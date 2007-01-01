«Образ сильнее правды»: художественный взгляд на биографию Александра Невского

В Калуге можно увидеть князя таким, каким его не показывали в учебниках.

Фото автора.

В Калужском музее изобразительных искусств начала работу выставка «Александр Невский - жизнь за Отечество».

Ее автор - петербургский художник Владимир Зенин.

В экспозиции представлено 29 графических листов и 10 живописных полотен, которые рассказывают о жизни великого князя.

Выставка приурочена к важной дате - в мае исполняется 805 лет со дня рождения князя. Но экспозиция рассказывает не сухие исторические факты, а показывает историю через искусство.

Художник напоминает нам, что князь был не только прославленным полководцем, но и мудрым политиком и дипломатом.

Как родилась идея

Владимир Зенин - выпускник Санкт-Петербургской академии художеств, по образованию он монументалист.

Поэтому его работы выглядят масштабно и выразительно.

На открытии он лично провел экскурсию и поделился историей создания работ.

Художник рассказал, что после окончания Академии увлекся историей России и давно мечтал создать проект об Александре Невском. Повод подвернулся пять лет назад.

- В 2021 году, когда отмечалось 800-летие Александра Невского, Калининградский художественный музей предложил мне создать серию графических работ о его житии. С этого всё и началось, - говорит Владимир Зенин.

- Сначала была графика, потом работы перерастали в большие монументальные полотна.

Меня эта тема захватила, уже шесть лет над ней работаю. И рад, что выставка продолжает жить: из Калуги мы поедем с ней в Тулу.

Владимир Зенин работает над проектом уже шесть лет, и работу эту будет продолжать.

О правде и силе искусства

Главное в своих картинах автор видит не в документальности, а в создании художественного образа.

Он много работал с историками, сотрудниками музеев, но для него важнее было передать дух эпохи, опираясь на древнерусские миниатюры Лицевого летописного свода, иконы, традиции.

Вдохновлялся Владимир Зенин Рерихом, Билибиным и художниками Серебряного века.

- Моя основная задача была - создать эстетическое наполнение истории, создать художественный язык, - объясняет художник.

- Все смотрели гениальный фильм Эйзенштейна «Александр Невский». Историки скажут, что там всё не так: не те доспехи, не тот антураж.

Но Эйзенштейн гениален, потому что создал образ. Историки говорят, что и наши, и ливонские рыцари весили одинаково и в Ледовом побоище под лёд не проваливались.

Но образ, созданный искусством, стал для нас сверхправдой, больше, чем фактом.

И все признают, что Невский выглядел так, как его показал артист Черкасов. На самом деле мы не знаем, как он выглядел. Но в том-то и главная сила искусства.

Этого же принципа Зенин придерживается и в своих работах. Например, на картине «Невская битва» князь изображен зрелым мужем, хотя в реальности ему было около 20 лет.

- Александр Невский должен быть воином, состоявшимся мужчиной, иначе мы его не воспримем как героя. Это законы героики. А искусство изначально, ещё с античности, основывается на героическом эпосе.

«Посвящение в воины».

На выставке модно увидеть и рисунки Владимира Зенина – различные русские образы.

О сюжетах и смыслах

Отдельно художник остановился на некоторых полотнах. Серия началась с работы «Посвящение в воины», где показан древний обряд «Посажения на коня».

Мальчика сажали на коня и вручали меч, с этого времени он уже считался воином. А на другой картине - обучение юного Александра Невского.

- Александра с детства обучали не только военному делу, он знал античную литературу, Библию, был одним из самых образованных людей своего времени. И мы с музейщиками придумали этот сюжет, - поделился Владимир Занин.

А история триптиха «Триумф Александра Невского» удивила даже самого автора. На картине рядом с князем изображены люди.

И многие спрашивали автора, кто они? Художник обычно отвечал, что это некие собирательные образы.

Но однажды на выставку пришли кадеты, и один из них предположил, что это не просто люди, а идеи, которые воплощал Невский: человек с книгой - собиратель законов, человек с посохом - его церковная деятельность.

- Картины продолжают писаться, когда на них смотрят люди. Каждый человек своим восприятием добавляет глубины. Это очень здорово, - заметил Владимир Зенин.

Триптих «Триумф Александра Невского».

Подарок Калуге

Выставка современна не только по художественному языку, но и по форме. Владимир Зенин также преподаёт на кафедре медиадизайна и анимации Промышленной академии имени Штиглица, поэтому экспозицию дополняет специальный медиапродукт.

Посетители могут увидеть анимированный ролик, где работы оживают под музыку и текст. В будущем художник планирует создать полноценный анимационный фильм по мотивам серии.

А два полотна - «Ледовое побоище» и «Невская битва» - он подарил нашему городу. Они останутся в фондах Калужского музея.

- Я всегда рад, когда работа остаётся в руках музейщиков. Для меня это лучшая награда, - признался художник. - Наша жизнь коротка, но картины могут прожить гораздо дольше человека.

Выставка «Александр Невский - жизнь за Отечество» будет работать в Калужском музее изобразительных искусств до 29 марта, запланирована специальная программа, мастер-классы. 0+

В зале проходят мастер-классы для детей, посвященные Александру Невскому.