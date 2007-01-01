Любовь с последствиями: кормление уток на калужских прудах превратилось в проблему

Две тысячи крякв поставили Калугу перед выбором — кормить или убирать.

Сначала они просто мило крякали на прудах. Потом их стало две тысячи. Теперь они срывают спортивные соревнования, превращают территории в «вонючие курятники», а городские власти делают вид, что так и надо.

Жители возмущены, орнитологи ставят ультиматум: либо перестаем кормить, либо начинаем убирать за последствиями нашей «любви».

В редакцию в минувший четверг, 19 марта, обратилось несколько жителей Калуги, и мы решили подробнее разобраться в этой теме.

«Загадили так, что спортсмены отказались нырять»

Водоём, который десятилетиями был точкой притяжения любителей зимнего плавания, в этом году оказался непригоден для использования. Причем виноваты в этом не природные факторы, а деятельность человека, косвенно, через уток.

Президент Региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация зимнего плавания Калужской области», председатель клуба закаливания и зимнего плавания «Обнинские моржи им. Е.Ф. Ворожейкина» Валерий Астахов констатировал неприятный факт: соревнования не задались. Из-за того, что водоем оказался буквально загажен утками, лишь 8 спортсменов изъявили желание погружаться в эту воду.

— Люди приезжают за здоровьем, за адреналином, а сталкиваются с последствиями городского сервиса, - комментирует ситуацию Астахов. - Мы не против птиц, но когда их стоянки превращаются в зону экологического бедствия, это проблема.

«Там вонь стоит, как в курятнике, и пройти нельзя»

Если спортсмены могут просто перенести место соревнований, то жители близлежащих к водоемам районов такой роскоши лишены. Редакция получила несколько обращений от калужан, чьи маршруты на работу и прогулки пересекаются с местами обитания разросшейся популяции.

- Раньше это было красивое место для прогулок, - рассказала Елена, жительница дома на Пуховском пруду. - Сейчас там творится что-то невообразимое. Утки облепили весь берег. Они везде: на дорожках, на газонах, в воде. Вонь стоит, всё в помете. Это уже не пруд, а какой-то вонючий курятник под открытым небом.

- Я бегаю вдоль сероводородных озер, пишет нам Андрей, калужанин, любитель утренних пробежек. - В последние два года это превратилось в полосу препятствий. Стаи уток оккупировали всю прибрежную зону. Трава вытоптана, земля пропитана отходами жизнедеятельности. Про запах я вообще молчу.

Решение простое — перестать кормить

Кажется, в этой ситуации голос разума звучит не со стороны городских чиновников, а со стороны ученых. Известный орнитолог Калужской области Юрий Галченков развенчивает миф о том, что утки стали городскими «из-за глобального потепления».

- Уток в Калуге зимой учтено две тысячи, примерно столько же, сколько и в прошлом году, — комментирует Галченков. — В 2019 году они стали в Калуге совсем-совсем синантропами (городскими – прим. ред.), которые совсем не боятся людей и берут корм даже с рук. Решение проблемы простое — перестать кормить, для начала хотя бы зимой вне городских водоемов.

Орнитолог также высказывается о ситуации на сероводородных озерах, отмечая, что обвинять во всем только птиц не совсем корректно, но подчеркивает: именно подкормка создала неестественно высокую концентрацию животных.

- Корректировать численность уток в городе нельзя, только в охотничьих угодьях, где на них идет охота дважды в году, — поясняет Юрий Галченков. — В городе истреблять уток нет необходимости: стоит перестать их кормить, и проблема будет решена сама. Искусственная большая концентрация животных на ограниченной территории, будь то сквер Содружества или Пуховский пруд, или еще где, положительно влияет на санитарно-эпидемиологическую ситуацию? Достоверных данных об этом нет, но здравый смысл подсказывает: нет.

Заложники нашей доброты

Почему же пернатые, которые по всем биологическим законам должны были давно улететь на юг, превратились в агрессивных и многочисленных «коммунальщиков» калужских прудов?

Руководитель калужского Центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина объясняет: в сознании горожан прочно укоренился опасный миф о том, что утки покидают город исключительно из-за холода. На самом деле ключевой фактор миграции — наличие еды.

— Причина не холода, а кормовая база, - поясняет Вероника Матюшина. - А если тебе эту кормовую базу обеспечивают, то зачем куда-то лететь, тратить энергию? Мы здесь останемся.

По словам биолога, ситуация, когда дикие птицы теряют инстинкт миграции и страх перед человеком, — это прямое следствие гиперопеки. Калужане кормят уток повсеместно, превращая это в ритуал, который приносит удовольствие взрослым и детям, но имеет разрушительные последствия для экосистемы.

- Приходят мамы с детишками, утки плавают, им сыплют на побережье или в воду корм, утки приплывают, — описывает типичную картину Вероника Матюшина. — Очень прикольно. Мама рада, ребенок счастлив, бабушка тоже. И потом продолжают кормить даже тогда, когда кормить уже не надо. Утки жиреют и никуда не летят, они остаются на этих прудах.

Особую тревогу у специалистов вызывает то, чем именно калужане угощают птиц. В ход идут остатки с человеческого стола — картошка, салаты и, что хуже всего, свежий хлеб. В центр «Феникс» регулярно попадают пернатые, которые физически не могут взлететь — их подвел лишний вес, набранный на «добрых» бабушкиных хлебных мякишах.

Городская дилемма

В Калуге сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, на Пуховском пруду, одном из самых проблемных мест, официально разрешена установка платных автоматов по продаже специализированного корма для уток. Это бизнес, и он легален. Городские власти, разрешая это, фактически легитимизируют присутствие птиц в этом месте.

С другой стороны, зоны отдыха, где кормление поощряется (пусть и за деньги), превращаются в рассадник антисанитарии. Грязь, вонь, угроза распространения инфекций (птичий грипп, сальмонеллез) — все это ложится тяжелым бременем на плечи обычных горожан и коммунальные службы, которые, судя по жалобам, с этой нагрузкой не справляются.

- За утками-то кто должен убирать, - уверена Вероника Матюшина. - Как-то найти какой-то консенсус, чтобы хотя бы обеззараживать места их скоплений.

Юрий Галченков расставил все точки над i:

- Не думаю, что искусственная большая концентрация животных на ограниченной территории положительно влияет на санитарно-эпидемиологическую ситуацию, расставил все точки над i Юрий Галченков. - Но есть очень простой выход: перестать кормить.

У этого пути есть два сценария.

Радикальный, но быстрый: Город запрещает или сводит к минимуму подкормку уток в черте города (особенно зимой). Лишившись халявного пайка, утки вспоминают о миграционных инстинктах и разлетаются по естественным водоемам, снижая нагрузку на парки и пруды. Это решит и проблему вони, и проблему с соревнованиями.

Компромиссный, но ответственный: Если городские власти считают уток частью городской среды и приветствуют их присутствие, они должны взять на себя ответственность за содержание этих мест. Это означает регулярную санитарную обработку территорий, дезинфекцию мест массового скопления птиц, вывоз помета.

Впрочем, главное на наш взгляд: утки не виноваты, что они утки. Их поведение — это зеркало нашего поведения. Перестанем кидать им хлеб — они улетят. Не хотим переставать — будьте добры, берите на себя ответственность за чистоту и санитарию там, где вы их «прописали». Третьего не дано.