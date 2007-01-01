«Анжелу никогда не продам»: калужанин Григорий Кочубей дает веткам вторую жизнь

В Дом мастеров на встречу с Григорием Кочубеем калужане пришли не просто посмотреть на диковинные фигурки, а послушать историю человека, который умеет видеть чудеса под ногами.

Григорий Андреевич - мастер корнепластики.

Если сказать проще, он превращает упавшие, валяющиеся под ногами ветки, коряги и причудливые сучки в людей, зверей и исторических персонажей.

На первый взгляд может показаться, что этим увлечением должен заниматься художник или резчик по дереву.

Но Григорий Кочубей по образованию медик, а еще закончил инжпед. Работал фельдшером на «Скорой помощи», а потом - спасателем.

- Но я не пожарный, а по техногенным ЧС, - поясняет мастер. - Например, убирали дерево, если упало. А на каждом дереве есть какой-то завиток интересный. Я его отпиливал и забирал домой.

Григорий Кочубей более 30 лте занимается корнепластикой.

Дома каких веток у него только нет.

Ветки превращаются в животных, насекомых, человечков.

Быавают даже целые композиции. Вот это - борцы, например.

Самое сложное- сделать прическу

Наверное, каждый из нас хоть раз в детстве находил корягу, в которой угадывался дракон или забавный человечек. Но мы проходили мимо, а Григорий Андреевич — нет.

В детстве он мастерил из дерева пистолеты и рогатки, потом вырезал авторучки с фигурками птиц. А серьезно «заболел» корнепластикой в 1988 году.

И главное, он почти ничего не додумывает за природу. Его принцип - не добавлять лишнего и даже не красить.

Всё, что нужно, уже заложено в изгибе ветки, в бугорке или разветвлении.

Мастер лишь немного помогает дереву проявить себя: где-то убрать лишнее, где-то скорректировать.

- Идеи мне подсказывают прогулки по лесу. Когда вижу что-то замысловатое, где много разветвлений, просто не могу пройти мимо, - говорит Григорий Андреевич. - Поделки примитивные, но так должно быть в этом виде творчества.

Но если это человеческая фигура, то всё должно соответствовать: рост, длина рук, ног.

Самое трудное - сделать голову, причёску, особенно если хочешь создать женщину. Если это образ мужчины, то - проще: он лысый, ему просто наждачкой можно голову зашлифовать.

Супруга Татьяна поддерживает это увлечение, хотя иногда и ворчит. Особенно когда после прогулки по бору домой тащится очередная находка.

- Мы с супругой идём из леса, я обязательно тащу что-то, она на меня ругается. А я говорю: «Ну как я могу бросить? Смотри, какая вещь! Вот я уйду, а люди в костёр кинут».

Лыжник неплохо получился.

Вот вам - балет.

А хотите - танцы.

«Ильич» указывает путь к светлому будущему.

Я такой неправильный

К природе Григорий Кочубей относится с каким-то особым трепетом. Он никогда не срежет живую ветку, берет только то, что упало само, что нашел под ногами.

Такое отношение у него ко всему живому миру.

- Я рыбу не ловлю. Не потому, что я её не люблю. Я покупаю дохлую в магазине, потому что мне жалко, - говорит Григорй Анедреевич. - Она плавает, плавает, потом её за губу подцепили, кинули на берег, она, бедолага, погибает, а к ней пришли, фоткаются с ней. Показывают потом с трупом фотографию.

А охотники… Птица летела 5 000 км из Африки, а у кого-то инстинкт проснулся. Ну я такой, неправильный, может быть.

Когда есть нечего — это другое дело. А когда из-за инстинкта…

Человек с длинной бородой.

Александр Невский. Это уже малые скульптурные формы.

Гимнастка сидит с лентой.

Верблюд и его хозяева.

200 инструментов

Для работы с деревом у Григория Андреевича скопилось около двухсот инструментов. Есть и самодельные, и магазинные.

В ход идет всё: маленькие стамески, полукруглые резцы, ножовки по металлу, медицинские скальпели, опасные бритвы - те самые, которыми раньше брились.

- Нож точится один раз, а дальше правится, - делится секретами мастер. — Главное, чтобы кончик был острый, чтоб можно было везде подлезть.

Любимый материал - липа. Она мягкая, податливая, не дает сколов. Из сосны и дуба получаются более фактурные вещи.

Одно время Григорий Андреевич хотел преподавать в школе трудовое обучение, но передумал.

- Понял, что я очень мягкий человек, дети это сразу почувствуют, и я не смогу в школе работать, - признается он.

Хотя педагогический опыт у него есть. Практику проходил в третьей школе, приносил детям сучки.

Ставили большой стол, восьмой, девятый классы садился вокруг, и начиналось волшебство. Дети с интересом искали в дереве образы и делали поделки.

Еще месяц работал в интернате для слабослышащих детей. Там ребята, по словам Кочубея, оказались очень смышлеными и с горящими глазами мастерили из дерева.

Тысячи экспонатов под кроватью

Сейчас в коллекции мастера – тысячи работ. Обезьяны, зайцы, белки и коты, птицы и люди, небольшие композиции. Все они хранятся дома - в коробках на балконе, под кроватями.

Вот «человек» идет против ветра, и у него развевается одежда. Вот другой - что-то несет под мышкой и тревожно оглядывается: «Поймают — не поймают?»

А вот композиция, где муж говорит жене: «Слушай, дорогая, я расскажу, как надо готовить еду».

Муж дает наставления жене.

Особое место в коллекции занимает Александр Невский. Эту композицию с войском Григорий Андреевич сделал три года назад, к 800-летию князя.

Она получила на выставке-конкурсе приз зрительских симпатий и до сих пор остается одной из любимых.

А есть «Анжела». Харизматичная такая.

За нее мастеру предлагали сто долларов, полчаса уговаривали продать. - Я не продал, - признается он. - Анжелу нельзя трогать. Я бы ее никогда не продал, правда не знаю, где она сейчас, где-то дома в коробке лежит.

Анжелу мастер никогда не продаст.

Вообще продавать свои работы Григорий Андреевич пробовал, выставлял корабли на интернет-площадках - полтора года простояли, никто не купил.

- Для дома они большие, - считает мастер. - Их разве что кафе в морском стиле может взять.

Покупатели редко находятся, а дарить жалко (каждая работа единственная в своем роде, неповторимая), вот и хранятся они на балконе.

- Могу подарить, но мне жалко … это как снобизм во мне, что ли. Потому что вторую такую не сделать.

Надо быть романтиком

В Дом мастеров Григорий Кочубей принес не только готовые работы, но и целую коробку материала - обычных на вид веточек, которые раздал гостям.

- Пофантазируйте, что можно сделать из того, что под ногами валяется, - предложил он.

Самая маленькая участница сразу увидела в веточке рогатку.

- Можно, - улыбнулся мастер. - Но знаешь, если её перевернуть, получится, что на руках кто-то стоит. Вот голова, как у льва, а эти завитки - прическа. Я здесь ничего не делал, все - природа.

Люди, крутя в руках ветки, придумывали: «А здесь осьминог получится», «А это – змея», «Вот мордочка лошадки!»

- Запросто, - соглашался Григорий Андреевич. - Много можно фантазировать. Иногда начнешь делать одно, а оно переходит в то, о чем даже не думал.

Гости придумывали. что можно сделать из веток.

Пока все фантазировали, маленькая участница встречи повесила веточку на руку и стала гладить её, как котенка. Гости тут же попросили мастера подарить малышке эту лесную находку.

Здесь отличная змея получится.

А это будет птицей.

Потом Григорий Андреевич взял в руки обычную ветку, достал инструменты и на глазах у всех превратил её в человечка.

Срезал кору, убрал ненужные отростки - и получилась фигурка с характером.

- Понимаете, - сказал он. - Надо быть немножко романтиком. Фантазировать, что-то воображать, придумывать.

Что можно сделать из такой ветки?