Губернаторский дневник: лауреаты уверенно держат планку
Организуют его, как и всегда, «Комсомольская правда — Калуга» вместе с администрацией губернатора Калужской области.
Мы не теряем связи с прошлогодними победителями и интересуемся их трудностями, победами и успехами за прошедший год.
Шаг к взрослению
Даниил Масляев победил в конкурсе первый раз, и для него это событие стало поистине весомым и знаковым.
- Нам позвонили и пригласили на церемонию награждения, - вспоминает его мама Елена Николаевна. – Для сына это была невероятная радость, которую, конечно, разделила вся семья. Он с большим интересом участвовал в торжестве, знакомился с другими победителями и слушал выступающих.
Прошедший год, по словам мамы, был для Дани безумно интересным, ведь он перешел из начальной школы в пятый класс. А это и новые предметы, и новые учителя, и иная степень самостоятельности.
И хотя у некоторых ребят такая трансформация учебного режима вызывает определенные сложности, для нашего отличника это стало лишь новым стимулом личностного развития и очередным этапом взросления.
Учиться на одни пятерки – серьезный труд, при этом Даниил демонстрирует успехи и в спорте – увлеченно занимается конькобежным спортом.
Но главная его страсть – робототехника! Наш герой обожает разрабатывать и собирать роботизированные механизмы, которые затем представляет на профильных научных конференциях. По результатам одной из них его выбрали делегатом для поездки в Государственную Думу!
Свое будущее Даня связывает с программированием, в котором готов браться за самые сложные задачи. Уже сейчас он осваивает создание кодов и алгоритмов с помощью искусственного интеллекта.
Основной его помощник в этом искусстве – папа. Эта небольшая семейная цифровая команда уже создала свою компьютерную игру, пусть пока небольшую и простую, однако в любом деле главное – начать!
Пятерки, гимнастика и генетика
Софья Кузнецова – еще одна дебютантка губернаторского конкурса. Диплом победителя она получила, будучи второклассницей Детчинской школы.
- О победе нам сообщила учительница, - поделилась ее мама Анастасия Андреевна. – Для дочки это стало огромной радостью, но и неожиданностью. Ведь претендентов было очень много, и каждый из них молодец.
Взрослые знают, что учиться в современной школе непросто, а быть отличницей еще труднее. Но маленькая Софья уверенно преодолевает трудности, держит планку на высоте и приносит из школы одни пятерки.
А это дает основания надеяться, что и в наступившем году она станет лауреатом «Губернаторского дневника».
Родители стараются воспитывать дочь гармонично. Она не только успешно осваивает школьные предметы, но и добивается успехов в живописи – посещает художественную школу.
А быть бодрой и здоровой ей помогают уроки гимнастики, которые она берет с помощью сети интернет.
Сейчас Софья готовится вступить в «Движение первых». По мнению родителей, это сделает жизнь школьницы еще более активной, поможет дальнейшему развитию, совершенствованию и социализации.
И хотя сейчас душа и сердце девочки отдано художественному искусству, вместе с родителями она задумывается посвятить жизнь совсем иному направлению, сложному, но перспективному и захватывающему – генетике.
Первоначальное представление об этой науке она уже получила в семье, дело за учителями, которые помогут окончательно определиться с выбором на уроках химии и биологии.
Впрочем, наука и искусство прекрасно могут уживаться, ведь в творческое отношение уместно в любой профессии.
От бега трусцой до мирного атома
Наш сегодняшний абсолютный чемпион – выпускник 46-й калужской школы Роман Чекмарев, который стал лауреатом премии «Губернаторский дневник» уже в третий раз!
- Впервые мы подали документы на конкурс в 9-м классе, - рассказывает мама победителя Наталья Александровна. – Когда раздался звонок, и нам сообщили об этой победе, мы сначала даже не поверили. Конечно, было очень приятно.
Роман – круглый отличник, школу он окончил с золотой медалью. Интеллектуальные нагрузки всегда чередовал с физическими – спасибо легкой атлетике.
Еще несколько лет назад он сделал свой жизненный выбор – хочу работать в атомной энергетике. И после школы эта мечта сбылась – юноша поступил в Обнинский филиал МИФИ. Специальность выбрал самую передовую и актуальную – строительство и эксплуатация атомных электростанций.
С такой профессией несложно будет найти теплое местечко поближе к дому или столицы, но не таков наш Роман. Сейчас он готовится к летней практике и поехать собирается не куда-нибудь, а на Кольский полуостров.
План уже созрел – отработать на местной АЭС положенный срок, оформить целевое назначение и вернуться в далекий северный край уже с дипломом инженера-ядерщика.
Свободного времени у активного молодого человека сейчас не так много, а если и находится, то уходит на любимое увлечение: работа с креативным программным обеспечением на компьютере.
