Губернаторский дневник: лауреаты уверенно держат планку

Подготовка к традиционному областному конкурсу «Губернаторский дневник» набирает обороты

Организуют его, как и всегда, «Комсомольская правда — Калуга» вместе с администрацией губернатора Калужской области.

Мы не теряем связи с прошлогодними победителями и интересуемся их трудностями, победами и успехами за прошедший год.

Шаг к взрослению

Даниил Масляев победил в конкурсе первый раз, и для него это событие стало поистине весомым и знаковым.

- Нам позвонили и пригласили на церемонию награждения, - вспоминает его мама Елена Николаевна. – Для сына это была невероятная радость, которую, конечно, разделила вся семья. Он с большим интересом участвовал в торжестве, знакомился с другими победителями и слушал выступающих.

Прошедший год, по словам мамы, был для Дани безумно интересным, ведь он перешел из начальной школы в пятый класс. А это и новые предметы, и новые учителя, и иная степень самостоятельности.

И хотя у некоторых ребят такая трансформация учебного режима вызывает определенные сложности, для нашего отличника это стало лишь новым стимулом личностного развития и очередным этапом взросления.

Учиться на одни пятерки – серьезный труд, при этом Даниил демонстрирует успехи и в спорте – увлеченно занимается конькобежным спортом.

Но главная его страсть – робототехника! Наш герой обожает разрабатывать и собирать роботизированные механизмы, которые затем представляет на профильных научных конференциях. По результатам одной из них его выбрали делегатом для поездки в Государственную Думу!

Свое будущее Даня связывает с программированием, в котором готов браться за самые сложные задачи. Уже сейчас он осваивает создание кодов и алгоритмов с помощью искусственного интеллекта.

Основной его помощник в этом искусстве – папа. Эта небольшая семейная цифровая команда уже создала свою компьютерную игру, пусть пока небольшую и простую, однако в любом деле главное – начать!

Пятерки, гимнастика и генетика

Софья Кузнецова – еще одна дебютантка губернаторского конкурса. Диплом победителя она получила, будучи второклассницей Детчинской школы.

- О победе нам сообщила учительница, - поделилась ее мама Анастасия Андреевна. – Для дочки это стало огромной радостью, но и неожиданностью. Ведь претендентов было очень много, и каждый из них молодец.

Взрослые знают, что учиться в современной школе непросто, а быть отличницей еще труднее. Но маленькая Софья уверенно преодолевает трудности, держит планку на высоте и приносит из школы одни пятерки.

А это дает основания надеяться, что и в наступившем году она станет лауреатом «Губернаторского дневника».

Родители стараются воспитывать дочь гармонично. Она не только успешно осваивает школьные предметы, но и добивается успехов в живописи – посещает художественную школу.

А быть бодрой и здоровой ей помогают уроки гимнастики, которые она берет с помощью сети интернет.

Сейчас Софья готовится вступить в «Движение первых». По мнению родителей, это сделает жизнь школьницы еще более активной, поможет дальнейшему развитию, совершенствованию и социализации.

И хотя сейчас душа и сердце девочки отдано художественному искусству, вместе с родителями она задумывается посвятить жизнь совсем иному направлению, сложному, но перспективному и захватывающему – генетике.

Первоначальное представление об этой науке она уже получила в семье, дело за учителями, которые помогут окончательно определиться с выбором на уроках химии и биологии.

Впрочем, наука и искусство прекрасно могут уживаться, ведь в творческое отношение уместно в любой профессии.

От бега трусцой до мирного атома