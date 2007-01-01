Утешить нечем: калужские спасатели с тревогой ждут половодья

Муниципалитеты уже заключают предварительные договора на поставку продовольствия и размещение эвакуированных

На пресс-конференции в областном управлении МЧС, которая состоялась на этой неделе, сообщили, что при наихудшем сценарии, вода на ряде территорий может подняться более чем на 10 метров

Запасы снега на полях и в лесах Калужской области сейчас составляют 183% от средней нормы.

Все это богатство лежит на почве, промерзшей на 8-10 сантиметров, словно на полке холодильника, и ждет своего часа.

Хотя сейчас, благодаря ночным заморозкам, таяние снега идет спокойно и сдержанно, в ближайшее время ситуация может резко измениться.

- Начало подъема воды придется на конец марта, - говорит начальник центра статистики, мониторинга и прогнозирования калужского ГУ МЧС Андрей ИЗОТОВ. - Пик половодья ожидается в первой декаде апреля, а спадет большая вода только к майским праздникам. Запоздание привычных многолетних сроков таким образом составит порядка двух недель.

Первый удар придется на малые реки, которые примут береговой сток и начнут питать им основные водоемы. На основных же реках спасатели ждут, как минимум, выхода воды на пойму.

В случае резкого потепления, вода на ряде территорий поднимется более чем на 10 метров.

Критический подъем воды прогнозируется на Протве и Жиздре. Также неблагоприятный показатель зафиксирован на Угре – он уже подходит к критическому.

На Оке обстановка спокойнее.

Вода может подняться до того уровня, как на этом фото 1970 года. Но сегодня ситуация на Оке безопасная.

Зоны особого внимания

Что касается крупных водохранилищ, то здесь управление стихией находится в руках человека. На Людиновском и Брынском водоемах уже произведена сработка – сброс до безопасного уровня, что позволит принять еще очень много талой воды.

Межведомственные оперативные группы загодя начали исследование гидротехнических сооружений в разных районах области и продолжают эту работу. Всего проверке подлежит около трех десятков объектов.

Основное внимание муниципалитетам, которые годами подтверждали статус проблемных. Их в регионе десять, включая Калугу и Обнинск.

Тревожные ожидания, в частности, относятся к Козельскому округу, где река Жиздра близка к критическому уровню.

Также в зоне риска Дзержинский округ – там Угра, Суходрев и Шаня образуют целую водную систему.

К примеру, в деревне Староскаковское ждут затопление 200-метрового участка дороги, что отрежет жителей от большой земли.

Там ГУ МЧС планирует организовать лодочную переправу, будет дежурить моторная лодка. На боевое дежурство встанет и пожарная автоцистерна – подъем воды всегда чреват пожарами из-за короткого замыкания.

Аналогичная обстановка в Боровском районе – в деревне Аграфенино начнет работу не только лодочная переправа, но и специальное плавсредство с водолазами.

Мост вместо лодки

Высокая вероятность подтоплений и в Жуковском округе – Протва считается самой капризной речкой. Как всегда, под возможным ударом стихии находится Обнинск с его расположенными в низинах СНТ.

К этому году устранены некоторые многолетние болевые точки – в частности, в Малоярославецком районе, где подтопление ранее отрезало от большой земли целых четыре населенных пункта.

Сейчас там построен добротный автомобильный мост, который пришел на смену лодочной переправе.

Нормализовалась ситуация и в Юхнове, где вторая очередь очистных сооружений встала на пути большой воды.

Интересно, что несмотря на всплеск малоэтажного и иного строительства, площадь подтопляемых территорий в регионе не увеличивается.

Дело в том, что с 2020 года возведение любых капитальных построек в зонах риска запрещено на федеральном уровне.

Замерять, проверять и предупреждать

Подготовку к удару водной стихии ведут не только спасатели, но и ряд профильных служб – специалисты Центра гидрометеорологии, энергетики, медики, работники водоканала, дорожники и т.д.

Всего к сигналу «тревога» в регионе готовятся 5000 человек при поддержке 1000 единиц техники, среди которой маломерные суда, бульдозеры, подъемные краны, автобусы, передвижные мастерские, пожарные машины.

Муниципалитеты заключают предварительные договора на поставку продовольствия и размещение эвакуированных. Для последних предусмотрены не палаточные городки и спортивные залы, а полноценные гостиницы.

- Превентивная работа на местах уже кипит в ежедневном режиме и под контролем администрации губернатора, подчеркнул и.о. заместителя начальника по государственной противопожарной службе Павел Шагов. - Одна из ключевых задач – устранение препятствий на пути водных потоков. Это ликвидация заторов по руслам малых рек, распиловка упавших в них деревьев, расчистка водостоков.

Одновременно ведется мониторинг, в котором задействовано около шести десятков межведомственных оперативных групп. Они замеряют суточный подъем воды на гидропостах и передают данные в центр.

На их основе корректируется электронная трехмерная карта, которая позволяет не только наглядно видеть зоны подтопления, но и прогнозировать их с точностью до дома. А это дает возможность точечно предупреждать и инструктировать жителей, держать необходимые силы и средства на опасных направлениях.

Не теряет актуальности и работа «рупора безопасности» - специалистов по пропаганде и работе с населением.

- Возможно, кто-то скептически относится к их лекциям и предостережениям в школах и рабочих коллективах, однако за последние три года в Калужской области не произошло ни одного трагического инцидента, связанного с таянием льда на водоемах, - говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Татьяна Туманова.

А вот зимние рыбаки все так же остаются непрекращающейся головной болью спасателей.

Даже сейчас, когда лед уже размывает талая вода, они упорно дежурят у своих лунок.