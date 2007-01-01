Русское дефиле: в Калуге устроили модный показ с национальным колоритом
В библиотеке им. Белинского накануне 8 марта устроили праздник. Там прошло весеннее дефиле под названием: «Красота по-русски».
Это уже второй совместный проект библиотеки и Международного женского клуба Калуги.
Идея, кстати, отличная: смешать литературу, моду и искусство. Получился история про русский стиль с оглядкой на прошлые века, но с современным звучанием.
Атмосферу здорово поддержали музыкой и стихами.
Калужанка Ирина Бестер читала стихотворения про женщин (в том числе и свои собственные), сразу стало как-то лиричнее и душевнее.
Ребята из детских школ искусств - №2 имени Туликова и №8 - добавили настоящего русского колорита. Играли на балалайках, баяне. А фольклорный ансамбль «Барыня» запевал народные песни.
Но главное, конечно, одежда.
Было две коллекции, и каждая со своим характером.
Первую, «Одевайся по-русски», представила калужанка Вероника Гелюх.
Она сделала ее по этнографическим образцам, но с современными материалами и декором.
Четыре костюма созданы по мотивам калужских старинных нарядов. Был и сарафанный комплекс деревни Манино Людиновского района и понёвные комплексы южный части нашей области, Барятинского и Кировского районов.
Включены в коллекцию и современные вещи - например, худи с принтами по мотивам тарусской перевити (вышивка), и интересные эксперименты с русскими занавесками.
Во второй части публику ждала коллекция «Былое и думы» от дизайнера Лидии Утенковой.
Многие модели она создает вручную. Ткани - только натуральные: лён, ситец, кружево, шёлк, войлок.
В её коллекции отдельный восторг - головные уборы.
Тут стилизация получилась шикарная: кокошники, венцы, сороки, кички. В ход пошли и вышивка, и лоскутное шитьё, и валяние, и вязание.
