Он все же вспыхнул: Калуга вошла в список мест, где горят троллейбусы из Вологды

В Калуге в среду, 11 марта, на ходу загорелся новенький троллейбус.

Напомним, о том, что он вспыхнул на Правобережье, мы писали в день ЧП. Руководство города приняло решение снять все рогатые вологодского производителя с маршрута до выяснения обстоятельств ЧП.

Однако еще до объявления тендера на закупку в прошлом году, было известно, что машины этого производителя горели и в других в городах России. А опасения, что это может произойти и у нас, высказывались заблаговременно.

Но это все в прошлом. В настоящем же на первый план выходит вопрос, чего ждать дальше?

«Ой, тралик горит!»

О том, что на Правобережье загорелся троллейбус, калужане стали писать нам в редакцию практически сразу после его возгорания.

Эффектные фото и видео новенького, полыхающего ярким пламенем рогатого, в течение дня заполонили буквально все СМИ и соцсети Калуги.

- Ой, а у нас под окнами тралик горит! – написала нам наша читательница Ангелина.

Загорелся троллейбус «Авангард», закупки которых перед выборами пиарили чуть ли не все причастные к транспортной сфере городские чиновники. Он вспыхнул, когда машина ехала в парк.

В салоне, к счастью, пассажиров не было.

- Он поступил в Калугу в конце января этого года, - прокомментировали нам в городской администрации. - На линии со вчерашнего дня. Перед рейсом прошёл необходимый осмотр.

По предварительным данным, озвученным руководством Калуги, ЧП произошло из-за дефекта аккумуляторной батареи.

- Распорядился снять все новые троллейбусы с маршрута, заменив их автобусами, - заявил в тот же день глава администрации Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Поставщику направлена претензия, его представители в ближайшее время прибудут в Калугу.

В администрации города добавили, что новые троллейбусы «Авангард» на маршруты будут возвращать постепенно, после строгой и внимательной проверки.

- Приоритет будем давать тем, которые уже эксплуатировались безаварийно несколько месяцев, - пояснили чиновники.

Мы связались с компанией-производителем и попросили прокомментировать ЧП.

Нам сообщили что три специалиста выехали в Калугу в тот же день, когда загорелся троллейбус. О причинах пожара комментариев нет.

- Сегодня (в четверг, 12 марта - прим. ред.) у нас совещание, будем разбираться, - ответила на наш вопрос секретарь генерального директора Нина ЛИТОМИНА.

Современный и комфортный

Осенью прошлого года, когда, наконец, стало понятным, что город заключил сделку на покупку троллейбусов «Авангард», директор Управления калужского троллейбуса Вадим Витьков в интервью ТРК «Ника» рассказал о преимуществах этой марки.

- Да, действительно, мы в этом году приобрели 53 троллейбуса — это были крайне удачные торги для нас, не очень удачные для производителя, потому что сейчас рынок покупателя, но очень удачные для города и для областного бюджета, - рассказал 8 ноября 2025 года корреспонденту «Ника ТВ» директор МУП УКТ Вадим ВИТЬКОВ.

- Приобрели мы их 53 единицы. 22 придут в этом году и 31 придёт до конца марта 2026 года. Новые троллейбусы, во-первых, сильно технологичнее. У них больше электроники, это сложнее в ремонте для нас, в обслуживании, но это веяние времени, это нормально, - сказал глава УКТ в эфире телекомпании. – В новых троллейбусах главное, что есть — это автономный ход 20 км.

Что это значит? Это значит, что они могут, опустив штанги, без контактной сети ехать определённое расстояние, - продолжил нахваливать технику Витьков. - Это, «А» -позволяет нам доезжать туда, где нет контактной сети, «Б» — быть более манёвренными и в случае ДТП спокойно его объезжать. Ну, и все остальные признаки современного цивилизованного транспорта: видеонаблюдение, обязательная оплата всеми видами транспортных и банковских карт, вход во все двери, терминалы на каждом поручне, датчики контроля пассажиропотока, система кондиционирования и даже зарядки для телефонов USB.

Город заключил контракт после тендера. Без этого сегодня никак нельзя и, судя по всему, вологодский производитель сумел предложить самую меньшую цену за описанную в документах комплектацию.

Почему вологодцы хорошо упали в цене, оставим за скобками. Речь о другом.

А что с безопасностью?

Даже беглый просмотр новостей по теме работы вологодских троллейбусов на просторах нашей Родины показывает множество случаев, когда они вспыхивали на дорогах городов России.

Рыбинск, Ялта, Санкт-Петербург, Братск. Список городов теперь дополнила Калуга.

Конечно, современный троллейбус – очень сложная машина, не чета первому советскому ЛК-1, выпущенному в 1931 году. «Лазарь Каганович», как его называли, был из дерева, обшитого железными листами.

Нынешний «Авангард», под завязку напичканный электроникой и, главное, с батареей на крыше, этаким огромным пауэр-банком, машина серьезная.

- Хваленые флагманские смартфоны тоже горят синим пламенем, - написал один из калужан, заступаясь за троллейбусы, которые хейтили в соцсетях под обсуждениями ЧП.

Полностью с ним согласны с одной лишь оговоркой. От возгорания смартфона пострадает скорее всего только лишь его владелец.

А теперь представьте раннее утро в Калуге, час пик. Переполненный салон троллейбуса, люди едут на работу. И тут вспыхивает этот самый «Авангард»…

Где уверенность, что даже после заявленного администрацией Калуги «строгой и внимательной проверки», можно полностью исключить тот страшный вариант, что мы предположили в предыдущем абзаце?

Братск по несчастью

Среди городов, где горели «Авангарды», отдельного внимания заслуживает Братск в Иркутской области.

Город по программе «Чистый воздух» купил 33 троллейбуса. В январе 2024-го один из них загорелся прямо на остановке, другой через год на улице Янгеля.

Расследование показало, что причиной возгораний стал производственный дефект фронтальных отопителей.

Руководство Братска потребовало заменить два сгоревших троллейбуса, а не ремонтировать их.

Компания отказалась. Начались судебные тяжбы.

- Они перестали выходить на контакт, - рассказывает председатель комитета промышленности и транспорта администрации города Братска Руслан ЕЛИЗАРЬЕВ. – Хотя, у нас есть решение суда, решение кассации по первому троллейбусу 24-го года изготовления, который сгорел, о том, чтобы заменить его на новый. Исполнительный лист уже у приставов.

Наконец, в середине января 2026 года в Братск привезли новый троллейбус «Авангард» взамен сгоревшего.

-Этому предшествовал долгий путь: нами была проведена претензионная работа с поставщиком, потребовался ряд судебных решений, и сейчас новый троллейбус уже в Братске, - рассказал мэр Братска Александр ДУБРОВИН.

Сейчас администрация через суд добивается замены второго сгоревшего троллейбуса.

Есть вопросы

Пока еще рано говорить, что в Калуге ситуация будет развиваться по братскому сценарию. Но тот факт, что с этим производителем дело уже доходило до суда, просто обязывает задать ряд вопросов.

В каком ключе ответственные лица собираются вести претензионную работу с поставщиком, который по дешевке продал городу десятки троллейбусов?

Готова ли Калуга к многолетним судебным тяжбам, если ситуация пойдет по худшему сценарию?

И, наконец, а что, в Калуге не знали о неединичных случаях возгораний троллейбусов именно этого производителя в разных городах? А если знали, почему заранее, еще на этапе подготовки документов на торги, не подстраховались на этот случай?

Будем следить, какие ответы на них даст время и, будем надеяться, ответственные лица.

Кстати, власти Санкт-Петербурга, где троллейбус «Авангард» тоже горел, в июле 2024 года приняли довольно забавное решение.

- На этой неделе – в Вологде, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл ПОЛЯКОВ - Передаем городу в дар 20 троллейбусов модели «Авангард». Оказать помощь вологодскому транспортному блоку – поручение Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Троллейбусы в нормативном состоянии, сохраняют свой срок службы и вполне могут работать на линиях.

Согласитесь, что это очень похоже на тонкий троллинг вологодцев властями Северной Пальмиры.

Жаль только, что Калуга не настолько богата, чтобы позволить себе такой же.