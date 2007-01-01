Нет, сынок, это фантастика: врач разоблачил мифы о весенней хандре

Главврач калужского Центра профилактики Андрей Шишов: «Бесконтрольный прием витамина C обогащает всего две вещи: мочу того, кто его принимает, и карман того, кто его продает».
Владимир Андреев
11.04, 09:00
Фото сгенерировано нейросетью.
На этой неделе, 7 апреля, мы отметили Всемирный день здоровья. В тот самый момент, когда жители России массово скупают в аптеках дорогие витаминные комплексы, втирают чеснок в воротники пальто и жалуются на «весеннюю хандру», мы решили узнать у специалиста: а не обманываем ли мы сами себя?

Главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Шишов в эксклюзивном интервью рассказал шокирующую вещь: оказывается, никаких «весенних» болезней не существует.

А витамины, которые мы привыкли пить горстями, — это не конфетки, а серьезные лекарства с опасными побочками. Мы разобрали с доктором четыре главных мифа.

Миф №1: Пришла весна — жди болячек

С чего обычно начинается разговор о здоровье в апреле? С жалоб на простуду, вирусню и обострение всего хронического.

Первый вопрос доктору: «Ну как же, весна же, профилактика нужна?».

- Нет заболеваний, которые характерны именно для весны, заявил Андрей Шишов. - Простуда характерна для осени, а вирусные инфекции идут круглый год.

Оказывается, организм не переключает сезонный режим болеть с 1 апреля. Если вы чихаете, то дело не в календаре, а в конкретном вирусе или вашем образе жизни.

Так что списывать насморк на ослабленный весенний иммунитет — это просто удобное оправдание для тех, кто не хочет или не умеет лечиться правильно.

Миф №2: Авитаминоз! Все бегут в аптеку!

Около 90% населения, свято верят: весной организм, как пустыня, ему жизненно необходимы тонны витамина C и горы добавок.

— Нужно это делать? — спросили мы у Шишова.

— Ну, конечно, нет. Весенний гиповитаминоз — это миф, придуманный маркетинговыми компаниями, - считает Андрей Шишов. - Витамины выводят из разряда лекарств в разряд биодобавок, чтобы проще было продавать. Витамины — это такие же лекарственные препараты, как и все остальные.

Мы привыкли думать, что если таблетка продается без рецепта, то она безопасна. Доктор сравнил это с кино «Выше радуги», где герой пил таблетки на всякий случай: «А вдруг голова заболеет?».

- Любое лекарственное средство является средством для лечения чего бы то ни было, - уточнил доктор. - Никаких весенних гиповитаминозов не существует. Особенно сейчас. Человеческий организм научился синтезировать всего один витамин — D. Все остальное мы должны получать из еды.

Врач объяснил золотое правило: принимать витамины можно только в одном случае — если лабораторно доказана их нехватка. Идите к врачу, сдайте анализы, а не покупайте красивые баночки на глазок.

Почему полезная еда лучше таблетки?

В разговоре, главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики выдал любопытную формулу.

- Бесконтрольный прием витамина C обогащает всего две вещи: мочу того, кто его принимает, и карман того, кто его продает, - заявил Андрей Шишов. - Взрослому надо 90-120 мг в сутки. Всё остальное вылетит в трубу.

По его словам, витамины из тарелки (овощи, фрукты, крупы) работают лучше, потому что там есть клетчатка. Она заставляет витамин всасываться медленно, в нужной дозе.

Миф №3: Чеснок — щит от простуды

Ох уж этот народный метод! Вешать чеснок на шею, есть его килограммами, чтобы убить вирус.

Мы спросили у доктора: работает ли это?

— Я сам очень люблю чеснок, это моя любимая специя, — признался Шишов. — Но есть его в надежде спастись от болезни не стоит.

Фитонциды чеснока, действительно, убивают микробов, но есть нюанс.

- Чтобы получить терапевтическую дозу фитонцидов чеснока, надо съесть его килограммов пять за раз, - пояснил доктор. - Это нереально. Но если вам что-то помогает, пожалуйста. Медицина за доказательную базу. Если человек выпил что-то и ему полегче — ради Бога. Но не надо лечиться по интернету.

Андрей Александрович сделал важную оговорку: из всего многообразия противовирусных препаратов в аптеке доказанное действие есть только у двух. Остальные работают по принципу плацебо. Но если плацебо помогает вам — это тоже хорошо, просто не разоряйтесь.

Миф №4: Весенняя депрессия

— Еще один миф, — говорит доктор. — Депрессия от нас никуда не денется, но она обусловлена темпом жизни, а не сменой сезонов. Весной мы, наоборот, должны выходить из спячки.

В данном случае люди ищут возможность, а не причину, почему они не могут что-то сделать, - уверен Андрей Шишов. - Сколько раз мы находим оправдание, чтобы не пойти на прогулку? «Ой, дождик накрапывает». Возьми зонтик и пойди. Бытовая депрессия — мы сами её себе придумываем.

На наш вопрос про маленькие таблеточки от стресса (намек на успокоительные и антидепрессанты), Шишов ответил жестко:

- Волшебных таблеток не существует. Волшебной таблеткой являетесь вы сами. Вместо того, чтобы съесть таблетку, сядьте на велосипед, прогуляйтесь с приятным человеком. Это подействует лучше. У любой таблетки есть эффект привыкания: сегодня одна, завтра две, а потом всё заканчивается плачевно.

Он также призвал не бояться магнитных бурь, которые любят обсуждать в новостях.

- Пока нам не говорили, что на Солнце взрывы, мы чувствовали себя замечательно, - отметил Андрей Шишов. - Эти бури идут четыре с половиной миллиарда лет. Всё живое к ним приспособлено.

Рецепт здоровья от Андрея Шишова

Мы спросили у доктора главный рецепт от приступов несуществующей весенней хандры.

— Любите себя, - ответил Андрей Шишов. - Но не через баночки с витаминами. Здоровье зависит от образа жизни. И в этой фразе ведущее слово не «здоровье», а «образ». Лечение — это всего 10-12% успеха. Всё остальное — это как вы живете. Дороже здоровья может быть только лечение.

Доктор привел в пример современную технику (роботы-пылесосы, мультиварки):

— Она создана, чтобы освободить нам время. Но не для того, чтобы мы лежали на диване. А для того, чтобы мы гуляли, занимались физкультурой и получали удовольствие.

Что делать весной? План действий

Резюмируя нашу беседу, Андрей Шишов составил для калужан три простых правила, которые заменят поход в аптеку:

  1. Разнообразно питаться. Не надо экзотики. Надо, чтобы на столе каждый день было: белок (мясо/рыба), злаки (каши, хлеб грубого помола), овощи, фрукты и молоко. Этого достаточно.
  2. Не пить витамины для профилактики. Это лекарства. Их назначает врач после анализов.
  3. Двигаться. Даже 15 минут пешей прогулки работают лучше любого антидепрессанта.

eyJpdiI6IkpDclVVWFhGUXBZelpTa0hkMHk3NGc9PSIsInZhbHVlIjoiL29GcFBpbnB2Z0hkQkFoZ0gweVRKeTIrL2FobDVWTjU4ZjFFWk9Vall4dGhpQWRvWGh0YktxbmRMdzAvZ0ZaaUM0QWxOcWJVbGl3VEx1WFZodFRVdjRCWVJ0VTVVWFAxYm5HekloeU1QTHh0elFhSHFaVHZ3aUVqMUxtYlVtUytEaE5ISXI0SmF5MlRUeVU2TXJMTjc0YXovWFFRQTI5OG9pVC83MTI0SnhYZUJ6Nk9PR3poZnZmcmhyNWs5N3dmOHNUUFFhWGkwU3NYWEpXV0J1azNYb2NiYlRQNlIxSTJFTEg3d1pqM1luWERFMUNpVkZqSkxXQlAvUC9Vd2l5ci84QlNFbWJ2NThtRzJ6bndtM0dVK3FROUUwenI2SUZZYVR0cngyNUtQRzNzL3ZER0t2NHZpeVlaNmJsN1VadHhtdEhyWTE0QkNuNzMyenkvbm90RDNac1RBVVpBUkNFQVZ2WjdvL2dtbkhGUDByTmNOeEd0VmlkSmZmZmRESFdFUEVWeUdLbXBjYnBMWGFYUUc2YU5KWHk1S2pYY0FVU0RMOEU1QjJJeTMra0VDMUNHVjV5R09oQXh4TlNMUmIraSIsIm1hYyI6IjY3YzlkOTdmNjQ3ZjkwZTEwN2E5MGY1ZmNlY2I5YWRmMTdiYmY4Y2ExODk2NDg1NzcxMWJhM2M0YmFlOGRkMTYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InJOajJVdU12cDl3TUM5Ym9pWWFUbWc9PSIsInZhbHVlIjoiZS9VeFNVNGQ5UnVROWJ2dU9CZUw4MHBrYit4SVdzZVN6N2xKcks0UWdWTEFpbG55cmhIR0JaOGt2R3pDY0FrbTVCNVJtaWYvbytNWU9sVnl3aHRuak4rV1hWUSs5bkIzV1VLZjhQU3QvR05LMDRubGRZMmJub3NYcHBuaS9ZQ0hjeWMzbWZtZmlIZTRwUUxJQktqNzJPQm1BU2JIRUVUVithM3R5LzVZUCsvK284aG16OGFKcnJSbmxVTmxpb21rRThCTkppamdoMENXY1kyejVWbEluNm92Mm9VZUwrdGtZZlorMEF5aDFKYkhXZGZDUUFEQjBhUXRtVTVLK0c2dXNva3Rhd2VpbGlLQnVVOTJNWWltR2pFck8xVnR4SFZDR0NhcmFWcXpKZ3p2TXQyRkQxZ0hsSVUyTW8rd0xnVDNsMDhkMjFlSmdWaDEwbU9xWjFNaGJmSktZY3l2MFlsOHYwMXBSRmY1V0ZDcGh5QW9ueFQzem15ZjFScHYyRFIwQit2RVA5d3NyN0pUOG1SV0NvWkRxdm5jVUlybmRFOVZvUWI4enhNWFJENGowTWd0WFRjN2JMV0dDN1o5NlZqTmQ4VWJOUHB2K2dnb1htYjljUGxWUE5QbmRFTHo1WVJiQ3dhZC9Fc2Rmc0t6THRZRUVJVnNmZ3lNUlpUTE9UVU5aOGFGeWt3Qm1KRGFTT1p0Wmp3VWxRTWdPTk1NUzJzVEZFeDR0Zk1XY0lhamRrQlhacm8vZXdBRFgxVjBwdEwxSHpyWjRBR0hsY0xMYzgxc1RSWTBpR3Rtd3BORXV0SHVMdXd1TWs3UEIvSWNoMEJoL0VnRTJRendrOTFYN0FMUSIsIm1hYyI6IjgzNTBhNTc4MDZjMTIyYjZjY2YwMWI3ZDNhYmQyNWZjZDg4ZDM4MmMyNGRhNjk2NTU5Y2I3ZjE2MzAzZDcxODYiLCJ0YWciOiIifQ==
