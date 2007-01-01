О борьбе с незаконной миграцией в Калужской области рассказал в среду, 25 марта, в студии радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Павел Саёнков.

Полковник полиции откровенно объяснил, почему мы так часто слышим о «резиновых квартирах», как на самом деле обстоят дела с выдворением нелегалов.

Кроме этого, получен ответ на волнующий многих вопрос: почему госслужбы так спокойно регистрируют десятки человек в одной квартире.

Но, сначала о нашумевшей истории с якобы регистрацией мигрантов без ведома собственника квартиры.

Дело Минской

В Калуге разразился скандал вокруг новостройки на улице Минской. Местный житель, купивший квартиру, заявил, что при попытке оформить льготы на ребенка-инвалида столкнулся с шокирующим фактом: в его жилье якобы «прописаны» 14 граждан Узбекистана.

История мгновенно разлетелась по соцсетям и СМИ, став символом беспредела миграционной системы. Но как выяснилось позже, реальность оказалась куда прозаичнее — и куда показательно с точки зрения современной миграционной политики региона.

— История началась с того, что гражданин обратился за социальными льготами на ребенка-инвалида в не уполномоченную на то организацию. Там ему выдали недостоверную информацию, что по его адресу зарегистрировано 14 иностранцев. Информация моментально ушла в телеграм-каналы, — рассказывает начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Павел Саёнков.

Когда мужчина пришел с этим заявлением в УМВД, выяснилось: в его квартире зарегистрированы только четверо — он сам и члены его семьи.

— Мы провели проверку. Рядом с домом действительно находится строительный городок. За прошлый год там было зарегистрировано около 120 мигрантов, которые строили эти самые дома. Но они регистрировались по адресу стройплощадки, а не по адресу квартиры заявителя. При формировании ответа произошла техническая ошибка: база данных выдала количество зарегистрированных не в конкретной квартире, а по улице Минской в целом, — объясняет начальник управления.

По данному факту Следственный комитет проводил процессуальную проверку. Информация о «резиновой квартире» и вине сотрудников полиции не подтвердилась. Что касается льгот, то мужчина их благополучно получил, как только предоставил в соцзащиту официальную справку из миграционной службы.

Цифры и эмоции

Дискуссия о мигрантах в Калужской области обычно строится на эмоциях и громких заголовках. Но главный инструмент объективности — статистика.

За прошлый год из региона выдворен 631 нелегал при 650 выявленных. Цифры, казалось бы, говорят о тотальной зачистке, но полковник Саёнков уточняет: выдворяемых стало больше не потому, что поток мигрантов вырос, а потому что изменилась сама система.

— С января прошлого года вступили в силу изменения в 115-й Федеральный закон, который ввёл понятие режима высылки. Мы видим всех, кто когда-либо въехал и не урегулировал свой статус. Основная задача сейчас — уменьшить количество незаконно находящихся лиц, — объясняет Павел Саёнков.

При этом общее количество легальных трудовых мигрантов в регионе составляет около 25 тысяч человек. Это те, кто работает официально, платит налоги и соблюдает закон. И их число, как ни странно, растет, но медленно.

— С 2022 года идет снижение уровня теневой занятости. Мы мотивируем бизнес оформлять людей официально. В прошлом году мы выдали порядка 20 тысяч патентов. Это на 5% больше, чем в позапрошлом, — отмечает глава управления.

Кто эти люди? Чаще всего к нам едут из Узбекистана, Таджикистана, Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Но в сводках все чаще мелькают и дальние страны: Куба, Нигерия.

Где прячутся нелегалы и как их ловят

Калужская область находится в удобном для нарушителей и сложном для полиции положении: трасса М-3 и близость Беларуси делают регион транзитным коридором. Граждане 80 стран могут въехать в Беларусь без визы, а оттуда уже пытаются попасть в Россию.

— Организаторы незаконной миграции активно используют это «единое экономическое пространство». Но мы видим эти потоки и перекрываем их, — комментирует Павел Александрович.

Но как полиция выходит на след нарушителей? Многие представляют себе рейды с тотальными облавами на хостелы. Отчасти это так, но арсенал современной полиции шире.

— Мы мониторим геопозиции через телефоны. Кроме того, у нас есть обратная связь с населением. Если мигранты шумят, ведут себя неадекватно, если жители видят подозрительное скопление людей в квартире — звонки сразу поступают на горячую линию. И мы выезжаем, — рассказывает Саёнков.

География проверок охватывает весь регион, но есть очевидные лидеры по концентрации приезжих.

— Наиболее острая ситуация — это Подмосковная зона: Обнинск, Боровск, Жуковский район, Малоярославец. Ну и, конечно, Калуга. Южные районы тоже попадают в поле зрения, но там меньше рабочих мест, поэтому проблемы возникают реже, — уточняет Павел Саёнков.

«Резиновые» квартиры

Вопрос, который волнует калужан едва ли не больше всего: почему некоторых предприимчивых граждан никак не накажут за регистрацию десятков мигрантов в двухкомнатной квартире? Оказывается, здесь есть серьезный законодательный пробел.

— Сотрудник, который принимает документы на регистрацию, будь то полицейский, МФЦ или «Почта России», не имеет права отказать, даже если видит, что в квартире уже зарегистрировано 50 человек. Законодательство не дает ему таких полномочий. Он просто фиксирует факт, — разводит руками Павел Саёнков.

Более того, массовая регистрация — проблема не только иностранцев. Ею пользуются и россияне, чтобы получить льготы, субсидии или «прописаться» в престижном районе.

Однако это не значит, что миграционная служба смотрит на это сквозь пальцы. Система мониторинга работает постфактум.

— Мы делаем выборку адресов, где зарегистрировано более пяти человек, и начинаем отрабатывать. Если факт фиктивности подтверждается, собственнику грозит не просто административный штраф. За фиктивную регистрацию и организацию незаконной миграции предусмотрена уголовная ответственность. В прошлом году мы возбудили более 70 уголовных дел. Люди получали реальные сроки лишения свободы, — подчеркивает начальник управления.

И здесь кроется важный нюанс. Если раньше таких дел возбуждали по 2-2,5 тысячи в год по всей стране, но наказание было условным, то сейчас статья 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) в составе группы лиц позволяет отправлять нарушителей за решетку.

— Это очень дисциплинирует. Прецеденты в Калужской области уже были, — констатирует Павел Александрович.

800 тысяч за «левых» поваров

Если простой мигрант за нарушение режима пребывания рискует получить штраф 2-5 тысяч рублей и выдворение, то работодатель, который его нанял, попадает под совсем другой каток.

— Штрафы для юридических лиц — от 250 до 800 тысяч рублей за каждого незаконно привлеченного сотрудника. И если таких два, сумма умножается, — объясняет полковник.

Список сфер, где мигрантам запрещено работать (патентная система), в Калужской области насчитывает 16 позиций. Туда входят ресторанный бизнес, пассажирские перевозки, розничная торговля и другие. Однако именно общепит остается главным нарушителем.

— Недавний случай: предприниматель использовал мигрантов в качестве поваров и посудомойщиков. За это он получил четыре постановления на сумму от 400 до 800 тысяч рублей, — приводит пример Саёнков.

Парадокс в том, что региону, который является одним из локомотивов экономики ЦФО, рабочая сила из-за рубежа объективно нужна. Строительство, промышленность, сельское хозяйство — везде есть вакансии, которые не могут закрыть местные жители.

— Мы не против мигрантов, мы против тех, кто пытается жить вне закона. Потому что неоформленный работник — это не только нарушение налогового законодательства. Это угроза инфекционной безопасности, особенно когда речь идет о поварах, — резюмирует спикер.

Если вы видите, что в квартире постоянно проживает большое количество иностранцев, если они шумят, мусорят или ведут себя вызывающе, не ждите, пока ситуация станет критической. Звоните 112 или 50-28-00 – это телефон доверия УМВД России по Калужской области.

