Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
Встречи с Прокопенко, Харатьяном, Якубовичем и приз – метеорит: что увидят за пять дней зрители на кинофестивале «Циолковский»

Он сегодня стартовал в нашем городе.
Татьяна Светлова
10.04, 14:06
Фото автора.
Калуга снова в центре космической вселенной.

В этом году на VII международный кинофестиваль «Циолковский» пришло более 2 000 заявок из разных стран.

Отобрали лучшее: в конкурсную программу вошли 115 фильмов.

Кинофестиваль уже работает. Но торжественное открытие состоится вечером. Посетить фестиваль можно будет целых пять дней.

Гостей ждёт не только кино.

В программе - выступления звёзд. Первым в списке значится народный артист России Дмитрий Харатьян (встреча состоится 13-го числа).

Также на сцену выйдут Леонид Якубович - это уже традиция, и Игорь Прокопенко.

А вот Влад Маленко — это новинка этого года. Плюс обещают встречи с космонавтами – Иваном Вагнером и Андреем Бабкиным.

Члены жюри тоже не останутся в стороне: готовьтесь к мастер-классам.

Их проведут актёр, режиссёр и телеведущий Эдуард Радзюкевич, а также известный драматург и продюсер Эжен Щедрин (тот самый, кто создал легендарный сериал «След», который идёт уже много лет).

В этом году свою программу покажут архивы: Госфильмофонд, Российский государственный архив кинофотофонодокументов, Российский государственный архив научно-технической документации. Они привезут из своих закромов фильмы на космическую тему.

Российский архив научно-технической документации покажет то, что когда-то было засекречено. Всегда интересно смотреть то, что было нельзя, а теперь можно.

А Российский архив кинофотодокументов привезёт фильм 2000 года о Клушанцеве и выпуски киножурнала «Новости дня».

Смотрим, вспоминаем, как страна реагировала на события, как жили люди - это всё сохранилось.

Президент фестиваля, народный артист РФ Игорь УГОЛЬНИКОВ рассказал на пресс-конференции:

- Прошёл год, и мы снова в Калуге. Сегодня официально открываем VII Международный фестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский».

Заявок действительно много - со всего мира. Международная составляющая очень обширная.

Завтра, 11 апреля, запишем программу «Добрый вечер, Вселенная». Это наша традиция. Таких программ будет две: 11 и 13 апреля.

А 14-го будем закрывать фестиваль и вручать призы.

Кстати, Игорь Угольников поделился личным:

- Два дня назад, перед тем как приехать в Калугу, я был в городе Гагарин. Там родился Юрий Алексеевич. Есть небольшой музей.

Я встретился с племянницей Гагарина, она провела нам экскурсию по совсем маленькому домику.

Я увидел чёрный автомобиль ГАЗ-21, который подарили Юрию Алексеевичу. И был крайне удивлён, как скромно жил этот человек, даже после такой великой славы.

То поколение было совсем иным, чем нынешнее. И об этом, наверное, тоже надо снимать кино.

65 лет назад Гагарин готовился к полёту, понимая, что это может быть путь в один конец. Он подписал бумагу о том, что в случае его гибели он никого не винит. Было и такое.

Председатель жюри, директор Калужского музея истории космонавтики Наталья АБАКУМОВА напомнила, чьё имя носит фестиваль:

— Константин Эдуардович Циолковский был не только учёным, но и писателем-фантастом, и даже художником.

Он интересовался кино и был научным консультантом одного из первых научно-фантастических фильмов «Космический рейс». Он говорил: «Вздорная фирма нам не нужна».

Поэтому у жюри большая ответственность. Мы уже семь лет встречаемся, у нас сложилась команда.

Главный приз вы увидите сегодня вечером. Это работа скульптора Игоря Бурганова: пять космонавтов смотрят на поверхность, а предмет их наблюдения — настоящий метеорит.

Куратор программ полнокупольного кино Олег УГОЛЬНИКОВ рассказал про нововведения:

— Раньше каждая секция состояла из одной лекции и одного фильма. Теперь будет лекция, полнометражный фильм и несколько короткометражек.

Пришлось уплотнять, потому что количество фильмов и их география очень расширились.

Будет много программ про то звёздное небо, которое мы не видим - Южное звездное небо.

В жюри фестиваля сценаритсты. режиссеры, космонавты.
А программный директор секции документального кино Игорь ПРОКОПЕНКО сделал важное заявление:

— Несмотря на ситуацию на планете, среди участников у нас 11 стран. И не только Германия и Канада, но и США, Великобритания, и даже Коста-Рика.

Это замечательно: в такое сложное время наука, кино и фестивали не имеют границ.

В конкурсе 28 фильмов: 13 коротких и 15 полных метров.

Очень много картин об истории космонавтики. И мы должны об этом говорить, потому что наша страна — родоначальник космонавтики.

И тут же Прокопенко выдал интригу:

— Очень приятно, что есть фильмы, где герои — не космонавты, а обычные люди: дети, женщины, которые увлекаются космосом.

И, конечно, не обойдётся без моей любимой темы. Не улыбайтесь!

Турция прислала фильм о неопознанных летающих объектах.

Я выдам профессиональную тайну: тема НЛО — модератор и драйвер огромного количества проектов.

Потому что про «железки» людям неинтересно. Это интересно специалистам.

А про мечту и тайну — интересно всем. Вот эту мечту и тайну мы и дарим нашим зрителям.

Программный директор игровой секции Ирина СОШНИКОВА добавила:

— Работа над фестивалем идёт круглый год. Это счастье и честь — быть частью этого экипажа. Изначально было более 2 000 заявок из 125 стран. В итоге оставили 115 фильмов из 33 стран.

Я курирую игровое кино и анимацию. Кстати, есть анимационный фильм с названием «113 слов на сегодня» — про то, как люди экономят слова, чтобы выжить на Марсе. Думаю, надо попробовать это на практике.

Также Ирина Сошникова напомнила: фестиваль — это не только показы. Это творческие встречи и мастер-классы. 

Призы фестиваля.
