Три тысячи душ и особняк в подарок: неизвестная биография калужского аристократа

Тайны забытого князя.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

В библиотеке им. Белинского прошло заседание рабочей группы по сохранению исторической памяти при Губернаторе Калужской области. Краевед Елена Адибекова поделилась результатами своего исследования о князе Николае Григорьевиче Вяземском - человеке, чье имя незаслуженно забыто.

По воспоминаниям современников: «поэт не отличался такими изящными и благородными чертами лица, как его кузен, бывший даже под старость замечательно красивым мужчиной. Дети походили на него красотой: княгиня Голицына лицом была вылитый отец. Старый князь был ходячей хроникой, его воспоминания заходили далеко в область прошлого столетия».

Николай Григорьевич Вяземский родился 3 января 1769 года и принадлежал к младшей линии княжеского рода, ведущего происхождение непосредственно от Рюриковичей и Владимира Мономаха.

Многие знают поэта Петра Андреевича Вяземского, друга Пушкина, но его калужский родственник из младшей ветви тоже вошел в историю.

Елена Адибекова

Краевед Николай Григорьевич дослужился до чина действительного тайного советника, был сенатором и имел непосредственную связь с Калужской землёй.

Рюриковичи на калужской земле

Изучая архивные формулярные списки за 1815–1817 годы, исследователь выяснила детали биографии князя.

Его отец, Григорий Иванович Вяземский, владел имениями в Тарусском, Козельском и Жиздринском уездах.

И был женат дважды. Всего от двух браков у него было семь дочерей и трое сыновей.

Николай был сыном от второго брака с дворянкой Беклимишевой.

Молодой князь сделал блестящую карьеру: начал службу в элитном Преображенском полку, участвовал в войнах со шведами и поляками.

В одном из сражений он взял в плен польского майора и 60 солдат, за что получил чин премьер-майора.

На гражданскую службу Николай Вяземский поступил в 1797 году камергером при дворе Великого Князя Константина Павловича.

Позже, с 1802 по 1810 год, был сенатором Российской Империи, работал в Московском апелляционном департаменте, который рассматривал дела ряда губерний, включая Калужскую.

Дослужился до чина действительного тайного советника.

Благотвиритель и попечитель

Особое место в биографии князя занимала работа в Санкт-Петербургском воспитательном доме, которому покровительствовала императрица Мария Фёдоровна.

- Это было уникальное заведение для сирот, обездоленных детей, - поясняет краевед. - Чтобы дать детям профессию, Павел I создал Александровскую мануфактуру, которая, по сути, стала первенцем российской индустрии и поставщиком квалифицированной рабочей силы развивающейся текстильной.

Князь был почетным опекуном воспитательного дома, управляющим Экспедиции внутреннего хозяйства и Александровской мануфактуры.

В архивах сохранилось письмо с автографом князя Вяземского, которое доказывает, насколько глубоко он был вовлечен в это дело.

За свою деятельность он был награжден орденом Святой Анны и командорским крестом ордена Иоанна Иерусалимского.

1812 год: выбор калужского дворянства

Когда грянула война с Наполеоном, князь Вяземский уже вышел в отставку и жил в своем имении.

Однако его авторитет был настолько высок, что губернатор Каверин срочно вызвал его в Калугу для «общих совещаний».

На выборах начальника Калужского ополчения он был одним из кандидатов. Но выбрали тогда генерал-лейтенанта Шепелева.

Как уточнили краеведы на заседании, голоса разделились практически поровну: 74 - за, 75 - против.

Большой роли в войне 1812 года князь не сыграл. Но это был единственный в тот период времени чиновник в губернии столь высокого ранга - действительный тайный советник.

Генералы от инфантерии у нас были, а вот человека с таким статусом и весом не было. Поэтому Каверин его и вызвал.

Сам князь, владевший в губернии почти тремя тысячами душ, выставил для ополчения 13 конных и 129 пеших воинов из своих крестьян.

Учитель, историк Зельницкий в своих «Описаниях происшествий 1812 года» пишет, что князь «ободрением, твёрдостью духа и благоразумными советами много подкреплял кордонных начальников».

Сестра - блаженая старица

- Обычно принято считать, что князь Николай Вяземский был либералом, если вспомнить его письмо к Александру I, - говорит Елена Адибекова. - Но тем не менее, он построил в Жуковке вместо деревянной каменную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

В документах сохранилась запись о том, что он отпустил крестьянок в Калужский Казанский девичий монастырь, причем не старых, одной было чуть больше 20 лет, а другой 40.

- Традиция богоугодных дел характерна для Вяземских, - уточняет Елена Николаевна. - В этом роду была святая Иулиания Вяземская, умершая в 1406 году, и блаженная старица Ефросинья Колюпановская, приходившаяся родной сестрой Николаю Григорьевичу.

Она была прославлена в 1988 году как местночтимая святая Тульской епархии.

Управляющий Мышегского чугунно-литейного завода Алексей Цемш построил для старицы в Алексине, в своем саду келью, в которой она проживала по нескольку месяцев.

Я нашла документ в архиве о том, что Николай Григорьевич Вяземский был опекуном Мышегского завода и пожертвовал из личных доходов 1 620 рублей на оплату иконостаса для новой церкви при этом заводе.

Тайны личной жизни

Исследования Елены Адибековой позволили пролить свет и на семейную жизнь Николая Вяземского.

У князя было два брака. Первая жена - Екатерина Васильчикова, с которой у князя было трое дочерей, умерла в 1816 году.

И он женился второй раз на Софье Егоровне Беринг. Она была младше его на 25 лет.

У нее было пятеро детей от первого брака и трое общих с князем.

В исповедальной ведомости Лихвинского уезда за 1825 год указано, что 57-летний князь проживал в сельце Ястребовка вместе с большой семьей: 33-летней женой Софьей, ее пятерыми детьми: 16-летней Филонидой, 14-летней Миропией, 12-летним Алексеем, 8-летней Зинаидой и 5-летней Марией. А также с общими детьми двухгодовалым сыном Григорием и годовалой дочерью Екатериной, которая скоропостижно умрет в 16 лет. Позже родится еще один сын Лев.

Иисторические личности

Семья Вяземских оставила яркий след в истории.

Одна из сестёр князя, Наталья, была замужем за майором Алексеем Андреевичем Охотниковым.

Их сын декабрист Константин Охотников, владелец с. Татаринцы Козельского уезда, был активным участником кишинёвской группы Союза Благоденствия. Умер ещё до восстания, в 1824 году.

Вторая сестра князя Николая Вяземского была замужем за писателем Николаем Брусиловым.

Но самые теплые отношения у Николая Григорьевича были с младшей сестрой Марией, которая была вхожа в императорскую семью и стала кавалерственной дамой ордена Святой Екатерины.

И именно она подарила любимому брату дом в Москве на Тверской, 21.

Впоследствии там размещался Английский клуб. Князь завещал особняк своему пасынку Алексею Тимашеву-Берингу, который дослужился до генерала и был московским обер-полицмейстером.

Умер Николай Вяземский в 1846 году, похоронен в Москве, в Донском монастыре. А в калужском Свято-Лаврентьевом монастыре покоятся его вторая жена Софья Егоровна и сын Григорий.

Кем стали потомки

Известно, что внук князя, Петр Кочубей, был Полтавским губернатором, почетным членом петербургском академии наук, и председателем Русского технического общества (в его честь назван минерал кочубеит).

Другой внук, статский советник Николай Хитрово в 1866 году был калужским почтмейстером.

Ещё одни внук, Михаил Хитрово, стал посланником в Румынии, Португалии, Японии.

А внучка Марина Назимова написала семейную хронику.