнений.

«Сказочник» калужского драмтеатра расставляет все по своим местам. Здесь — свет, там — мокрая и склизкая тень.

Когда я возвращался после увиденного и шел по калужским улицам мимо полных кафешек с веселящимися горожанами, мне вдруг реально стало не по себе. Хотя я прекрасно понимаю, что жизнь продолжается, что нельзя все сводить к этой войне. И тем не менее, тем не менее…

Рядовая история

Пьеса, как рассказала сама драматург, написана на основе реальных событий. И действительно, если ее читать с листа, то не найти там глобальных, эпохальных шекспировских глубин. В общем-то, банальная ситуация, когда вернувшийся из СВО актер Луганского театра проходит кастинг на съёмки очередного сериала про войну.

Поставить эту пьесу легко можно было так, как пытается снять сериал режиссер (Дмитрий Денисов) и продюсер (Игорь Постнов). В проброс, ради хайпа, денег, чтобы отметиться, мол, мы за СВО. Есть там и сынок генерала, которого папочка забирает домой, и, на первый взгляд, тупой солдафон-полковник, которого тоже играет Игорь Постнов, и раненый солдат.

Надежда Аракчеева прошла буквально по лезвию, превратив нехитрую историю в откровение, высказанное настолько просто, что мурашки по телу.

Она не возводит на котурны ни откровенное безразличие к теме войны в первой половине спектакля, ни пронзительную сцену Режиссёра с сыном в финале. И этот внешне спокойный рассказ переворачивает душу.

Минимализм декораций (сценография и костюмы Светланы Литвиновой) позволяет весь час с небольшим пристально следить за жизнью персонажей. Близость сцены «Чердака» к зрителю не дает ни малейшей возможности актерам схалтурить. Они на виду, рядом, их глаза встречаются с глазами зрителей.

Эта история про актера с позывным «Сказочник» (Вячеслав Соколов) цепляет похлеще всемирных трагедий. Со сцены нам рассказывают не про абстрактные давно забытые времена, а про то, что происходит здесь и сейчас.

Решение персонажа Дмитрия Денисова после встречи с сыном совсем не в том, что он хочет теперь снять другое кино, но в том, что он перешел из тени в свет.

А вот кто такой генеральный продюсер, на которого кивают персонажи весь спектакль, каждый зритель решает сам.

Играть по шаблону не получится

Есть роли мировой драматургии, сыграть которые мечтает любой актер. Гамлет, король Лир, Арбенин, леди Макбет, Бланш Дюбуа, Медея — список можно продолжать. Это классика. За столетия написаны сотни томов театроведческих исследований, есть общепринятые подходы к этим ролям. А как сыграть парня из Луганска? Или его жену? Или сериального режиссера, попавшего в ад, когда сам того не ведал?

Задача для актеров не то что, как говорится, со звездочкой. Это адски сложно. Что там на самом деле происходило с Медеей в приснопамятные времена, мы по сути можем лишь догадываться.

Что происходит с людьми сейчас, мы видим своими глазами. Малейшая ложь на сцене видна сразу. В этом смысле весь актерский состав «Сказочника» достоин аплодисментов.

Ассистент режиссера, она же жена актера (Екатерина Буреничева), завораживает своим внутренним посылом. В сцене разговора по телефону с мужем, который за ленточкой, напускная веселость вдруг рвется на исступлённый крик отчаяния. Это реально сильно. Это бьет наотмашь. Это по-настоящему, без малейшего наигрыша.

Также буквально до судорог воспринимаются сдавленные рыдания режиссера при встрече с сыном.

Дмитрий Денисов, на мой взгляд, самая яркая фигура спектакля. За столь короткий промежуток времени, в течение которого длится спектакль, его персонаж переворачивает свое миропонимание с ног на голову. И показал это актер филигранно.

Игорь Постнов, как и Екатерина Буреничева, сыграл сразу двух персонажей. Полковника на передовой и гнусного мелкого продюсера. Две абсолютно разные роли. Его приказ «окапываться» поначалу воспринимается как дурь солдафона, пока не понимаешь, что именно он, своими изнуряющими «лопатными» экзекуциями спас сотни жизней наших солдат.

И совершенно иной он в роли продюсера. Этакий манерный слизняк, главное для которого — исполнить волю генерального продюсера.

Несколько странно, на мой взгляд, существует в спектакле сам главный герой – актер. Вячеслав Соколов, быть может, излишне спокоен, легок и весел в сценах кастинга. А ведь он был там, на передовой. И не в штабе отсиживался.

Сложно сразу поверить его персонажу. Хотя это, вероятно, реалии сегодняшнего дня.

Мне не раз и не два приходилось разговаривать с ребятами, вернувшимися из СВО. Очень редко я встречал тех, кто бурно и с эмоциями рассказывает о том, что ТАМ было. И в этой связи Вячеслав Соколов, быть может, и прав: именно так — внешне спокойно — он проводит своего героя через весь спектакль.

Исключение составляет лишь сцена с подленьким сыночком генерала, решившим свалить с войны. Здесь ярость, с которой герой Соколова набрасывается на подлеца, раскрывает то, что кипит у него внутри.

Инъекция правды

По большому счету, такого рассказа об СВО, о тех, кто вернулся, и тех, кто там никогда не был, до премьеры «Сказочника» мне не попадалось на глаза.

Конечно, осмыслить сегодняшние события в полном объеме мы сможем только спустя годы, если не десятилетия, после того, как все закончится, после нашей победы.

Надежда Аракчеева лишь показала нынешнее состояние общества, с его неоднородностью восприятия СВО.

Уверен, что ее «Сказочник» станет холодным душем для тех, кто все же придет посмотреть спектакль.

И очень здорово, если, выйдя из театра, зритель, как и я, пусть ненадолго, но посмотрит на реальность другими глазами.