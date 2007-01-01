Лидия Музалева: «Я очень счастливая, мне попался работящий муж»

Эти слова победительница проекта «Голос, сказала на открытии выставки своего супруга Павла Вольфсона.

Фото автора.

В теплый весенний день в Доме художника было особенно много народу.

Там открывалась персональная выставка Павла Вольфсона, члена Союза художников России.

Повод серьезный - юбилей мастера.

Но, как оказалось, гостей ждал не просто вернисаж, а настоящая творческая встреча.

Дело в том, что Павел Семёнович рисует, а его супруга, заслуженная артистка РФ, победительница проекта «Голос» Лидия Музалева, поет.

На открытие они приехали из Обнинска всей семьей - с дочерью Ириной и внучкой Валерией.

Кстати, мама и дочь так похожи, что многие в зале шептали, что они, как сестры.

Это действительно прекрасный творческий союз: Лидия и Ирина дарят людям песню, а Павел Семёнович запечатлевает красоту на холстах.

Зал был полон. Стулья расставили в два ряда, но многие все равно стояли, чтобы послушать рассказ художника и увидеть концерт.

Момент осмысления

Первой поздравила Павла Вольфсона председатель правления Калужского отделения Союза художников России Ольга КУЗЬМИНОВА:

— Юбилейная выставка — это всегда серьёзный момент осмысления. Когда работы собираются в едином пространстве, восприятие меняется.

Это момент открытия, подведения итога. Хочется пожелать Павлу Семёновичу сделать этот шаг смело, творить ещё очень много лет и получать удовольствие от процесса.

Людмила СОРОКИНА, заведующая выставочным залом Обнинского музея истории города, знает Павла Семёновича, кажется, вечность.

Она напомнила, что художник почти ровесник Обнинска, которому в этом году исполняется 70 лет.

Людмила Сорокина приехала на вернисаж из Обнинска.

— Вся творческая жизнь Павла Семёновича на наших глазах проходила, — сказала Людмила. — Ещё в 1986-м, к 30-летию города, на стене появились его графические работы.

Потом была выставка к 40-летию, где уже появился портрет дочери.

Каждый юбилей Обнинска мы отмечаем выставкой, и Павел Семёнович всегда участвовал.

Он прошёл трудные 90-е, не бросил творчество, хотя многие художники в то время ушли в дизайн.

Главным качеством юбиляра Людмила Сорокина назвала невероятное трудолюбие:

- Как говорил наш земляк Петр Петрович Кончаловский: живопись по совместительству - это не искусство.

Если тебя зовут в гости, а тебе хочется в мастерскую - иди и пиши. Павел Семёнович именно такой.

Раньше он всё лето уезжал в Крым, а теперь остаётся в Обнинске, участвует в пленэрах на Морозовской даче.

По две недели стоит с утра до вечера, забывая про обед. Человек посвятил себя искусству и этим живёт.

Заслуженный художник России Владимир АРЕПЬЕВ признался, что его зацепило название выставки — «Я люблю эту землю».

Владимир Арепьев долго ходил по выставке. рассматривая картины.

— Я живу в Калуге, участвую в космических выставках, и подумал: а что это за земля? Та, на которой мы живем, или Земля вообще?

Идёшь по выставке и понимаешь: это наша земля, где написаны его картины. Павел рисует, а его супруга поёт русские народные песни, и он их слушает, это откликается в его творчестве.

Видно, что он ищет гармонию не роковую, не блюзовую, а именно народную. У него, как в народной песне — спокойное развитие событий.

«Алушта. Дорога к рынку».

«Портрет Крымчанки», 2014 год.

«Старая улочка в Гурзуфе», 2008 год.

Крым и родные края

Сам Павел Вольфсон объяснил, почему так важно было найти правильное название для выставки:

— Я всегда уважаю зрителей, ведь через вас художник передает искусство. Название искал долго, чтобы оно не было мелким, конкретным, а ассоциировалось с прожитыми годами.

И оно олицетворяет всё, к чему я прикасаюсь, где живу, где бываю. Всё это - моя Родина, Россия.

На выставке представлены работы разных лет. Больше тридцати лет художник работал сухой пастелью, но потом заинтересовался акрилом.

- Техника очень хитрая. Акрил темнеет после высыхания, я долго приспосабливался, - рассказал юбиляр. - Но пастель капризная, на пленэре с ней тяжело, особенно когда ветер, дождь.

Однажды в Крыму мы с художником Виталием Коняхиным стояли, писали этюды, пели песни. Вдруг внезапно шторм начался! Всё, что у меня лежало, улетело.

Я потом два часа выковыривал пастель из травы. С тех пор на пленэр чаще беру акрил. А к пастели возвращаюсь дома, уже по этюдам.

Крым художник любит особенно — там он бывал почти каждый год.

- в Крыму, в октябре увидел красные виноградники – изумительно! Вид такой, что хочется лечь в них и не вставать, жить там. Невероятно красиво: виноградники, море, горы...

И там я рисовал и портреты всех желающих, кто проходил мимо. Люди останавливались, спрашивали: «А, вы художник? Нарисуйте меня». Приходилось рисовать.

У меня очень много крымских работ. Крым во мне родил любовь к солнцу. Если вы обратили внимание, все работы излучают солнце. Но и в пасмурной погоде есть какая-то загадка, тайна.

«Зима в усадьбе Турлики», 2021 год, пастель.

«Березовый октябрь», 2025 год.

Родные края художник тоже не забывает. В 2023 году он стал инициатором проекта в Мосальском районе, где группа художников писала виды вокруг Свято-Успенской Боровенской пустыни.

- Удивительные места! Там огромные поля, стада коров по 200 голов, - поделился Павел Семенович. - Я сам родился в Малоярославецком районе, в селе Недельное.

Ощущение деревни у меня с детства. Родители меня отвозили к дедушке в деревню Владимирской области, я всё лето проводил там с деревенскими мальчишками.

Купались в речке, ужей гоняли, гадюк, даже приходилось и палками постучать по этим змеям. И этот деревенский мотив остался в моей памяти. Я очень люблю глубокую деревню, где избы-развалюхи, трактора.

А еще Павел Вольфсон - инициатор проекта, где художники рисуют участников СВО города Обнинска. Уже больше 60 работ сделали. Говорит, что будут продолжать рисовать до победы.

Семейное трио: Лидия, Валерия и Ирина приготовили для гостей вернисажа любимые песни.

Вся семья вместе

Рядом с художником всё время его супруга Лидия Музалёва. Они вместе почти 50 лет, познакомились, когда ей было 18, а ему 19 лет.

- Я счастливая, потому что мне очень работящий муж попался, — улыбается Лидия. -Красота, которую он пишет, окружает всю мою жизнь.

Меня, например, раздражает реклама по телевизору. Но дома есть куда взгляд отвести. Вот идёт реклама, я раз - на портрет смотрю. Надеюсь, что хоть немного вдохновляю его.

Название выставки мы придумывали вместе. Я предлагала даже название своих песен, например, «Даль великая».

А он говорит: «Подумают, что я великий какой-то, надо что-то поскромнее».

Портрет Лидии Музалевой, 2008 год.

Дочь Ирина поздравила отца с вернисажем так:

- Это грандиозно! Я тоже счастливый человек, представьте расти у таких родителей — певица и художник, песни и картины. Это невероятное счастье.

Вся семья вместе.

Были и песни, и танцы.

Внучка Валерия, которая пока не определилась, что любит больше - рисовать или петь, (гены дают о себе знать), заметила очень точно:

- Когда я сегодня ходила и рассматривала работы, увидела общую деталь. Создается впечатление, что человек очень вовлечен в свое дело.

А в этой вовлеченности кроется огромная, необъятная любовь не только к земле, но и к семье.

Когда вы заходите домой к Лидии Михайловне и Павлу Семеновичу, там волшебная атмосфера, вы окружены любовью. В такой семье невозможно не вырасти творческим человеком.

Вечер пролетел быстро. Лидия и Ирина пели любимые песни. Художнику дарили цветы. Гости рассматривали картины и общались. Расходились с хорошим настроением.

Выставка Павла Вольфсона «Я люблю эту землю» будет работать до 19 апреля. Здесь есть и Крым, и портреты, и деревенские пейзажи. 0+