«Купите картошечки» и не судите строго

Что привезли в наш город учителя рисования из Смоленска.

Фото автора. Картина Александра Анатольева «Купите картошечки», 2023 год.

Во флигеле Калужского музея изобразительных искусств сейчас поселились весна, любовь к жизни и еще немного космоса.

В этот раз калужане встречали соседей. К нам приехали смоленские художники.

Да не просто так, а целым «КвАРТетом». Правда, название немножко обманчивое - на деле это четверо друзей, выпускников одного пединститута. Учителей рисования и черчения, между прочим.

Александр Анатольев, Юрий Лисецкий, Вячеслав Сергеев с куратором выставки.

Зрители слушали смоленских художников.

Вместе с женами

Выставка во флигеле музея изобразительных искусств - событие почти семейное. Смоленск - регион соседний, и у нас с ним не только общая река Угра, но и общая история.

Даже некоторые наши территории когда-то относились к Смоленской области. И, как шутят сами художники, общая тема космоса. Ну куда же калужанам без неё?

В Смоленской области были поклонники Циолковского, ученый переписывался с ними, родился здесь и Юрий Алексеевич Гагарин.

Трое авторов приехали на вернисаж лично: Александр Анатольев, Юрий Лисецкий и Вячеслав Сергеев.

Четвертый участник, Сергей Сафонов, к сожалению, недавно ушел из жизни.

Но его работы, очень поэтичные, тоже есть в зале.

Живописцев сопровождали жены, которые поддерживают, любят и, наверное, терпят их творческие поиски. А поиски эти длятся уже 40 лет - институт они закончили в далеком 1984-м.

Вячеслав Сергеев «Аркаим», 2025 год.

Юрий из Гагарина

Юрий Лисецкий - из города Гагарина, родины первого космонавта.

- Вы понимаете, почему после 1961-го года там половина мужчин - Юрии, - смеется художник. И тут же выдает мудрую мысль, которой его научил учитель: «Юрий, не надо много рассказывать о своих работах. Они сами за себя говорят, если, правда, чего-то стоят».

На выставке - весна, взрыв эмоций, масло. Очень романтично, как сказали коллеги.

Юрий Лисецкий «Вид из окна на ул. Советскую», 2015 год.

Юрий Лисецкий «Зимнее утро в Вёшках», 2015 год.

Все пропитано любовью

Художник Вячеслав Сергеев - человек путешествующий. Прошлым годом был в Магадане, впечатлился морем, говорит, что оно совсем не похоже на другие моря.

Был на Южном Урале, в Аркаиме - том самом месте, где, возможно, зародилась цивилизация. В общем, его работы - это впечатления от поездок по нашей огромной стране.

Но главное, что говорит Вячеслав про выставку:

- Наша выставка вся пропитана любовью.

Про ушедшего Сергея Сафонова он сказал особенно тепло: «Он очень любил Есенина. Я в его акварелях читаю есенинские строчки».

Александр Анатольев «Осадько Анна Петровна, участник боев под Сталинградом», 2010 год.

Портрет Гагарина и Циолковского тоже есть.

Поразил памятник Карлу Марксу

Третий герой, Александр Анатольев, всех немного растрогал. Он признался, что они до сих пор считают себя ещё молодыми и начинающими художниками.

- Мы же закончили не профессиональный художественный вуз, а художественно-графический факультет пединститута имени Карла Маркса, - говорит Александр. - И очень рады, что в Калуге есть шикарный бюст Карла Маркса. Великолепно!

У нас в Смоленске есть памятник Ленину, пусть тоже стоит. Но мы не совсем профессионалы, поэтому сильно не ругайте нас.

Александр привез портреты. И даже осмелился показать простые карандашные рисунки.

- Про карандаш все забыли, а ведь это тоже искусство.

Как заметил Александр Анатольев, среди работ на выставке есть свежие и личные. Особенно трогательные портреты участников СВО.

Их рисовали в прошлом году и в этом, с натуры в Смоленске, когда бойцы проходили восстановление после ранений.

- Мы просто общались с ними, рисовали. Вы увидите, насколько они все разные, - говорят авторы.

Сергей Сафонов «Сиреневые сумерки», 2019 г.

Радостный факт

Раньше «КвАРТет» скромно думал: мол, по районам Смоленской области поездим. Но оказалось, что в провинции часто вообще нет нормальных залов для выставок.

А нести искусство в массы хочется.

Так постепенно стали ездить по маленьким городам и даже добрались до Калуги.

Смоленские художники у нас не выставлялись очень давно, поэтому факт и правда радостный.

В экспозиции около 50 работ: пейзажи, портреты, зарисовки. Масло, акварель, графика.

Выставка уже работает и продлится до 26 апреля. Как сказал один из художников: «Зритель сам оценит и скажет своё слово». 0+