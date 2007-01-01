«Раиса Захаровна - это проверка на прочность»: Игорь Кумицкий о любви, голубях, семейных ценностях и новом спектакле

Как «Любовь и голуби» объединили калужан разных поколений.

Фото из архива Игоря Кумицкого.

На днях в Калуге случилось событие, которое заставило зал плакать и смеяться одновременно.

На сцене «Арены КТЗ» состоялась главная премьера этой весны – лирическая комедия театра «АНТРЕПРИЗА КУМИЦКОГО» «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина.

После спектакля в гримёрке мы встретились с режиссёром спектакля и исполнителем роли дяди Мити Игорем Кумицким.

Историю, знакомую каждому, разыграли калужские актеры. Смотришь - и переживаешь.

– Игорь, почему именно «Любовь и голуби»?

– Вы знаете, все наши желания родом из детства. Я вспомнил свой двор, где была голубятня. Дядя Гена из соседнего дома иногда пускал нас, ребят, посмотреть на птиц.

Для нас они были просто белыми голубями, а для него – это была целая вселенная: породы, характеры. А как красиво, когда над городом летят голуби!

Ты понимаешь: их выпустили погулять, но они обязательно вернутся.

Сейчас голубятни в Калуге почти исчезли. И мне захотелось вернуть эту добрую ностальгию на сцену, порадовать калужан.

- В спектакле заняты любимые калужские артисты. Как собирали команду?

- Ну, на сцене те, кого я искренне люблю и в жизни, и в работе. Эта не первая и не последняя наша совместная работа.

Прелесть антрепризы в том, что ты можешь позвать тех, кто идеально подходит на ту или иную роль. Пьеса сама «легла» на артистов.

Дима Денисов – ну вылитый Вася Кузякин, Маша Артемьева – Надюха, а Мила Фесенко – роковая и эксцентричная Раиса Захаровна.

Кстати, меня уговаривали в начале нашего пути сделать рокировку, чтобы Маша сыграла роковую соблазнительницу, а Мила – деревенскую женщину. Но, как говорит мой персонаж дядя Митя: «я был непоколебим!» (смеется).

И не ошибся! Маша - душевная, смешная, где-то нелепая Надюха, а Мила – та самая «городская штучка». У этих актрис разная природа, и она очень ложилась на их героинь.

Всё, что мне нужно было сделать, это чтобы они влюбились в своих персонажей. И как только это произошло, история зазвучала!

Вы знаете, даже, когда играешь негодяя и подлеца, надо найти в нем что-то хорошее. История любого человека не может быть плоской, односторонней.

Кстати, этот спектакль мы решили посвятить калужскому режиссеру, заслуженному деятелю искусств РФ Роману Соколову, который когда-то ставил «Любовь и голуби» на театральных подмостках.

Дядя Митя (Игорь Кумицкий) Василию (Дмитрий Денисов): «Я в этих вопросах непокобелим, плесни еще глоточек»

Чувствовать сердцем

- Вы изменили классический сюжет?

- Нет! Ни в коем случае! Во-первых, это запрещено родственниками автора, и слава Богу.

Во-вторых, это плагиат.

Достаточно того безобразия, что сейчас творится в театрах, в кинематографе, на эстраде. Берут имя классика, его сюжет, бесталанно всё переписывают – и вот вам новый «хит»!

Вся страна по колено в таких хитах, а смотреть нечего. Душу это не греет, сердце не заставляет биться чаще. Это преступление.

Я не вижу ничего сложного в том, чтобы создать что-то своё или взять и поставить то, что писал автор.

В нашей последней премьере мы постарались бережно, нежно отнестись к пьесе, к автору и даже к тем, кто когда-то играл эти роли: Гурченко, Юрскому, Михайлову, Дорошиной.

Единственное, что сделали – добавили каплю местного колорита. Например, Раиса Захаровна говорит, что под Калугой нашли 12 гуманоидов.

Эти смешные жемчужинки будут меняться в зависимости от города, где мы играем. Но основа спектакля – та самая, легендарная история.

- Сложно было на сцене создать атмосферу деревни?

- Нет… Всё было в штатном режиме. На сегодняшний день у нас классная команда художников, декораторов, бутафоров, которые делают всё точно, быстро и качественно. Одна одежда сцены чего стоит.

Художник Ира Оболенская сделала всё, чтобы открылся занавес – и перед зрителем предстал простор: деревня, лес, перспектива, луг, уходящий в даль.

Одна зрительница даже сказала: «Я увидела эти заборы, подсолнухи и сразу захотела на дачу!»

А вот с костюмами пришлось повозиться. В спектакле 80% одежды 80-х годов.

Её нужно было привести в надлежащий вид. Если что и дошивали, то из тканей тех времен.

У меня очень большой запас ретро тканей 60-х, 70-х и 80-х: кримплен, нейлон, капрон, лавсан. Сейчас таких уже нет.

- В пьесе-большое значение отведено персонаж…

- Да. Без голубей никуда. У нас они тоже есть, но не живые.

Поначалу была идея с живыми голубями, но, поймите, мы же будем много гастролировать, переезжать, для живых птиц это стресс.

Как режиссёр, я не раз работал с живыми голубями.

Однажды мы даже запускали птиц на празднике в Крыму, и они долетали до Калуги, находили свою голубятню. Есть такие породы.

Я спросил у заводчика: «Как они находят дорогу домой?» Он ответил: «Голубь летит домой, потому что адрес у него — в сердце!» Красиво, правда?

Для меня это стало главной аллегорией спектакля. Ведь Василий Кузякин в финале тоже возвращается в свой дом, в свою «голубятню», потому что сердце не обманешь.

Ёшкин кот! Василий на курорте зажигает с Раисой Захаровной (Людмила Фесенко).

Декорации в спектакле переносят зрителей в деревенскую жизнь.

Не спал ночами

- Ваш дядя Митя - отдельная история. Как удаётся быть одновременно и режиссёром, и артистом?

- Вот, сказать честно, не знаю! Я даже боюсь об этом думать. Это безумно тяжело.

В момент репетиций я ещё ставил спектакль в Ярославле, готовил юбилейные новогодние встречи, было огромное количество концертов, творческих встреч.

Жил в переездах, в машинах и поездах. Но я давно научился не терять минуты. Уже много лет живу в жестком расписании.

Сижу на вокзале и текст учу, сяду в поезд - рисую и придумываю мизансцены, пересел в машину - еду и общаюсь с художниками.

И я всё зарисовываю. У меня весь спектакль был зарисован. Где-то слышал, что Гайдай так работал. Каждый кадр у него был нарисован, так и я.

А когда начались прогоны, снимал всё на видео, ночами не спал, пересматривал, переигрывал. Что-то менял, добавлял, убирал.

Но, несмотря на такой ритм, по-моему, дядя Митя получился. Да и баба Шура тоже, это ещё та парочка!

Иру Шуркину, которая сыграла Бабу Шуру, я знаю давно. Она чудная актриса и человек - тонкая, комедийная, которая не только слушает, но и слышит, это разные вещи.

Ну, а с дядей Митей, как ни странно, мы легко подружились. Я вообще, можно сказать, родился дедушкой.

В 13 лет в детском театре «Салют» сыграл свою первую роль — дядюшку Юлиуса в «Карлсоне», этого дядю Малыша.

И все удивлялись: «Где ж такого старичка нашли?» Кстати, Сергей Юрский сыграл дядю Митю практически в моём возрасте.

- В спектакле заняты и совсем юные актёры. Кто это?

- Детей Кузякиных играют студенты Калужского колледжа культуры. У каждого из них в связи с учебой есть дубль.

Сюзанна Валуева и Диана Орлова играют Людку… помните: «Как жить-то, баб Шур, я ж приехала сюда, думала, у меня дом есть!»

Евгений Лобачёв и Владислав Низамов сыграли Лёньку. Ну, здесь только чего стоит: «Беги, дядя Мить!»

Ну, а младшую, Ольку, сыграли Алисия Титаева и Варвара Толкачёва. Для них это было сложновато, но где те трудности, которые мы не преодолеем!?

Однажды на репетиции, когда по сюжету Надюха выгоняет Василия из дома, смотрю – Алисы (Ольки) нет. Стали искать. Нашли за кулисами. Сидит и плачет.

Спрашиваю: «Алиса, ты чего?» А она: «Я не хочу, чтобы папка уходил! Зачем мы его выгоняем? Давайте она его простит!»

Пришлось успокаивать ребенка, объяснять, что всё это «театр» и «папка» обязательно вернётся в конце.

С детьми работать непросто. Не написана ещё в мире такая книжка, что нужно сделать, чтобы ребенок раскрылся, дал результат в спорте, искусстве, науке...

Поругать, похвалить? Всё индивидуально. Одного поругаешь – это его замотивирует, а другой замкнётся, закроется, обидится.

Но я много работал с детьми, поэтому есть свои секреты, как подход к ним найти.

Кстати, недавно Министерство образования включило фильм «Любовь и голуби» в школьную программу для обязательного просмотра.

Замечательно, что дети будут знать эту трогательную и добрую историю.

В роли младшей дочери Кузякиных - юная актриса Варвара Толкачёва.

Игорь Кумицкий говорит, что в роли дяди Мити далась ему легко, старичков он играет с детства.

Когда рождается любовь

- О чём, по-вашему, этот спектакль?

- О семейных ценностях, о прощении, о том, что любовь начинается тогда, когда сталкивается с препятствиями.

Любовь – это не только радость и беззаботность.

Раиса Захаровна – это не просто «разлучница», это испытание, которое надо пережить.

В финале Надюха говорит замечательные слова: «Ну и пусть, что она была эта разлучница! А то ведь вон… жили, работали, а беда, как собака, за воротами ходила.

А знать не беда это была, когда вот как мне все показала. Как я тебя люблю, как ты меня любишь».

Не было бы этой Рисы-писы и не узнали бы они, как любят друг друга. И не было бы еще… четвертого ребёнка в семье Кузякиных.

Вы знаете, солнце и радуга всегда бывают после дождя. И я хочу сказать всем читателям, если у кого-то сейчас в жизни дожди, ветра и грозы, успокойтесь, подождите, отпустите ситуацию.

Продолжайте жить правильно, честно, достойно, и вы увидите, как выглянет солнце и будет тепло.

Жизнь хорошего человека пожмёт, пожмёт и отпустит, я это точно знаю.

Будут сюрпризы

- Премьера состоялась. Что теперь в ближайших планах?

- Жить! Репетировать! Играть! Делать всё, чтобы ещё больше людей улыбнулось. Это моя задача, моя работа.

23 и 24 марта мы снова играем «Любовь и голуби» в Калуге, на сцене Арены КТЗ. Другие спектакли тоже никто не отменял, поэтому и с ними гастролируем.

Скоро наши «голуби» полетят в Малоярославец, Обнинск, Наро-Фоминск, Чехов, Серпухов, Смоленск. В планах Брянск. Будем надеяться, там обстановка наладится, и мы приедем.

Вы знаете, голубь - птица мира, и наш долг - подарить людям эту добрую историю везде, даже там, где неспокойно.

- Какие премьеры в этом году ожидают нас ещё в том году?

- Буквально на днях начинаем работу над новой комедией «Заяц с сюрпризом».

И ещё по многочисленным просьбам нам всё-таки придётся восстановить легендарный спектакль «Играем в дружную семью». Мы не можем отказать зрителю... и пишут, и звонят...

Люди очень просили оставить его в репертуаре театра, театр не услышал этого, мы услышали!

Декорации этих двух спектаклей уже изготовлены, костюмы в процессе. Одним словом, два проекта делаем параллельно. И ещё один, третий - на Новый год.

- Неужели сказка?

- Пока не могу сказать. Хотя, если бы вы только знали, сколько нам пишут с просьбой сделать хорошую сказку!

Короче, секрет! Но это будет настоящим новогодним подарком для всех!

- Игорь, есть какой-то секрет, почему у вас получаются такие душевные истории?

- (долгая пауза) Есть. Во-первых, я их делаю для своих бабушек, которых нет уже на этой земле.

Но каждый раз, когда зритель смеётся, улыбается и аплодирует, мне кажется, что это реакция моих бабушек, только через тех людей, которые в зале.

Когда-то ребенком они меня привели в детский театр, и я стараюсь по сей день их не расстраивать.

Ставлю спектакли так, как это понравилось бы им, так, чтобы мне перед ними не было стыдно.

Всё время думаю: а что бы они сказали?

Получается, у меня или нет – это я уже узнаю, когда мы с ними встретимся. (смеется)

И ещё… вот уже несколько лет я живу по закону великого Асисяя (клоуна Вячеслава Полунина) – работаю только с теми, кого хочется обнять.

Я счастливый человек, потому что теперь меня окружают именно такие люди. Всех льстецов, хамов, лицемеров, негодяев я забыл. Я живу другим.

Наверное, именно от этого и появляются огромные силы.

Знаете… (пауза), порой мне кажется, если можно было бы вместить в наш зал весь мир, он стал бы немножко добрее. Нет, мне не кажется... я уверен! 12+