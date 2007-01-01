Подснежники вылезли: декабрьский мусор у помоек Калуги перезимовал успешно

В минувшую пятницу, 27 марта, мы проехали по местам, на захламленность которых сильно жаловались калужане в начале зимы. Напомним, в декабре, перед первыми снегопадами, мы проехались по местам, на особую загаженность которых жаловались калужане, с целью посмотреть, внемлили власти просьбам навести порядок или нет.

А нынешняя инспекция ставила целью выяснить, успели ответственные службы сделать это за зиму или нет.

Справедливости ради стоит отметить, что кое-где городские власти победили мусорные завалы, но на большинстве локаций ситуация осталась прежней. Снежок, действительно, прикрыл кто где клал, но весна опять сорвала все покровы.

Впрочем, обо всем по порядку.

Ой вы шины, мои шины…

Два раза в год – весной и осенью близ шиномонтажных мастерских Калуги растут горы старых покрышек. Переобувшись, автолюбители далеко не всегда увозят старые шины с собой, а попросту бросают их у расположенных поблизости контейнерных площадок.

Городские власти неоднократно заявляли, что это противозаконно. Это нарушение относится к разряду административных и наказывается штрафом. Однако, слова чиновников не доходят до ушей собственников авто.

В качестве реперной точки мы избрали площадку около одной из шиномонтажек на улице Константиновых.

Декабрь 2025 года. Март 2026 года.

В начале декабря 2025 года она была завалена старыми покрышками. В марте 2026 резиновая пирамида вновь начала расти.

При этом городские власти два раза в год объявляют о сборе старых шин.

- Мы на базе «Зеленстроя» опять организовали приёмку изношенных шин и автомобильных покрышек, - заявил на еженедельном совещании первый заместитель главы городского округа Калуга Василий ПОЛЕЖАЕВ. – Покрышки можно сдать по адресам: улица Телевизионная, 2Б. В будние дни с 8:00 до 17:00. И также на улице Чижевского, дом 6. С 8:00 до 16:00. В субботу и воскресенье — в выходные. Приём покрышек будет осуществляться до 1 июня.

Игнор автомобилистов, в общем-то, понятен. Прием осуществляется в рабочие дни, в рабочее время.

И так происходит из года в год.

Очевидно, что прием старых покрышек город объявляет для показухи, а не для людей. Ведь решение этой проблемы все эти годы лежит на поверхности. Достаточно назначить ответственного сотрудника, который два раза в год будет работать по смещенному на пару-тройку часов графику, либо в выходные за отгулы. Чтобы покрышки принять высшее образование не требуется, так что желающие на любой из вариантов наверняка найдутся.

К чему мы об этом. Решения не для галочки, а на пользу дела есть и они достаточно просты. Однако в Калуге предпочитают не их, а сетовать на нерадивых калужан, которые вместо того, чтобы подстраиваться под рабочий график господ, нарушают установленный ими порядок и кладут шины, где не положено.

Маяковский аплодирует

Теперь о хорошем.

Декабрь 2025 года. Март 2026 года.

Эпичная мусорная свалка недалеко от площади Маяковского, которая в декабре поразила и нас, и местных жителей, и самого Владимира Владимировича, в марте практически ликвидирована.

Запах, из-за которого поэт (с помощью ИИ, конечно) даже решил сойти с постамента и написал гневные стихи, уже не чувствуется.

Помойка никуда не делась, но от эпичности не осталось и следа. Думаем, если бы Маяковский прогулялся по центру Калуги сегодня, остался бы доволен и быть может даже поаплодировал.

Того жуткого кошмара, как бывало раньше, на улицах областного центра нами замечено не было. Грязь убирают, дороги чистят даже шампунем. Пока, по заверениям городских властей, в рамках теста. Затем грозятся распространить эту технологию на другие улицы города.

Глядишь, когда-нибудь, в Калуге станет, чуть перефразируя Остапа Бендера: «Как у лучших домов Лондóна и Парижа».

«Разруха не в клозетах, а в головах…»

А теперь снова о плохом.

Декабрь 2025 года. Март 2026 года.

Легендарный провал на улице Марата мы обнаружили в прежнем состоянии. Он успешно пережил зиму и продолжает «радовать» калужан последствиями гениальных решений прошлого.

С декабря прошлого года здесь все по прежнему. Лишь железные решетки ограждения свалились в овраг.

Впрочем, по логике тех, кто когда-то объяснял причины засыпания оврага строительным мусором, это даже хорошо, так как дополнительно укрепит склон.

А если серьезно, темными мартовскими вечерами пешеходам стоит внимательнее смотреть под ноги проходя мимо этого места.

Когда зудит не там и не у тех

Еще одна реперная точка разрухи нами была замечена около музея Жукова на одноименной улице.

Декабрь 2025 года. Март 2026 года.

В декабре неприятно удивили художественные способности калужан, изрисовавших задние дворы музея легендарного полководца низкопробным граффити.

Увы, но творческий зуд калужских граффитчиков продолжился. Стены теперь практически полностью замазаны затейливыми символами. Мусора вокруг не убавилось, да и слово из трех букв осталось на своем традиционном месте.

Декабрь 2025 года. Март 2026 года.

А вот наше предположение о том, что на улице Хрустальной коммунальные артефакты будут всю зиму мозолить глаза местным жителям, не оправдались. Огромный колодец убрали, но бетонные бордюры оставили.

Наверное, чтобы помнили.

Декабрь 2025 года. Март 2026 года.

На своем месте остались и полуразвалившиеся сараи возле Станции скорой медицинской помощи. Теперь их подпирают брошенные кем-то пустые пластиковые контейнеры.

Резюмируя поход по весенним улицам Калуги, мы пришли к немного грустному выводу.

Город пытаются чистить в основном в центре, но стоит лишь чуть заглянуть за главные фасады, тут же оказываешься в 90-х годах с их грязью, неустроенностью и разрухой.

Но быть может мы ошибаемся и смотрим не туда?

А как обстоят дела в ваших дворах? Пишите в комментариях, присылайте свои фото.