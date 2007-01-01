«Новые люди» признаны самой эффективной партией в Госдуме. Что они сделали для Калуги?

На VI съезде партии в Петербурге произошло событие, неожиданное для многих. Представители Книги рекордов России заявили, что, по их подсчётам, «Новые люди» — самая результативная оппозиционная фракция восьмого созыва Госдумы. У неё 525 внесённых законопроектов, 230 принятых — конверсия 43,8%. У КПРФ — 41,3%. У «Справедливой России» — 35,2%. У ЛДПР — 31,6%.

Как самая маленькая фракция из 15 депутатов смогла стать самой эффективной в парламенте.

Другой подход к политике

Лидер партии Алексей Нечаев основал научно-производственную компанию Faberlic, так что привнёс в российскую политику предпринимательский подход.

Вместо повышения налогов и очередных штрафов Алексей Нечаев предлагает искать способы сделать так, чтобы у людей оставалось больше денег. Первым делом фракция предложила решать бюджетные проблемы за счёт «чужих» — например, через повышение стоимости патентов и внедрение системы «Мигрант ID» для контроля их пребывания и налоговых отчислений.

А вот жителям России, по мнению Алексея Нечаева, вместо налогов надо предлагать новые услуги. Если легализовать их продажу, бюджет будет получать до 25 миллиардов рублей в год. Идею поддержал Владимир Путин, закон заработает в июле.

Радикальная честность

Второе, что Алексей Нечаев хотел привнести в политику, — честность и прямота. Для этого в команду пришла Сардана Авксентьева — бывший мэр Якутска. Она стала известна на всю страну, выставив служебные машины чиновников на торги. Деньги от продажи она вернула в бюджет.

Избравшись в Госдуму от «Новых людей», Сардана Авксентьева сконцентрировалась на социальной политике и прозрачности ЖКХ. Также она добивается перераспределения налогов в пользу регионов.

Голос нового поколения

Ещё один ключевой депутат от партии — вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В 2024 году он баллотировался в президенты.

В Думе Владислав Даванков активно борется против блокировок интернета, запрета абортов, цензуры в сети и продвигает интересы нового поколения — от цифровых студенческих билетов до запрета, скрытого автопродления подписок на онлайн-сервисы (этот закон вступил в силу с марта).

Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева, Владислав Даванков снова возглавят список партии на выборах в Госдуму.

В страхе развиваться страна не будет

Главная цель партии, по словам Алексея Нечаева, — остановить политику запугивания. На съезде был представлен манифест «12 шагов к стране, в которой хочется жить», включающий отмену досудебной блокировки счетов и массовых ограничений в интернете.

Последние годы фракция боролась против блокировок, повышения призывного возраста, абсолютного контроля за сетью.

Тем, кто считает, что это было бесполезно, Нечаев ответил прямо: «Подумайте, почему платформы замедляют, а не блокируют? Почему не запрещают аборты? Почему студенты ещё могут выбирать работу, а не едут по распределению? Потому что у каждого безумия есть граница — и эту границу кто-то держит».

Партия прямого действия

Но главным достижением шести лет Алексей Нечаев назвал не законы. По его словам, удалось построить «партию прямого действия» с конкретными делами.

На съезде делегатам представили десятки проектов — выставку того, что партия делает на местах. Были стенды по экологии, зоозащите, развитию новых городов, борьбе с насилием. За пределами съезда — 735 депутатов в регионах, программа развития молодёжного предпринимательства «Я в деле», которая охватила 620 вуза, нейроволонтёры, которые помогают пожилым людям не попасться мошенникам.

Главный противник — не другая партия

Владислав Даванков на сцене обозначил главного конкурента на выборах в Госдуму. Это не другие партии, а апатия.

«Для меня самый большой вопрос — чтобы люди пришли и проголосовали», — отметил Владислав Даванков.

С ним согласен лидер «Новых людей».

«Многие молчат не потому, что им всё нравится, а потому что боязно. Но запуганные люди не строят будущее. Его строят те, кто влюблён — в своё дело, в свой город, в свою родину», — добавил Алексей Нечаев.

Сейчас партия активно готовится к выборам в Госдуму и привлекает кандидатов. Их имена назовут на следующем съезде перед стартом избирательной кампании.