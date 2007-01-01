Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Губернаторский дневник: лауреаты стремятся быть лучшими во всем

Продолжается подготовка к новому сезону ежегодного проекта «Губернаторский дневник», организаторами которого выступают медиахолдинг «Комсомольская правда — Калуга» и администрация губернатора Калужской области
Михаил Тырин
15.04, 09:15
0 349
Фото Павла Раченко
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Мы поддерживаем связь с теми, кто побеждал в конкурсе в прошлые годы, и интересуемся их жизнью: спрашиваем о сложностях, успехах и главных достижениях минувшего года.

Наши участники неизменно показывают высокие результаты, будь то учёба, спорт, творчество или общественная деятельность.

Положение о конкурсе вы можете скачать здесь.

Серьезный выбор

Елизавета Полудненко скоро закончит 11 класс 13-й калужской школы и уже полна планов на будущее.
Выпускные экзамены, выбор вуза, переезд в другой город — её это не пугает, а вдохновляет. Елизавета не только отличница, но и активистка – человек, готовый поддержать любую интересную задумку и добрую инициативу.
Учителя называют её «нашей палочкой-выручалочкой», потому что знают: на Лизу можно положиться в любой ситуации — от организации школьного вечера до сложного музейного проекта. Лиза – человек по-настоящему увлеченный, и спектр её интересов выходит далеко за рамки школьной программы.
- Сейчас дочь в Санкт-Петербурге на всероссийском танцевальном конкурсе, – делится её мама Наталья Александровна. – Танцами она занимается с детского сада, и все эти годы радует нас своими успехами и победами.
За плечами Лизы — бесчисленные репетиции, выездные соревнования и, конечно, усталость, но она никогда не жаловалась.
Еще одно место для приложения сил и души – школьный музей, созданию которого Лиза вместе со своими педагогами посвятила несколько лет. Это был долгий и кропотливый труд: поиск экспонатов, работа с архивами, оформление стендов.
Экспозиция неоднократно участвовала в различных конкурсах и завоевывала заслуженные победы. Кроме того, Елизавета – постоянный участник Почетного караула у мемориала на Площади Победы в Калуге. Для неё это не просто ритуал, а способ выразить уважение к истории своей страны.
О выборе жизненного пути Лиза всерьез задумалась в старших классах, и особую роль отводила своему отличному знанию иностранного языка. Сейчас перед ней стоит уже конкретная цель – успешно сдать школьные экзамены и поступить в вуз по специальности «юрист-международник». Это сложное, но очень интересное направление, требующее и языковых, и аналитических способностей. И мы уверены, что все у неё получится.

Между искусством и математикой

Александра Троцюк перешла в седьмой класс Тарусской школы №2 имени ученого В. З. Власова. Победителем «Губернаторского дневника» она становится уже второй раз – не каждому школьнику удается повторить свой успех. Учеба дается нашей отличнице легко, ну, а связанные с ней трудности ученица научилась преодолевать при поддержке педагогов и родителей. Саша не боится признавать, что что-то не получается с первого раза, и это качество помогает ей расти.
Саша – человек творческий. Одно из её увлечений – живопись, которой она обучается в художественной школе. Древняя Таруса с её завораживающими пейзажами и художественными традициями располагает к этому как нельзя лучше. Глядя на окские просторы или старые улочки, трудно не взять в руки кисть. А еще Александра прекрасно танцует в одном из местных коллективов – этому искусству она учится с шести лет.
- При этом склад ума у неё математический, – признается её мама Надежда Викторовна. – В школе она больше тяготеет к предметам, связанным с точными науками.
Редкое сочетание: творческая натура и логический ум.
О будущей профессии Саша пока серьезно не задумывается – хватает дел и увлечений в сегодняшнем дне. Уроки, танцы, живопись, друзья – расписание плотное, и это её полностью устраивает. В одном мы уверены точно: какое бы дело ни выбрала Александра, она справится с ним на отлично.

Скорость, точность и прилежание

Алина Петровичева победила в конкурсе, будучи второклассницей Детчинской школы. Прошедший год принес ей новые успехи как в учебе, так и в общественной жизни. Девочка растет не по дням, а по часам, и её достижения – лучшее тому подтверждение.
Одно из важных событий года – вступление в «Движение первых». Алина выбрала медицинскую специальность для углубленного изучения, потому что с детства интересуется тем, как устроен человек. Нет сомнений, что участие в мероприятиях и добрых делах в дружном коллективе активистов добавит в её жизнь новые яркие краски и приключения.
Активную жизненную позицию Алина подтверждает победами в спорте – она всерьез занимается спортивным многоборьем, где тренирует умения бегать, прыгать, стрелять и многое другое. Это дисциплина для сильных духом: сегодня ты бежишь кросс, завтра отрабатываешь меткость в тире.
А еще за спиной юной спортсменки – школа олимпийского резерва: несколько лет родители возили её в Обнинск, где она постигала искусство художественной гимнастики. Та выдержка и грация, которые она там приобрела, помогают ей и сейчас.
И хотя выбирать будущую профессию Алине еще рано, она уже демонстрирует склонность к математическим дисциплинам. Цифры даются ей легко, а задачи решаются быстро и почти без ошибок. Пожелаем же успеха маленькой отличнице и активистке во всех её начинаниях.

Партнер проекта

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRSbFhsdjc5Y0tHYmgxWG1ZbGVobWc9PSIsInZhbHVlIjoick9Cb2hZTm9zNXIxTlVFSWZTNjlkZVMyVFBQZ2QwMG1RZzlKUThVQ3pBTWlHSmhBR04wODlheGhZSVAvV1ZldlN2Sld3SzZYTThIK245dnR3WTNMajJnd0UrRTJEclNicUNvNkZ2b3BpR2l0U1NMM3VseHdWNEI5V2dRQUhtd093OUIyTTUrVy9sV25NMGkzTGI2NStEUWpGZFRyOE42UTlsNTY4Tnd3MnhzNzlwc216T0xTRmNqNDFGeEZFOEVMaStwWExIRHhuUEJWaThtcUxIWFVhb0k3UHhMT1AxeXk2RTVPVGY0M2hWK1JTbk85bnozU1hGSWtwazhmc00yeHExYSs3UWZPc3gwK2F5L0V0VXQxM2MzdzRQMUlDVkh5dFRSa1VOaEVxWkV6T0M3MkRFb0pSaExMSDRNcHJTZ0R4WEY1VEU1eG1xRkQ0R2hhSjNENkx3YklvYUcvSG9pZFlsdGZhY2JaSEFHeEppSEFYbDdTRFdEWTNPYzRLRlVjc043WlZRZWVWWFpVeDBhWFdGZXMyZEJLTCswazN6RThZT2x5MzhaVU1CNHBUcWF1VDkwdCsyMDBoUVJUZUwwbyIsIm1hYyI6IjAyZWRmZjU0ZDNiYTEwN2QzYWNmZmVjZTk2NTU2OWI3MTc1ZWI2ZDZmYzQyNWI4NjZkMDAwMTUyZWQwMjVmODciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9HMTFrdGt2MUY0bUNvMFVNM2NZV2c9PSIsInZhbHVlIjoiSjZmY2kwYkhZUDF6aEZFNGNDM3lCUCt4M1UrTUFYWlI0Qm1ZWW4xS1UwbE1oNmdMdXc0QUpCTXlnL3l4SmhlNVhKUEVQd0t0NDNHTSsrQXovangxNzBQaDl5SXN1UHVlN0RGS1N5UUF0KzJKWEVzUVk5ekY5V2ljc3lTZjNuK3dmUXh4VEdxM3cyZnprWEhCS0V1OUNKYWEyVkNYVFNMUlE1RjFmTXJpazhZNkgxM083TldMOGpnQnhMamtEVnA5UDJrd1NJQ2lRWTVxaEhoSncvNEExM2xaQkI5MUh3Wm5NcUxtMjVyRHlMQkFZeVRnNU9sY0R3MHdLblhBT0VqK2h5M3l5WnR1QlhCNFNvYW5TM2xqUDJUZUVZYjZsUHhvWlJJN2kwNWo2U1VCNENSY1UrTFRzWWt4ZjhzZEQ3NExjcHJDNEtBdjY2WUN2YStsYWRTL1BubFQ2UWtHLzFZVllnVUFWbzBxOFhLV21xTnFxSmtOanJpMGRvWStQeTRzTEZVUFduL0pYQ1FUNHJBNnMzZnVSVldEOTQ1K3VNckNuYTJ0eWhOTEdESUp0UXhqT1ZzdjJmRkk3ak53bzdIcVJsREdEZFZ3TWlnZWJzcG5jQ25PSUZvL0xWaVNaYXdLQjFXalRHaEdRNEI0NWQxZWJ1YVpkbHBFcG55YlZLSkpMbUNKS0pOK2dPWENMQkFGZGkzbjgvTmxXcko2Ylk1RnRwM0pqSUhNdWZWSGtpWjBVVFUvdUl0NmJEMGdWbk42ZExVVlAzSEFUL1RDVDlCSlU3UWg3Q2dKVUhGcDN2M2VOSlRuZEtHVUl2NTMzeW1kMit5ZnRDK1hqZUZ4YTlCcSIsIm1hYyI6ImNjZTUwOTFjNDczYjM0NWUwM2FkYTAwMWJlOGEyNzU4YmUxNTg2N2IzNWE2M2JlN2Y0MTNhZWY3YTEwM2Y3ZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+