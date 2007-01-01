Губернаторский дневник: школьники смело смотрят в будущее

Мы объявляем о старте очередного ежегодного конкурса «Губернаторский дневник», традиционно организованный медиахолдингом «Комсомольская правда — Калуга» при поддержке администрации губернатора Калужской области

Положение о конкурсе вы можете скачать здесь, напомним только, что 30 победителей после окончания учебного года встретятся с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

Как всегда, накануне старта конкурса, мы связались с победителями прошлых лет и поинтересовались, как прошел для них этот учебный год, какие мечты исполнились и чего удалось добиться.

Интересы наших победителей разнообразны – это не только учеба, но и спорт, творчество, общественная работа. Показательно, что блестящие успехи демонстрируют не только ученики крупных и известных школ Калуги или Обнинска, но и ребята из отдаленных уголков Калужской земли.

На новом жизненном этапе

Егор Кузнецов в прошлом году получил диплом победителя будучи 11-классником 17-й калужской школы. Сейчас он уже студент МГТУ им. Баумана. - Год был сложный, - признается его мама Валерия Георгиевна. – Выпускные экзамены, поступление в вуз – все это потребовало от Егора максимальной самоотдачи. Усилия оказались не напрасны – школу он закончил с серебряной медалью. А затем успешно поступил в МГТУ, выбрав одно из наиболее востребованных и перспективных направлений – компьютерные технологии. Учебные нагрузки у современных студентов весьма немалые, они требуют и сил, и времени, и самого серьезного отношения. Однако в напряженном учебном ритме Егор старается находить время на любимое увлечение – футбол. - Мне нравится учиться, - говорит он. – Интерес к новым знаниям был еще в школе, а сейчас он только усилился.

Решающий год

Елизавета Трященко – старшеклассница. Победителем она стала, учась в 10-м классе калужской школы №3 имени нашего прославленного земляка маршала авиации Г. В. Зимина. - Лиза перешла в выпускной класс, поэтому учебные нагрузки заметно увеличились, - говорит ее мама Ирина Юрьевна. – Сейчас готовимся сдавать ЕГЭ и поступать в институт. Год для нас сложный. Направление, которому будущая выпускница мечтает посвятить жизнь, – это лингвистика, иностранные языки и даже международные отношения. В стремлении к цели Елизавета не ограничивается школьной программой и посещает дополнительные занятия по целому ряду предметов. Несмотря на плотный график, находит возможность участвовать в «Движении первых». - Свободного времени практически нет, - говорит Елизавета. – А если оно и появляется, стараюсь проводить его с пользой – читаю книги на английском языке.

Учеба, спорт и творчество

Раяна Вагапова – ученица 31-й калужской школы. Как и другие победители проекта, она является примером по-настоящему увлеченного человека. - Раяна перешла в седьмой класс, прибавились предметы - физика, химия, геометрия, - рассказывает ее мама Наталья Вадимовна. - И хотя нагрузка в этом году ощутимо выросла, она держится, справляется. На конец третьей четверти продолжает быть отличницей. Отличная учеба требует усилий, но сил ученице хватает. Кроме школы она занимается плаванием, посещает дополнительные занятия по английскому языку, а также участвует в мероприятиях «Юнармии». Есть и любимое увлечение – живопись. Раяна работает и с гуашью, и с акварелью, создавая очень красивые талантливые картины. - Родители предлагают подумать о профессии врача, - говорит ученица. – Но время еще есть. Знаю, что любое мое решение они поддержат.

Держать свою планку

Даниил Коваленко – еще один победитель проекта. Он учится в калужской школе №2 и перешел в шестой класс. - Конечно, школьная учеба несет в себе определенные трудности, - говорит его мама Евгения Михайловна. – Но Даня знает, что для успеха нужны усилия. Поэтому свою планку он держит ровно и уверенно. Даниил – еще один образец увлеченного человека с активной жизненной позицией. Участвует в «Движении первых», занимается волонтерской работой, организует благотворительные ярмарки в помощь бойцам СВО. Еще берет дополнительные уроки английского, а свободные минуты посвящает конструированию различных механизмов. - О будущей профессии пока не задумывался, - говорит ученик. – Но одно знаю точно: мое главное увлечение – футбол, и с ним я не хочу расставаться и во взрослой жизни.

С прицелом на взрослую жизнь