Полный аншлаг: в Калугу приехали куклы, из-за которых останавливались войны
В ИКЦ на днях случился аншлаг. И причина не в спектакле и не в приезде кинозвезд.
Причина - куклы.
Но не те, что пылятся на полке в детской, а те, за которым охотятся коллекционеры по всему миру.
Выставка «Про куклу и мишку» - это проект столичного галериста Ирины Мызиной.
Именно она в далеком 1997 году открыла в Москве первую в России профессиональную Кукольную галерею кукол ВахтановЪ.
И если вы думаете, что кукла - это просто игрушка, после этой выставки мнение точно поменяется. Здесь кукла - это и скульптура, и живопись, и ювелирка, и немножко волшебство.
Зал в день открытия был набит битком. Гости ходили и бесконечно снимали всё на телефоны, а танцевальный перформанс от Инновационного театра балета унёс всех в фантазию про ожившую Барби.
Что только не увидишь
На выставке есть всё: авторские и портретные куклы, мишки Тедди и коллекционные Барби.
Техники самые разные - от классического фарфора до современных полимеров, текстиля, дерева, папье-маше и даже наждачки.
Работы художников из Америки, Франции, Германии, Японии и др.
- Мы привезли в Калугу, по сути, образовательную выставку, - улыбается Ирина МЫЗИНА.
- Хочется показать, насколько разным может быть кукольное искусство.
Даже не считали, сколько здесь работ, но каждая - особенная.
И знаете, сколько у художников будет идей, столько и кукол. Никогда они не закончатся.
Сотрудники галереи, приехавшие с Ириной, призналась, что перед открытием они сходили в наш музей космонавтики и были потрясены: у кукол с космосом оказалось неожиданно много общего. Некоторые пересечения как раз можно найти на выставке.
Мишка с царской родословной
Один из самых трогательных экспонатов выставки - красный мишка Альфонсо. У него настоящая царская история.
- В 1908 году князь Георгий Романов подарил его своей дочке Ксении, - рассказывает Ирина.
- Тогда цветные медвежата только входили в моду.
Нянюшка сшила для мишки казачью косоворотку. В 1914 году Ксения уезжает в Англию и больше никогда не возвращается на родину.
А князь Георгий остается в России. В 1919 году он был расстрелян.
До конца жизни Ксения хранит этого мишку Альфонсо – подарок отца.
Потом он перешёл к её дочери, и та на одном из крупнейших аукционов продала его. Мешка Альфонсо возвращается в Англию.
А к 100-летию медведя Альфонсо создается две реплики, даже потёртости на лапке были воспроизведены и видно, что он набит соломой.
И специально выпускается всего около 2000 экземпляров мишки Альфонсо с медалью, на которой изображена княжна Ксения.
Здесь, конечно, реплики - три мишки Альфонсо, они все разные.
А ещё на выставке есть одна колоритная дама в яблоках. И у этой куклы есть секрет - внутрь каждой своей работы мастерица Ира Захарова прячет маленькое красное сердечко.
Куклы калужан
Для наших художников этот день стал особенно тёплым. Ирина Мызина сообщила, что с калужскими мастерами галерея дружит еще с 98-го года.
Марина Гусева, калужский художник, поделилась воспоминаниями:
- Был 1997 год. Едем по Ленинскому проспекту в Москве, видим баннер про выставку кукол.
Это было что-то новое. И мне интересно, потому что в 1996 году состоялась моя первая выставка кукол в краеведческом музее.
Захотелось увидеть, поехали. Подъезжаем к Центральному дому художника - а там толпа, и мы, чтобы попасть туда, простояли 3 часа в декабре на морозе!
На этой выставке тогда было всего четыре русских художника, остальные -иностранцы.
А через год мы уже познакомились с Ириной, и она меня пригласила участвовать во второй международной выставке.
Тогда мы технологии придумывали сами. Помню, Ирина дала мне попробовать брикет пластика. И я творю до сих пор.
Что связывает Барби с космосом
На выставке есть что посмотреть и детям, и взрослым. Кто-то останавливается у тумбы с Высоцким в роли Жеглова или Фаиной Раневской с Ростиславом Пляттом в сцене из спектакля «Дальше- тишина»,
кто-то разглядывает Алису в Стране чудес и Маленького принца,
а кто-то подолгу стоит у кукол из «Сказки о царе Салтане» и классических фарфоровых красавиц.
Особое место - у кукол Барби.
Здесь они не простые, а коллекционные. Например, можно увидеть русскую принцессу и принцессу Индонезии из известной коллекции «Принцессы мира».
Всего было выпущено больше 150 принцесс. И эта фирма создала несколько русских кукол.
Первая, между прочим, была... космонавтик. Её представили после полета Валентины Терешковой.
И да, на выставке есть даже те самые деревянные куклы Пандоры из-за которых в старину останавливали войны.
Это были первые манекены, на которых показывали моду, журналов ведь в то время не было.
И когда по Европе везли такую куклу с новым нарядом для царственных особо, военные действия прекращали, настолько это было важно.
Выставка в ИКЦ будет работать до 5 апреля. Здесь хорошо ходить не торопясь, потому что кукол много.
И хочется замедлиться, чтобы спокойно разглядывать каждую пуговицу, каждую невероятную деталь на костюме. 0+
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!