«Купите картошечки» и не судите строго
Во флигеле Калужского музея изобразительных искусств сейчас поселились весна, любовь к жизни и еще немного космоса.
В этот раз калужане встречали соседей. К нам приехали смоленские художники.
Да не просто так, а целым «КвАРТетом». Правда, название немножко обманчивое - на деле это четверо друзей, выпускников одного пединститута. Учителей рисования и черчения, между прочим.
Вместе с женами
Выставка во флигеле музея изобразительных искусств - событие почти семейное. Смоленск - регион соседний, и у нас с ним не только общая река Угра, но и общая история.
Даже некоторые наши территории когда-то относились к Смоленской области. И, как шутят сами художники, общая тема космоса. Ну куда же калужанам без неё?
В Смоленской области были поклонники Циолковского, ученый переписывался с ними, родился здесь и Юрий Алексеевич Гагарин.
Трое авторов приехали на вернисаж лично: Александр Анатольев, Юрий Лисецкий и Вячеслав Сергеев.
Четвертый участник, Сергей Сафонов, к сожалению, недавно ушел из жизни.
Но его работы, очень поэтичные, тоже есть в зале.
Живописцев сопровождали жены, которые поддерживают, любят и, наверное, терпят их творческие поиски. А поиски эти длятся уже 40 лет - институт они закончили в далеком 1984-м.
Юрий из Гагарина
Юрий Лисецкий - из города Гагарина, родины первого космонавта.
- Вы понимаете, почему после 1961-го года там половина мужчин - Юрии, - смеется художник. И тут же выдает мудрую мысль, которой его научил учитель: «Юрий, не надо много рассказывать о своих работах. Они сами за себя говорят, если, правда, чего-то стоят».
На выставке - весна, взрыв эмоций, масло. Очень романтично, как сказали коллеги.
Все пропитано любовью
Художник Вячеслав Сергеев - человек путешествующий. Прошлым годом был в Магадане, впечатлился морем, говорит, что оно совсем не похоже на другие моря.
Был на Южном Урале, в Аркаиме - том самом месте, где, возможно, зародилась цивилизация. В общем, его работы - это впечатления от поездок по нашей огромной стране.
Но главное, что говорит Вячеслав про выставку:
- Наша выставка вся пропитана любовью.
Про ушедшего Сергея Сафонова он сказал особенно тепло: «Он очень любил Есенина. Я в его акварелях читаю есенинские строчки».
Поразил памятник Карлу Марксу
Третий герой, Александр Анатольев, всех немного растрогал. Он признался, что они до сих пор считают себя ещё молодыми и начинающими художниками.
- Мы же закончили не профессиональный художественный вуз, а художественно-графический факультет пединститута имени Карла Маркса, - говорит Александр. - И очень рады, что в Калуге есть шикарный бюст Карла Маркса. Великолепно!
У нас в Смоленске есть памятник Ленину, пусть тоже стоит. Но мы не совсем профессионалы, поэтому сильно не ругайте нас.
Александр привез портреты. И даже осмелился показать простые карандашные рисунки.
- Про карандаш все забыли, а ведь это тоже искусство.
Как заметил Александр Анатольев, среди работ на выставке есть свежие и личные. Особенно трогательные портреты участников СВО.
Их рисовали в прошлом году и в этом, с натуры в Смоленске, когда бойцы проходили восстановление после ранений.
- Мы просто общались с ними, рисовали. Вы увидите, насколько они все разные, - говорят авторы.
Радостный факт
Раньше «КвАРТет» скромно думал: мол, по районам Смоленской области поездим. Но оказалось, что в провинции часто вообще нет нормальных залов для выставок.
А нести искусство в массы хочется.
Так постепенно стали ездить по маленьким городам и даже добрались до Калуги.
Смоленские художники у нас не выставлялись очень давно, поэтому факт и правда радостный.
В экспозиции около 50 работ: пейзажи, портреты, зарисовки. Масло, акварель, графика.
Выставка уже работает и продлится до 26 апреля. Как сказал один из художников: «Зритель сам оценит и скажет своё слово». 0+
