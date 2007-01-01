«Одним словом – красота»: почему калужанин Гарри Азатов выбрал самый сложный путь в живописи
Статьи, аналитика, репортажи

«Одним словом – красота»: почему калужанин Гарри Азатов выбрал самый сложный путь в живописи

Репортаж с открытия выставки, где зрители рассматривали Крым и Венецию, слушали музыку и не хотели уходить.
Татьяна Светлова
28.03, 18:00
Фото автора.
В музее изобразительных искусств открылась выставка Гарри Азатова - человека, которого в городе знают почти все.

Он заслуженный артист России,  музыкант, дирижер, художник. Это человек, который создает красивые вещи, честно и без лишнего шума.

Называется выставка «Крымские мотивы и Венеция». Посвящена она 70-летию мастера.

Это не первая персональная выставка Гарри Владимировича, их уже было 17.  

Картины Гарри Азатова хранятся в частных коллекциях по всему миру - в России, Израиле, Европе, Америке.

Но главное - они нравятся людям, потому что в них есть что-то очень живое и настоящее.

В экспозиции - 59 работ.

Много Крыма: лазурное море, прибрежные скалы, тихие улочки, солнце, которое чувствуешь даже в пасмурный день.

И Венеция: каналы, мосты, старинные дома с облупившейся краской, вода, которая то светится, то темнеет.

Конечно, есть Калуга - узнаваемая, уютная, совсем не парадная, а какая-то своя, домашняя. 

Гарри Азатов живописью начал заниматься еще в студенческие времена.

О живописи, правде и справедливости

Народу на вернисаж собралось много. Зал был полон. Кто-то пришел поздравить старого друга, кто-то - просто посмотреть картины и послушать музыку маэстро.

Атмосфера была не официальная, а теплая. Люди улыбались, делились впечатлениями, фотографировали работы, молодежь делала селфи.

Гарри Азатов - человек удивительной судьбы. Родился в Тбилиси 5 февраля 1956 года.

кончил Саратовскую консерваторию.

В Калугу приехал в 1994-м. Здесь создал муниципальный камерный оркестр, на основе которого позже открылся Дом музыки.

Он дирижер, композитор, режиссер и художник. Причем художник серьезный, глубокий.

В живописи Гарри Азатов прошел через многое. Был и абстракционизм, были эксперименты. Но в итоге пришел к реализму. И объясняет это просто.

Когда он занимался абстракцией, возникали мысли: «понятно, музыкант рисовать не умеет». Абстракция не дает почувствовать мастерство.

А реализм - это честно. Там все видно. Чуть не тот цвет неба - и оно уже становится тяжелым. Чуть левее поставил дерево - и все видят, что оно не на месте.

На открытии директор музея Наталья Марченко сказала важные слова:

- Реализм - высшая точка мастерства. Воплотить предмет с предельной достоверностью - это требует огромного труда. И Гарри Владимирович этим мастерством владеет.

Он передает детали так совершенно, что порой кажется, будто это фотореализм. Но в его картинах есть то, чего фотоаппарат не улавливает: плеск воды, движение воздуха, настроение.

И это правда. Смотришь на венецианские каналы - и слышишь шум воды. Подходишь к крымским пейзажам - и чувствуешь жару и ветер.

«Каналы Венеции», 2024 год.
«Площадь в Венеции», 2018 год.
Но Гарри Владимирович не просто копирует природу. Он выстаивает все по-своему. 

Работает с фотографиями, они служат для него эскизами, но внутри них он делает так, что хочет: меняет колорит, передвигает предметы, подчиняет все общему замыслу. Как сам говорит:

- Действую так, как мне заблагорассудится. Потому что в природе далеко не все красиво само по себе. Красивым это делает художник.

На вернисаже Юрий Логвинов - фотограф, бывший руководитель департамента культуры, который знает Гарри Владимировича больше 30 лет сказал:

- Я долго думал, каким одним словом можно описать этого человека. И нашел: красота. Он красив сам - статный, интеллигентный.

Красив на сцене, за роялем, за дирижерским пультом. Красив в своих картинах. Красив в жизни. Спасибо вам за подаренную красоту. 

Рояль среди полотен

Сам Гарри Владимирович на открытии был спокоен и сдержан. Говорил просто, без лишних слов. Затронул и Крым. Для него это не просто красивые виды, а нечто гораздо более личное.

- Мне очень хотелось передать, что Крым наш, — сказал он. — По-глупому получилось с Крымом, и когда украинцы доказывали, что он всегда был украинским, мне было очень неприятно это слушать. Наконец, справедливость восторжествовала.

«Крымские сосны», 2025 год.
«В бухте. белые лодки», 2025 год.
А потом случилось то, чего многие ждали и что сделало вечер особенным. Гарри Владимирович сел за рояль, который стоял тут же, в зале, среди картин. И заиграл.

В его музыке звучали темы одиночества и любви из мюзиклов, которые он сочинял годами, легкая студенческая «Верхом на ослике» и совсем шуточный «Вальс на расстроенном рояле».

В зале было тихо, а когда музыка стихла, люди хлопали и закричали «Браво!» 

Выставка «Крымские мотивы и Венеция» будет работать до 19 апреля. В планах музея еще и творческая встреча с Гарри Азатовым. Так что у калужан будет возможность не только увидеть картины, но и поговорить с автором. 0+ 

Калуга утопает в листьях. «Осенний мотив», 2021 год.
«Улицы Калуги (из серии Ночной город)», 2017 год.
А это ул. Подвойского. «У ворот дома купца Ципулина», 2021 год.
