Юрист из Калуги превращает обычные камни в лица

Одна голова хорошо, а с двух сторон — загадка.

Фото автора.«Индия», 2026 год.

В Музее изобразительных искусств сейчас такое творится, что голова идет кругом. И в прямом, и в переносном смысле.

Там открылась выставка «Стеклянные истории каменного мира».

Что показывают? Головы. Но не простые, а сделанные из камня, разноцветной смальты (это такое матовое стекло) и даже морских ракушек.

Есть тут античные герои, а есть и наши, сказочные: Кощей, Морской владыка, а еще – Конь, Бык и даже Подсознание.

Некоторые головы нужно обойти со всех сторон, потому что одно лицо плавно переходит в другое. Магия, да и только!

«Кощей». Камень, смальта, гипс, 2024 год.

Засыпали вопросами

Автор этих чудес — наша землячка Елена Скурко. И это ее первая персональная выставка.

Самое интересное, что по образованию Елена — юрист, кандидат юридических наук. Представляете?

Она написала научные труды, на которые другие юристы ссылаются, и книги, по которых учатся будущие правоведы.

Сейчас она - старший научный сотрудник Российской академии наук. Серьезный ученый. И вдруг — камни.

Причем не какие-то драгоценные, а обычные, которые валяются под ногами на проселочной дороге.

— В детстве с моря всегда заставляла маму тащить тюки с камнями, ракушками, - делится Елена. – А пять лет назад просто попробовала собрать венок из камушков.

Кинула фото дочери, она говорит: «О, какое красивое оливье!» Я тогда расстроилась, разгребла это «оливье», промыла камни и стала выкладывать стёкла.

«Конь». Камень, смальта, гипс, 2024 год.

Здесь одно лицо перетекает в другое.

Каменный мир

На открытие выставки народу набилось битком. Не каждый день увидишь, как юрист оживляет обычные камни!

Люди ходили, ахали, фотографировали. А самого автора окружили плотным кольцом.

Елена рассказывала про свои работы, а посетители задавали кучу вопросов: «Как вы это делаете? Откуда берете камни? Сколько весит?»

Елена Скурко

Юрист, мозаичист - Самым большим удивлением для меня были золотые фигуры на ВДНХ, которые стоят наверху. Мы там с фотоаппаратом гуляли и увидели, что все они покрыты смальтой. То есть эти фигуры, не золочёные, не крашеные. Мозаика в советское время была популярна, но потом это ушло. А сейчас вновь возвращается.

- Как вы из делаете, есть ли у этих голов какая-то основа?

- В основе лежат вазы, склянки, какие-то вещи, скрученные из пластика. Они потом обрабатываются.

А есть вещи, которые только из чистого камня, если он интересный. Делаю всякие формы, как маски делают.

Смальта бывает в разных формах: кубики, пластины. Её можно купить и потом просто подрезать.

Использую клещи для мозаики. И чищу уксусом, потому что, если сразу по швам не прошёл, потом просто это всё отбиваешь.

- Долго ли делать?

-Зависит от свободного времени. Они все состоят из каких-то фрагментов.

Лицо можно сложить за 2-3 часа, потом оно должно просохнуть.

А полостью работу можно собрать за неделю, за месяц. На каждую уходит не меньше килограмма цемента, а камней еще больше.

- А практически их можно использовать, например, как вазу или кашпо для цветов?

- Можно. Но они тяжелые. И все же цементируется, а цемент вымывается.

Проще применять, как вазу, в которую можно положить фрукты, овощи, сухоцветы.

«Раскол». Камень, смальта, гипс, 2025 год.

«Морской владыка» - фаворит зрителей.

«Зеленая», 2024 год.

Каждая по 10 кг

Елена честно признается: её семья — настоящие герои.

— Головы у меня стоят на шкафу, на столе, под столом. Я не могу между ними пройти, - смеется Елена. – Выжила всех из дома, живу среди камней и фигур. Но родственники относятся с пониманием и дают ценные советы, как лучше сделать. Я им безумно благодарна.

Кстати, каждая голова весит килограммов по десять, не меньше. Потому что внутри цемент, а сверху — камень и стекло. Экспонаты Елена с мужем привезли в музей на машине, с большим трудом.

На выставке — 24 скульптуры. Работа со стеклом, кстати, опасная — можно порезаться.

- Я теперь всегда с пластырем в сумке хожу, — улыбается автор. – Поэтому мастер-классы для детей не провожу. А вот со студентами – мозаичистами можно его устроить.

Народ еще долго не расходился, а потом люди сели писать отзывы в специальную книгу. И, если вы придете на выставку, то оставьте свое мнение, Елена говорит, что ей важна обратная связь.

Увидеть ее работы можно до 26 апреля. Пока что фавориты первых зрителей – «Морской владыка». «Индия» и «Конь». 0+

Зрители фотографировали среди скульптур.

Писали отзывы в специальную книгу.