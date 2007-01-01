Утешить нечем: калужские спасатели с тревогой ждут половодья
На пресс-конференции в областном управлении МЧС, которая состоялась на этой неделе, сообщили, что при наихудшем сценарии, вода на ряде территорий может подняться более чем на 10 метров
Запасы снега на полях и в лесах Калужской области сейчас составляют 183% от средней нормы.
Все это богатство лежит на почве, промерзшей на 8-10 сантиметров, словно на полке холодильника, и ждет своего часа.
Хотя сейчас, благодаря ночным заморозкам, таяние снега идет спокойно и сдержанно, в ближайшее время ситуация может резко измениться.
- Начало подъема воды придется на конец марта, - говорит начальник центра статистики, мониторинга и прогнозирования калужского ГУ МЧС Андрей ИЗОТОВ. - Пик половодья ожидается в первой декаде апреля, а спадет большая вода только к майским праздникам. Запоздание привычных многолетних сроков таким образом составит порядка двух недель.
Первый удар придется на малые реки, которые примут береговой сток и начнут питать им основные водоемы. На основных же реках спасатели ждут, как минимум, выхода воды на пойму.
В случае резкого потепления, вода на ряде территорий поднимется более чем на 10 метров.
Критический подъем воды прогнозируется на Протве и Жиздре. Также неблагоприятный показатель зафиксирован на Угре – он уже подходит к критическому.
На Оке обстановка спокойнее.
Зоны особого внимания
Что касается крупных водохранилищ, то здесь управление стихией находится в руках человека. На Людиновском и Брынском водоемах уже произведена сработка – сброс до безопасного уровня, что позволит принять еще очень много талой воды.
Межведомственные оперативные группы загодя начали исследование гидротехнических сооружений в разных районах области и продолжают эту работу. Всего проверке подлежит около трех десятков объектов.
Основное внимание муниципалитетам, которые годами подтверждали статус проблемных. Их в регионе десять, включая Калугу и Обнинск.
Тревожные ожидания, в частности, относятся к Козельскому округу, где река Жиздра близка к критическому уровню.
Также в зоне риска Дзержинский округ – там Угра, Суходрев и Шаня образуют целую водную систему.
К примеру, в деревне Староскаковское ждут затопление 200-метрового участка дороги, что отрежет жителей от большой земли.
Там ГУ МЧС планирует организовать лодочную переправу, будет дежурить моторная лодка. На боевое дежурство встанет и пожарная автоцистерна – подъем воды всегда чреват пожарами из-за короткого замыкания.
Аналогичная обстановка в Боровском районе – в деревне Аграфенино начнет работу не только лодочная переправа, но и специальное плавсредство с водолазами.
Мост вместо лодки
Высокая вероятность подтоплений и в Жуковском округе – Протва считается самой капризной речкой. Как всегда, под возможным ударом стихии находится Обнинск с его расположенными в низинах СНТ.
К этому году устранены некоторые многолетние болевые точки – в частности, в Малоярославецком районе, где подтопление ранее отрезало от большой земли целых четыре населенных пункта.
Сейчас там построен добротный автомобильный мост, который пришел на смену лодочной переправе.
Нормализовалась ситуация и в Юхнове, где вторая очередь очистных сооружений встала на пути большой воды.
Интересно, что несмотря на всплеск малоэтажного и иного строительства, площадь подтопляемых территорий в регионе не увеличивается.
Дело в том, что с 2020 года возведение любых капитальных построек в зонах риска запрещено на федеральном уровне.
Замерять, проверять и предупреждать
Подготовку к удару водной стихии ведут не только спасатели, но и ряд профильных служб – специалисты Центра гидрометеорологии, энергетики, медики, работники водоканала, дорожники и т.д.
Всего к сигналу «тревога» в регионе готовятся 5000 человек при поддержке 1000 единиц техники, среди которой маломерные суда, бульдозеры, подъемные краны, автобусы, передвижные мастерские, пожарные машины.
Муниципалитеты заключают предварительные договора на поставку продовольствия и размещение эвакуированных. Для последних предусмотрены не палаточные городки и спортивные залы, а полноценные гостиницы.
- Превентивная работа на местах уже кипит в ежедневном режиме и под контролем администрации губернатора, подчеркнул и.о. заместителя начальника по государственной противопожарной службе Павел Шагов. - Одна из ключевых задач – устранение препятствий на пути водных потоков. Это ликвидация заторов по руслам малых рек, распиловка упавших в них деревьев, расчистка водостоков.
Одновременно ведется мониторинг, в котором задействовано около шести десятков межведомственных оперативных групп. Они замеряют суточный подъем воды на гидропостах и передают данные в центр.
На их основе корректируется электронная трехмерная карта, которая позволяет не только наглядно видеть зоны подтопления, но и прогнозировать их с точностью до дома. А это дает возможность точечно предупреждать и инструктировать жителей, держать необходимые силы и средства на опасных направлениях.
Не теряет актуальности и работа «рупора безопасности» - специалистов по пропаганде и работе с населением.
- Возможно, кто-то скептически относится к их лекциям и предостережениям в школах и рабочих коллективах, однако за последние три года в Калужской области не произошло ни одного трагического инцидента, связанного с таянием льда на водоемах, - говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Татьяна Туманова.
А вот зимние рыбаки все так же остаются непрекращающейся головной болью спасателей.
Даже сейчас, когда лед уже размывает талая вода, они упорно дежурят у своих лунок.
