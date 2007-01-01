Полный аншлаг: в Калугу приехали куклы, из-за которых останавливались войны

Открылась выставка, где взрослые снова становятся детьми.

Фото автора.

В ИКЦ на днях случился аншлаг. И причина не в спектакле и не в приезде кинозвезд.

Причина - куклы.

Но не те, что пылятся на полке в детской, а те, за которым охотятся коллекционеры по всему миру.

Выставка «Про куклу и мишку» - это проект столичного галериста Ирины Мызиной.

Именно она в далеком 1997 году открыла в Москве первую в России профессиональную Кукольную галерею кукол ВахтановЪ.

И если вы думаете, что кукла - это просто игрушка, после этой выставки мнение точно поменяется. Здесь кукла - это и скульптура, и живопись, и ювелирка, и немножко волшебство.

Зал в день открытия был набит битком. Гости ходили и бесконечно снимали всё на телефоны, а танцевальный перформанс от Инновационного театра балета унёс всех в фантазию про ожившую Барби.

Фарфоровые куклы – это уже классика, с них все начиналось.

Собака и кот на выставке подружились. Работа Ольги Постальчук «Собака – земля, кот – небо».

Что только не увидишь

На выставке есть всё: авторские и портретные куклы, мишки Тедди и коллекционные Барби.

Техники самые разные - от классического фарфора до современных полимеров, текстиля, дерева, папье-маше и даже наждачки.

Работы художников из Америки, Франции, Германии, Японии и др.

- Мы привезли в Калугу, по сути, образовательную выставку, - улыбается Ирина МЫЗИНА.

- Хочется показать, насколько разным может быть кукольное искусство.

Даже не считали, сколько здесь работ, но каждая - особенная.

И знаете, сколько у художников будет идей, столько и кукол. Никогда они не закончатся.

Сотрудники галереи, приехавшие с Ириной, призналась, что перед открытием они сходили в наш музей космонавтики и были потрясены: у кукол с космосом оказалось неожиданно много общего. Некоторые пересечения как раз можно найти на выставке.

«Тихий вечер». Работа Эллы Ким, фарфор.

«Сон». Работа Ниты Анджелити (США).

Мишка с царской родословной

Один из самых трогательных экспонатов выставки - красный мишка Альфонсо. У него настоящая царская история.

- В 1908 году князь Георгий Романов подарил его своей дочке Ксении, - рассказывает Ирина.

- Тогда цветные медвежата только входили в моду.

Нянюшка сшила для мишки казачью косоворотку. В 1914 году Ксения уезжает в Англию и больше никогда не возвращается на родину.

А князь Георгий остается в России. В 1919 году он был расстрелян.

До конца жизни Ксения хранит этого мишку Альфонсо – подарок отца.

Потом он перешёл к её дочери, и та на одном из крупнейших аукционов продала его. Мешка Альфонсо возвращается в Англию.

А к 100-летию медведя Альфонсо создается две реплики, даже потёртости на лапке были воспроизведены и видно, что он набит соломой.

И специально выпускается всего около 2000 экземпляров мишки Альфонсо с медалью, на которой изображена княжна Ксения.

Здесь, конечно, реплики - три мишки Альфонсо, они все разные.

А ещё на выставке есть одна колоритная дама в яблоках. И у этой куклы есть секрет - внутрь каждой своей работы мастерица Ира Захарова прячет маленькое красное сердечко.

Ирина Мызина покзала, что у мишки Альфонсо есть медаль с портретом княжны Ксении.

Царь Додон и Шамаханская царица. Работа Ольги Андрияновой.

Раневская и Плятт в спектакле «Дальше- тишина». Работа Ларисы Чуркиной.

«Яблонька». Работа Иры Захаровой.

Куклы калужан

Для наших художников этот день стал особенно тёплым. Ирина Мызина сообщила, что с калужскими мастерами галерея дружит еще с 98-го года.

Марина Гусева, калужский художник, поделилась воспоминаниями:

- Был 1997 год. Едем по Ленинскому проспекту в Москве, видим баннер про выставку кукол.

Это было что-то новое. И мне интересно, потому что в 1996 году состоялась моя первая выставка кукол в краеведческом музее.

Захотелось увидеть, поехали. Подъезжаем к Центральному дому художника - а там толпа, и мы, чтобы попасть туда, простояли 3 часа в декабре на морозе!

На этой выставке тогда было всего четыре русских художника, остальные -иностранцы.

А через год мы уже познакомились с Ириной, и она меня пригласила участвовать во второй международной выставке.

Тогда мы технологии придумывали сами. Помню, Ирина дала мне попробовать брикет пластика. И я творю до сих пор.

«Именины». Работа калужской мастерицы Марины Гусевой.

Что связывает Барби с космосом

На выставке есть что посмотреть и детям, и взрослым. Кто-то останавливается у тумбы с Высоцким в роли Жеглова или Фаиной Раневской с Ростиславом Пляттом в сцене из спектакля «Дальше- тишина»,

кто-то разглядывает Алису в Стране чудес и Маленького принца,

а кто-то подолгу стоит у кукол из «Сказки о царе Салтане» и классических фарфоровых красавиц.

Особое место - у кукол Барби.

Здесь они не простые, а коллекционные. Например, можно увидеть русскую принцессу и принцессу Индонезии из известной коллекции «Принцессы мира».

Всего было выпущено больше 150 принцесс. И эта фирма создала несколько русских кукол.

Первая, между прочим, была... космонавтик. Её представили после полета Валентины Терешковой.

И да, на выставке есть даже те самые деревянные куклы Пандоры из-за которых в старину останавливали войны.

Это были первые манекены, на которых показывали моду, журналов ведь в то время не было.

И когда по Европе везли такую куклу с новым нарядом для царственных особо, военные действия прекращали, настолько это было важно.

Выставка в ИКЦ будет работать до 5 апреля. Здесь хорошо ходить не торопясь, потому что кукол много.

И хочется замедлиться, чтобы спокойно разглядывать каждую пуговицу, каждую невероятную деталь на костюме. 0+