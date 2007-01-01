Кто виноват в дырявых дорогах Калуги: человек или природа

Каждую весну в областном центре происходит загадочная дорожная аномалия. Вместе со снегом тает покрытие автодорог.

В минувшую пятницу, 13 марта, мы проехали по тем местам Калуги, на которые чаще всего жалуются горожане.

Кроме этого, поинтересовались мнением о причинах столь быстрого исчезновения асфальта у специалистов. Выводы о них делать вам, мы же со своей стороны должны отметить, что нас они до конца не убедили.

Впрочем, обо всем по порядку.

«Без мата не проедешь»

Первые жалобы на ямы от калужан стали поступать аккурат после начала освобождения калужских трасс от снега. Побежали ручьи – побежали гневные посты в соцсетях. Их количество увеличивалось пропорционально подъему температуры воздуха и достигла апогея на прошлой неделе.

Мы проанализировали сообщения калужан о проблемных дорогах и решили сами проверить насколько нынешней весной калужские дороги доступны для автомобилей.

Негодование автолюбителей распространяются практически на все калужские автодороги. Мы выбрали несколько улиц, которые чаще всего упоминают калужане.

- На Киевке просто ужас! – пишет калужанин Константин. – Едешь и думаешь всегда – как бы подвеску не оставить.

- Сколько можно издеваться? – вторит Константину еще один калужанин, Александр Ефимович. – Без мата по Киевке не проехать.

Действительно, разрушение дорожного полотна на улице Киевка просто ошеломляющее. Буквально нет и сотни метров нормальной дороги. Езда по этой улице суперэкстремальна.

Кстати, в пятницу, 13 марта, стало известно, что прокуратура Калуги обследовала улицу Киёвка и внесла представление организации, отвечающей за содержание и эксплуатацию автомобильной дороги.

Еще одна улица, часто упоминавшаяся калужанами – Суворова.

Здесь не так страшно, как на Киевке. Однако, характер повреждений на ней заставляет задуматься о странной и непонятной аномалии. Дыры в асфальте очень глубокие, проехать по ним легковому транспорту невозможно. Даже автобусы с трудом преодолевают препятствия.

Глубина ям достигает 30 – 40 сантиметров. Но их не много. Такое впечатление, что по Суворова прошел призрак-великан и где наступил – там яма.

Еще одна беда этой улицы – колодцы. Их, как, впрочем, и на других дорогах Калуги, очень много. И очень многие провалены.

Кстати, люки на дорогах не прихоть коммунальщиков. Эта практика еще со времен СССР была. Даже в советских СанПинах было прописано, что все канализационные и прочие коммунальные сети должны располагаться под проезжей частью. Соответственно, и люки там же.

Конспирологи утверждают, что норма, рожденная в период холодной войны, обосновывается тем, что при попадании бомбы в здание, его обломки завалят прилегающую территорию. И если коммунальные сети делать под тротуарами, доступ к ним окажется под завалами.

Мол, именно поэтому в документы внесли требование располагать люки не ближе 12 метров от жилой многоэтажки.

Как бы то ни было, сегодня эти люки стали огромной проблемой и для автомобилистов, и для коммунальщиков. Но, перекладывать все сети, выносить их за пределы автодорог – дело совсем уж запредельно дорогостоящее. Поэтому: нравится – не нравится, терпи, моя красавица.

Проехали мы еще по нескольким улицам, на которые обрушили гнев калужане.

Театральная пережила зиму вполне себе сносно. Каких-либо совсем уж огромных ям и выбоин мы не заметили. Равно как и на Кирова.

Да, есть ямы, но не более, чем везде.

Ямы на юге, ремонт на севере

С удивлением познакомились мы с планом оперативного ремонта дорог в Калуге на ближайшие дни. В пятницу, 13 марта, о них рассказали в обслуживающей организации.

- Сейчас начнем ремонтировать улицы Билибина, Садовую, а также переулок Казанкова, - рассказал директор МБУ «СМЭУ» Александр КОЧЕТКОВ. – Ямочный ремонт проведем на Правом берегу, от 3-го Академического проезда. Избавим от ям и 2-й Городской проезд, от Синих мостов до Западной.

Заливать дырки будут литым асфальтом. Это вещь дорогая, но, как уверяют специалисты, надежная. Так называемый ремонт картами, когда фрезеруют достаточно большие участки и покрывают новым асфальтом, начнут позже.

- В апреле запустим свой асфальтобетонный завод, перейдём на полноценный асфальт и более масштабный ремонт дорог, - добавил глава администрации Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

В Управлении городского хозяйства города уточнили, что асфальтовые заводы запустят только после того, как среднесуточная температура воздуха поднимется до + 10 градусов.

А вот северный въезд в город подрядчика обязали отремонтировать до 30 марта. Сроки гарантийного ремонта назвали в Управлении капитального строительства города в субботу, 14 марта.

Движение по всем четырем полосам северного въезда, после реконструкции было открыто в июне 2023 года. На прошлой неделе специалисты УКСа провели обследование этого участка.

- Комиссия УКСа выезжала на место, выявлены локальные участки разрушенного полотна, составлен соответствующий акт, - рассказал директор УКСа Калуги Михаил ШУБИН. – Дорога еще на гарантии, поэтому ремонтировать ее будет подрядчик. Компания «Руслан - 1» обязалась устранить дефекты дороги до 30 марта 2026 года.

Вода или кривые руки?

Специалисты в области дорожного строительства, с которыми нам удалось пообщаться в один голос утверждают, что основная причина быстрого разрушения калужских дорог – частый переход температуры воздуха через ноль.

Якобы из-за этого, вода, попавшая в микрощели дорожного покрытия, замерзает и разрывает монолит дороги.

Еще одной из причин называется большой автомобильный трафик.

Количество авто на дорогах Калуги реально велико, а вот так называемый переход через ноль вызывает вопросы. Калуга расположена не в экстремальных погодных зонах, у нас обычный среднероссийский климат. Почему же каждую весну калужские трассы буквально смывает вместе с талой водой?

Разгадать эту загадку без глубоких проверок деятельности подрядчиков, качества поставляемого асфальта вряд ли возможно.

Кстати, гарантийный срок использования асфальта не имеет ничего общего с реальной долговечностью дорожного покрытия. Это юридический термин, он прописывается в договорах. Как в нашем случае с северным въездом, подрядчика не накажут за разбитое полотно после почти трех лет эксплуатации.

Вообще же в России сегодня действуют десятки ГОСТов, так и ли иначе связанных с ремонтом и содержание дорог. Не специалисту разобраться в громадном количестве нормативов и предписаний не реально.

Да это в общем-то не требуется, ведь здравый смысл, обычная логика и без документов говорят: не может отремонтированный асфальт развалиться за одну зиму.

Какие бы переходы через ноль не фиксировали синоптики.