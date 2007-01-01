Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Полный аншлаг: в Калугу приехали куклы, из-за которых останавливались войны
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Полный аншлаг: в Калугу приехали куклы, из-за которых останавливались войны

Открылась выставка, где взрослые снова становятся детьми.
Татьяна Светлова
07.03, 13:00
0 330
Фото автора.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ИКЦ на днях случился аншлаг. И причина не в спектакле и не в приезде кинозвезд.

Причина - куклы.

Но не те, что пылятся на полке в детской, а те, за которым охотятся коллекционеры по всему миру.

Выставка «Про куклу и мишку» - это проект столичного галериста Ирины Мызиной.

Именно она в далеком 1997 году открыла в Москве первую в России профессиональную Кукольную галерею кукол ВахтановЪ.

И если вы думаете, что кукла - это просто игрушка, после этой выставки мнение точно поменяется. Здесь кукла - это и скульптура, и живопись, и ювелирка, и немножко волшебство.

Зал в день открытия был набит битком. Гости ходили и бесконечно снимали всё на телефоны, а танцевальный перформанс от Инновационного театра балета унёс всех в фантазию про ожившую Барби.

Фарфоровые куклы – это уже классика, с них все начиналось.
Фарфоровые куклы – это уже классика, с них все начиналось.
Собака и кот на выставке подружились. Работа Ольги Постальчук «Собака – земля, кот – небо».
Собака и кот на выставке подружились. Работа Ольги Постальчук «Собака – земля, кот – небо».

Что только не увидишь

На выставке есть всё: авторские и портретные куклы, мишки Тедди и  коллекционные Барби.

Техники самые разные - от классического фарфора до современных полимеров, текстиля, дерева, папье-маше и даже наждачки.

Работы художников из Америки, Франции, Германии, Японии и др.

- Мы привезли в Калугу, по сути, образовательную выставку, - улыбается Ирина МЫЗИНА.

- Хочется показать, насколько разным может быть кукольное искусство.

Даже не считали, сколько здесь работ, но каждая - особенная.

И знаете, сколько у художников будет идей, столько и кукол. Никогда они не закончатся.

Сотрудники галереи, приехавшие с Ириной, призналась, что перед открытием они сходили в наш музей космонавтики и были потрясены: у кукол с космосом оказалось неожиданно много общего. Некоторые пересечения как раз можно найти на выставке.

«Тихий вечер». Работа Эллы Ким, фарфор.
«Тихий вечер». Работа Эллы Ким, фарфор.
«Сон». Работа Ниты Анджелити (США).
«Сон». Работа Ниты Анджелити (США).

Мишка с царской родословной

Один из самых трогательных экспонатов выставки - красный мишка Альфонсо. У него настоящая царская история.

-  В 1908 году князь Георгий Романов подарил его своей дочке Ксении, - рассказывает Ирина.

-  Тогда цветные медвежата только входили в моду.

Нянюшка сшила для мишки казачью косоворотку. В 1914 году Ксения уезжает в Англию и больше никогда не возвращается на родину.

А князь Георгий остается в России. В 1919 году он был расстрелян.

До конца жизни Ксения хранит этого мишку Альфонсо – подарок отца.

Потом он перешёл к её дочери, и та на одном из крупнейших аукционов продала его. Мешка Альфонсо возвращается в Англию.

А к 100-летию медведя Альфонсо создается две реплики, даже потёртости на лапке были воспроизведены и видно, что он набит соломой.

И специально выпускается всего около 2000 экземпляров мишки Альфонсо с медалью, на которой изображена княжна Ксения. 

Здесь, конечно, реплики - три мишки Альфонсо, они все разные.

А ещё на выставке есть одна колоритная дама в яблоках. И у этой куклы есть секрет - внутрь каждой своей работы мастерица Ира Захарова прячет маленькое красное сердечко.

Ирина Мызина покзала, что у мишки Альфонсо есть медаль с портретом княжны Ксении.
Ирина Мызина покзала, что у мишки Альфонсо есть медаль с портретом княжны Ксении.
Царь Додон и Шамаханская царица. Работа Ольги Андрияновой.
Царь Додон и Шамаханская царица. Работа Ольги Андрияновой.
Раневская и Плятт в спектакле «Дальше- тишина». Работа Ларисы Чуркиной.
Раневская и Плятт в спектакле «Дальше- тишина». Работа Ларисы Чуркиной.
«Яблонька». Работа Иры Захаровой.
«Яблонька». Работа Иры Захаровой.

Куклы калужан

Для наших художников этот день стал особенно тёплым. Ирина Мызина сообщила, что с калужскими мастерами галерея дружит еще с 98-го года.

Марина Гусева, калужский художник, поделилась воспоминаниями:

- Был 1997 год. Едем по Ленинскому проспекту в Москве, видим баннер про выставку кукол.

Это было что-то новое. И мне интересно, потому что в 1996 году состоялась моя первая выставка кукол в краеведческом музее.

Захотелось увидеть, поехали. Подъезжаем к Центральному дому художника - а там толпа, и мы, чтобы попасть туда, простояли 3 часа в декабре на морозе!

На этой выставке тогда было всего четыре русских художника, остальные -иностранцы.

А через год мы уже познакомились с Ириной, и она меня пригласила участвовать во второй международной выставке.

Тогда мы  технологии придумывали сами. Помню, Ирина дала мне попробовать брикет пластика. И я творю до сих пор. 

«Именины». Работа калужской мастерицы Марины Гусевой.
«Именины». Работа калужской мастерицы Марины Гусевой.

Что связывает Барби с космосом

На выставке есть что посмотреть и детям, и взрослым. Кто-то останавливается у тумбы с Высоцким в роли Жеглова или Фаиной Раневской с Ростиславом Пляттом в сцене из спектакля «Дальше- тишина»,

кто-то разглядывает Алису в Стране чудес и Маленького принца,

а кто-то подолгу стоит у кукол из «Сказки о царе Салтане» и классических фарфоровых красавиц.

Особое место - у кукол Барби.

Здесь они не простые, а коллекционные. Например, можно увидеть русскую принцессу и принцессу Индонезии из известной коллекции «Принцессы мира».

Всего было выпущено больше 150 принцесс. И эта фирма создала несколько русских кукол.

Первая, между прочим, была... космонавтик. Её представили после полета Валентины Терешковой.

И да, на выставке есть даже те самые деревянные куклы Пандоры из-за которых в старину останавливали войны.

Это были первые манекены, на которых показывали моду, журналов ведь в то время не было.

И когда по Европе везли такую куклу с новым нарядом для царственных особо, военные действия прекращали, настолько это было важно.

Выставка в ИКЦ будет работать до 5 апреля. Здесь хорошо ходить не торопясь, потому что кукол много.

И хочется замедлиться, чтобы спокойно разглядывать каждую пуговицу, каждую невероятную деталь на костюме. 0+      

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
культура
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlnODBPTHZxUy9mdEp3d094Sjk2WFE9PSIsInZhbHVlIjoickQ3MCtjNlZJMEcyZ3g3VDZ2cFJoZG9QOU02UnZYY25aSHFTMElZVVRrT3Y1Z3ExbG1vamJWcUJPUDZkK1JCVnpvOUd2c2YxWDMrMnViNUFicVV0Tnh4bUVsKzloMmVmbFpLRElOVjFvYWQ0NDdLT0pGR1lBeVZSZWF0VXh0cXBqbXFJRmVKbk5MRURSUksySnkyZTg0MFpNQkJ3SXl2NDAwemRnMURJdkxQTUpYZGtHQjRVT3lKNUdSaXYrek13N0VIMXdVWHowTmF6aXV0U2JnUHFhQm80UGtPeXRwN1UrK1k2ckQ3czJ3M2F0TExLb0RqTDZTeTl3MXY4TW1SYnBLSEFNbGlneUxaMHlQdW1iQ2ZWYVZKdDlOK0U4anFkeWRQUVkrYWNvTlh4RmhCeDJTejUvc3FmVWZma1VQZUhJTkFMV2NBaTIzZDZoMWhqZnpLUXJ2SVpSYXBOb1FOMGVRaXZsUlhkUmFpTnJaODBuSDVKaWIxZStJYWVkaXZONjEyRVRhSW05ZHRkaURKakNnc0NSekNacUVUTlBtUlZzLzl3TENsLzBXcEZJN2lqRkZOV3VIZUpyRGZ3anhaMiIsIm1hYyI6IjgyOWM3OTM2ZTVkNWUxMmY4MDgyMTNiMDYyYzdiOGJlMzZmYWJlZGJjYWYzZjZmMjhiMDE1MGI2MWEwYWI0YjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdZWUMzMlVyNW1IS09wRmU1MkZoMWc9PSIsInZhbHVlIjoib0xhekNCS2xsNnhBN0NYYURObEp5QjJVbmZEdnRPVHZWREViTVM3Qnhwci9ncDlwUWkvZ2pqK2xTeUxVaVZNVmVhZDZHZnZ1TmgvV2pZSWErMk9tSVc0UTVMMlMvNzQ2Q0hnK3V2dnNPQzhYRzdWRU9OZ1AwbjUzUUc2T2ZKSGk0OXZ4VnZEV2FPTmJZOFhZVXZBQXptVzhnWS9UVEpQc1VJTFNETFpPSHREaldtTE9QOTY4VHZCNVF3Q3JHR2JRVkJRSjdLV0pmenZyejZTajBTZkJxK0FxWHFwNHJqSVYySlo4UDdvSmpSOHlEMUhmZDVIcmZMWGlCRC8rc25MT2pMcWtMSlE0TDNEWlFCL1FLam5GNFZ3TkIxWVBjWUIxUmpqR3ErNmlZR3Y1ei9XN2RLN1ZWVzAvaGt5RFp1WEFXZXhFMWJEMnhYSEJCV2pCSlBSNjBwTkJ2TlZhSnd0TDUrT0FlNmtkbVZ4UndFUDZwd1RhcFIxSGJGRXdydkJzekkvcjBrL0xSS2NiY1ptUDc0ZGVHUldWekoreEdlWkVaM24rRldQeHdaR3BiaGE4ZlRKMnlkYU5jYm5nZlN1R3I2QU90bmtWYjNUZnZaaXpxUjdZMnluZ09tUVNzWXREb2FlSk95N2xVN0ZEMWZraVU3STBhVVExOEZxWGZkaVFtQnVqK0RSU2JvdVo2OHB2KzlVMU9SL3VyQkRiMlNwZktBV294WlJ0VklaU2tONEFmZ0xFdllnZVdQMXgvTlpjU2xKN1owWmF0OW5nL0pNUnJYR29EWEJxYXh2QkpINjdKa01ZcTlIelJYRXdtVFpBREQzbXI0T0FWN1d0OUhWViIsIm1hYyI6IjY4MzkyYmNjN2I4MzQ2MDcxODM2MDQzZjYwOTJkOTQzMGNhMjY4ZTRlZjRiOWNhMmVlNjEzOTc1YzdiYzUwYjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+