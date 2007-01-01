Большая вода у ворот: ждать ли Калуге повторения исторических наводнений

Публикуем прогноз гидрологов на весну 2026 года.

Фото из архива «Калужского перекрестка».

Три предыдущие весны калужане вздыхали спокойно: паводок проходил в лайт-режиме. Нынешний март заставляет горожан с тревогой поглядывать на сугробы.

Снега в этом сезоне выпало так много, что разговоры о большой воде ведутся в каждом дворе.

Стоит ли ждать потопа, или Ока вновь ограничится мирным разливом? Вспоминаем самые мощные наводнения прошлых лет и публикуем прогноз гидрологов на этот.

Циолковского затопило дважды

Калуга, стоящая на высоком берегу Оки, не раз оказывалась во власти стихии. Самое катастрофическое наводнение за последние двести лет случилось в 1908 году.

Тогда вода поднялась до рекордной отметки в 16 метров 77 сантиметров. Одним из пострадавших оказался дом Константина Циолковского на Коровинской улице (ныне улица Циолковского).

Но это был не первый потоп в жизни ученого.

За два десятилетия до этого, в 1888 году, Циолковский жил в Боровске. Когда река Протва вскрылась, образовался мощный затор. Ледяная плотина направила поток прямо на городские дома. Семья ученого оказалась в ловушке.

Старшая дочь Любовь Константиновна вспоминала:

- Отец набросал на пол дров, сверху положил доски, переходил по этим мосткам и доставал нам плавающие нужные вещи... Мимо окон плыли громадные льдины. Страшно было ночью. Мы не спали...

Вода тогда ушла быстро, но сырость осталась. Циолковским пришлось спешно искать новое жилье.

Но судьба словно испытывала семью на прочность: в 1908 году история повторилась уже в Калуге.

Ока вышла из берегов, и дом ученого вновь оказался в зоне бедствия.

Константин Эдуардович поначалу измерял глубину, надеясь на лучшее, но вода прибывала.

Пришлось спасать книги и приборы, а детей переселять к соседям.

Когда вода отступила, дом представлял жалкое зрелище: ил на полу, размокшая мебель, рассыпавшаяся печка и испорченные книги. Семье ученого пришлось делать ремонт.

Летопись потопов

История хранит и другие свидетельства разгула Оки. В 1784 году вода добралась почти до 20 аршин (более 14 метров), заливая погост у Казанского храма.

Четыре года спустя паводок повторился: уровень достиг 15,3 метра.

XIX век тоже не был спокойным. В 1849 году, после бурной весны, Ока поднялась выше 15 метров, затопив прибрежные улицы.

В 1888 году вода вновь подошла к отметке 15,3 метра, и подтопленными оказался 131 дом.

Наводнения фиксировались в 1917 году (15 м), в 1931 (15,44 м), а также в 1933 и 1970 годах.

Народ возили на лодках

Для старшего поколения калужан слово «паводок» до сих пор ассоциируется с весной 1970 года.

Тогда зима выдалась затяжной и снежной, а в начале апреля уровень воды в Оке достиг 15 метров 60 сантиметров.

Вот как вспоминали те дни очевидцы:

- Весна была активная, подъем воды – мощный. 9-10 апреля отключилась электроподстанция.

Транспорт не ходил. У Анненского перекрестка вода бурлила и шипела, подбираясь к домам.

До дороги оставалось полтора метра. КАМАЗы свозили щебень к бору - укрепляли дамбу. Ромодановские дома, что ближе к Оке, стояли в воде.

Пик паводка пришелся на 12 апреля. В воскресный день горожане толпами ходили на смотровую площадку парка, чтобы увидеть разлив.

На Воробьевке и улице Салтыкова-Щедрина вода залила первые этажи пятиэтажек и частные дома. Главным транспортом в городе стала лодка.

Некоторые лодочники работали, как таксисты, перевозя людей за деньги.

А жители подтопленных пятиэтажек строили деревянные мостки к балконам вторых этажей - это был единственный способ попасть домой.

Ледохода в тот год не было - лед растаял на месте.

Таким было половодье 1970 г в Калуге.

Ждать ли нового рекорда

Чтобы узнать, как обстоят дела сегодня, мы обратились к ведущему гидрологу Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмиле ЧЕСНОКОВОЙ.

По ее словам, реки области уже начинают пробуждаться: вскрылись от ледяного покрова Угра, Жиздра и Протва. Ока пока «спит», но лед на ней потемнел, появились промоины.

- В первой декаде марта наблюдалась очень тёплая погода с небольшими осадками, - говорит Людмила Александровна. - В период с 1 по 9 марта среднесуточная температура превышала среднемноголетние значения на 3-6 градусов и составила около 0…+3°С.

В последние дни декады было по-апрельски тепло. Такой режим погоды характерен для конца месяца.

В соответствующий период прошлого года наблюдалась аналогичная по температурному режиму погода. Аномальное тепло обусловило таяние и уплотнение снежного покрова.

Изменения в глубине промерзания почвы не произошло. На полях области ещё залегает мощный снежный покров.

Главный вопрос: до каких отметок может добраться вода?

- Резких подъёмов уровней воды в реках пока не наблюдается, - успокаивает ведущий гидролог. - Согласно предварительному прогнозу, максимальный уровней весеннего половодья произойдёт на отметках выше среднемноголетних норм.

По Оке прогноз составляет от 750 до 1050 сантиметров. Жиздра может подняться до 980 см, Протва - до 820 см, Угра - до 880 см.

От чего зависит большая вода

Как пояснила Людмила Чеснокова, на масштабное половодье влияют несколько факторов:

увлажнение почвы в осенний период,

высокие уровни, с которыми реки уходят на зимовку,

интенсивное снегонакопление во время зимнего периода,

аномально высокие влагозапасы перед началом весеннего половодья,

глубина промерзания (если почва промёрзла недостаточно глубоко, она не впитывает воду, и та практически сразу у нас в реки).

Дружная весна с резким переходом температуры через 0°С и одновременным таянием снега на большей площади создаёт максимальную нагрузку на речную сеть.

Осадки в период половодья, накладывающиеся на снеготаяние, могут также добавить к уровню воды ещё до одного-двух метров.

Не стоит забывать и о человеческом факторе: засорение русел, несвоевременная очистка ливнёвок, дренажных систем и водопропускных труб. Все это может усугубить ситуацию.

Рекордсмены и антирекордсмены

В тройку самых многоводных лет, по данным калужских гидрологов, вошли:

1908 год - 16,77 м.

1931 год - 15,44 м.

1970 год - 15,25 м.

В памяти многих калужан остался и 1994 год, когда вода поднималась до 11,33 метра.

Однако последние десятилетия запомнились скорее мелководьем. Антирекорды были совсем недавно:

в 2014 – подъем воды не превысил 40 см.

в 2020 году опускался до минус 145 см,

в 2019 - до минус 85 см.

В ближайшие три дня калужские синоптики обещают переменную облачность и потепление до +14°С.

Будем следить за Окой. Река умеет преподносить сюрпризы.