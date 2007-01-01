Губернаторский дневник: лауреаты стремятся быть лучшими во всем

Продолжается подготовка к новому сезону ежегодного проекта «Губернаторский дневник», организаторами которого выступают медиахолдинг «Комсомольская правда — Калуга» и администрация губернатора Калужской области

Мы поддерживаем связь с теми, кто побеждал в конкурсе в прошлые годы, и интересуемся их жизнью: спрашиваем о сложностях, успехах и главных достижениях минувшего года.

Наши участники неизменно показывают высокие результаты, будь то учёба, спорт, творчество или общественная деятельность.

Серьезный выбор

Елизавета Полудненко скоро закончит 11 класс 13-й калужской школы и уже полна планов на будущее.

Выпускные экзамены, выбор вуза, переезд в другой город — её это не пугает, а вдохновляет. Елизавета не только отличница, но и активистка – человек, готовый поддержать любую интересную задумку и добрую инициативу.

Учителя называют её «нашей палочкой-выручалочкой», потому что знают: на Лизу можно положиться в любой ситуации — от организации школьного вечера до сложного музейного проекта. Лиза – человек по-настоящему увлеченный, и спектр её интересов выходит далеко за рамки школьной программы.

- Сейчас дочь в Санкт-Петербурге на всероссийском танцевальном конкурсе, – делится её мама Наталья Александровна. – Танцами она занимается с детского сада, и все эти годы радует нас своими успехами и победами.

За плечами Лизы — бесчисленные репетиции, выездные соревнования и, конечно, усталость, но она никогда не жаловалась.

Еще одно место для приложения сил и души – школьный музей, созданию которого Лиза вместе со своими педагогами посвятила несколько лет. Это был долгий и кропотливый труд: поиск экспонатов, работа с архивами, оформление стендов.

Экспозиция неоднократно участвовала в различных конкурсах и завоевывала заслуженные победы. Кроме того, Елизавета – постоянный участник Почетного караула у мемориала на Площади Победы в Калуге. Для неё это не просто ритуал, а способ выразить уважение к истории своей страны.

О выборе жизненного пути Лиза всерьез задумалась в старших классах, и особую роль отводила своему отличному знанию иностранного языка. Сейчас перед ней стоит уже конкретная цель – успешно сдать школьные экзамены и поступить в вуз по специальности «юрист-международник». Это сложное, но очень интересное направление, требующее и языковых, и аналитических способностей. И мы уверены, что все у неё получится.

Между искусством и математикой

Александра Троцюк перешла в седьмой класс Тарусской школы №2 имени ученого В. З. Власова. Победителем «Губернаторского дневника» она становится уже второй раз – не каждому школьнику удается повторить свой успех. Учеба дается нашей отличнице легко, ну, а связанные с ней трудности ученица научилась преодолевать при поддержке педагогов и родителей. Саша не боится признавать, что что-то не получается с первого раза, и это качество помогает ей расти.

Саша – человек творческий. Одно из её увлечений – живопись, которой она обучается в художественной школе. Древняя Таруса с её завораживающими пейзажами и художественными традициями располагает к этому как нельзя лучше. Глядя на окские просторы или старые улочки, трудно не взять в руки кисть. А еще Александра прекрасно танцует в одном из местных коллективов – этому искусству она учится с шести лет.

- При этом склад ума у неё математический, – признается её мама Надежда Викторовна. – В школе она больше тяготеет к предметам, связанным с точными науками.

Редкое сочетание: творческая натура и логический ум.

О будущей профессии Саша пока серьезно не задумывается – хватает дел и увлечений в сегодняшнем дне. Уроки, танцы, живопись, друзья – расписание плотное, и это её полностью устраивает. В одном мы уверены точно: какое бы дело ни выбрала Александра, она справится с ним на отлично.

Скорость, точность и прилежание

Алина Петровичева победила в конкурсе, будучи второклассницей Детчинской школы. Прошедший год принес ей новые успехи как в учебе, так и в общественной жизни. Девочка растет не по дням, а по часам, и её достижения – лучшее тому подтверждение.

Одно из важных событий года – вступление в «Движение первых». Алина выбрала медицинскую специальность для углубленного изучения, потому что с детства интересуется тем, как устроен человек. Нет сомнений, что участие в мероприятиях и добрых делах в дружном коллективе активистов добавит в её жизнь новые яркие краски и приключения.

Активную жизненную позицию Алина подтверждает победами в спорте – она всерьез занимается спортивным многоборьем, где тренирует умения бегать, прыгать, стрелять и многое другое. Это дисциплина для сильных духом: сегодня ты бежишь кросс, завтра отрабатываешь меткость в тире.

А еще за спиной юной спортсменки – школа олимпийского резерва: несколько лет родители возили её в Обнинск, где она постигала искусство художественной гимнастики. Та выдержка и грация, которые она там приобрела, помогают ей и сейчас.

И хотя выбирать будущую профессию Алине еще рано, она уже демонстрирует склонность к математическим дисциплинам. Цифры даются ей легко, а задачи решаются быстро и почти без ошибок. Пожелаем же успеха маленькой отличнице и активистке во всех её начинаниях.

