Чугунная часовня и мраморная плита: как краеведы искали могилу калужского градоначальника

История восстановления захоронения Ципулина.

Фото автора и из архива Татьяны Пискуновой.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

В этом году Калуга отмечает 200-летие со дня рождения Ивана Кузьмича Ципулина – купца, благотворителя и городского головы, который руководил нашим городом 16 лет, вплоть до самой своей смерти в 1901 году.

Юбилейная дата объединила краеведов, архивистов, потомков купца в библиотеке им. Белинского.

Напомним, что Иван Козьмич Ципулин был богатейшим купцом, владельцем пароходства. Когда его избрали городским головой, занимался благоустройство, провел в Калуге водопровод и смог добиться того, чтобы управление железной дороги находилось именно в нашем городе.

Давал личные средства на открытие публичной библиотеки, страхового общества, лазарета, на ремонт Николаевской гимназии и на устройство работного дома. завещал городу дом, чтобы в нем открыли строительное училище, позже это здание на нынешней улице Герцена отдали БТИ.

А похоронен он в своем родном селе Ловцы тогда Рязанской губернии, а ныне Московской области.

Оттуда на встречу с калужанами приехала Татьяна Пискунова, заведующая отделом «Рыбацкая Слобода» историко-художественного музея. Она рассказала, что было найдено на месте захоронения купца, и как они восстанавливали память.

Село Ловцы стоит на реке.

Государственные люди

Родился Иван Козьмич Ципулин в 1826 году, в крестьянской семье. Его родное село Ловцы было дворцовым, государевым, жители поставляли рыбу к царскому столу.

Татьяна Пискунова

Заведующая отделом «Рыбацкая Слобода» историко-художественного музея в селе Ловцы. В обиходе мы говорим Ловцы с ударением на «о», но во времена Михаила Фёдоровича Романова село называлось Рыбные ловцы. Потом слово «рыбные» отпало.

Когда Ципулин оттуда уехал, точно неизвестно. Но в Тульском архиве сохранилось прошение государственного крестьянина Рязанской губернии Ивана Ципулина, 36 лет с женой Татьяной Трофимовной 36 лет, сыном Иваном 7 лет и рождённой после ревизии дочерью Екатериною о причислении в Зарайское мещанство, в 1865 году.

Как предполагает Татьяна Ивановна, Ципулин сначала обосновался в Тульской губернии, она нашил документы, что сыновья купца – Иван и Петр - учились в Алексине. А в Калуге он появился в конце 1860-х годов.

Школа, которую в Ловцах построил Ципулин.

Раз народу нужно, еще привезу

Личная трагедия – смерть дочери Екатерины в 1876-м – потрясла Ципулина.

В память о ней в селе Ловцы Иван Козьмич построил церковно-приходскую школу. Здание возводили на совесть: стены толщиной в полметра, известку замешивали на яйцах, отопление было духовым.

Полы из натурального дерева не красили – даже еще в 1960-х годах технички посыпали их песком и оттирали до золотистого блеска.

- Есть легенда, что Иван Кузьмич привёз кирпич на строительство школы, - поделилась Татьяна Пискунова. - Но на утро кирпичей недосчитались. Сообщили Ивану Кузьмичу. А он говорит: «Ну, раз народу нужно, я ещё привезу». Вот такой был человек.

Первый учебный год в школе начался 1 сентября 1897 года. Образование было двухклассным. Учились вместе богатые и бедные.

Богатые платили побольше, бедные - поменьше, а совсем бедные не платили вовсе.

1 сентября Ципулин всем бедным выдавал бесплатно учебные пособия, тетради, карандаши, ручки.

6 декабря, когда отмечается память Великомученицы Екатерины всегда был большой праздник, торжественное богослужение, всем ученикам выдавали сладости.

Последний урок в этой школе прозвенел в 1991 году. Сегодня здание принадлежит московским хозяйствам.

- У нас, конечно, болит за него душа, - признается Татьяна Ивановна. - Есть проект, чтобы преобразовать его в культурно-просветительский центр, можно расположить и гостиницу, и ресторан, и музей Ивана Кузьмича. Мы ищем инвестора.

Таким когда-то был фамильный склеп.

Сначала на месте захоронения поставили крест.

Нашли дверь от старой часовни с именами, кто здесь был захоронен.

Исторические находки

Когда в 1901 году Иван Козьмич умер, его тело по реке переправили в Ловцы.

Там была родовая усыпальница. Но в советское время ее разрушили.

Как рассказывает Татьяна Пискунова, на месте склепа, где покоился прах градоначальника, его первой жены Татьяны Трофимовны, сына Петра и дочери Екатерины, были только мусор и запустение.

Местные жители и приезжие растаскивали остатки чугунной часовни, которую когда-то установил сын Ципулина Иван Иванович.

Несколько лет назад Татьяна Пискунова, работавшая тогда в школе, вместе с учениками взялась расчищать место захоронения.

- Когда к нам приехали калужские краеведы Валентина Фридгельм и Елена Качанова, снимавшие фильм о Ципулине, мы решили взяться за это дело и возродить место захоронения, - говорит Татьяна Ивановна

- Не раз за это время обращались к администрации Калуги, даже приезжали, писали письма тогдашнему губернатору Артамонову, на что нам отвечали: «Чем вы докажете, что именно там захоронен Иван Кузьмич?»

Ну, во-первых, «Калужские губернские вести» говорят напрямую о том, что пароход с телом отплыл на родину Ивана Кузьмича.

И мы нашли дверь от часовни, где написано, что там захоронены Иван Кузьмич Ципулин, 1826 года рождения, его первая жена Татьяна Трофимовна и его дети: Пётр Иванович и Екатерина Ивановна.

Сначала на месте захоронения энтузиасты из Ловцов установили деревянный крест, потом выиграли грант – 50 тысяч рублей, на которые наняли рабочих.

В ходе расчистки нашли замшевую коричневую обивку гроба, цинк и часть белой мраморной плиты, на которой перечисляются все, кто отдавал почести при захоронении.

Были представители от городского водопровода, Калужского военного лазарета, епархиального женского училища, реального училища, от банка Малютиных и т.д.

Обнаружили и останки – их в 2016 году с почестями предали земле, батюшка отслужил молебен.

2 августа 2019 года установили памятник, а еще через год - новую часовню, конечно, более простую.

Сейчас там есть и стенды, рассказывающие о жизни Ивана Кузьмича.

мраморную плиту, на которой выбиты все, кто участвовал в захоронении Ципулина.

Останки, которые обнаружили, перезахоронили с почестями.