Русское дефиле: в Калуге устроили модный показ с национальным колоритом

Дизайнеры переосмыслили наряды прошлого.

Фото автора.

В библиотеке им. Белинского накануне 8 марта устроили праздник. Там прошло весеннее дефиле под названием: «Красота по-русски».

Это уже второй совместный проект библиотеки и Международного женского клуба Калуги.

Идея, кстати, отличная: смешать литературу, моду и искусство. Получился история про русский стиль с оглядкой на прошлые века, но с современным звучанием.

Атмосферу здорово поддержали музыкой и стихами.

Калужанка Ирина Бестер читала стихотворения про женщин (в том числе и свои собственные), сразу стало как-то лиричнее и душевнее.

Ребята из детских школ искусств - №2 имени Туликова и №8 - добавили настоящего русского колорита. Играли на балалайках, баяне. А фольклорный ансамбль «Барыня» запевал народные песни.

Но главное, конечно, одежда.

Было две коллекции, и каждая со своим характером.

Первую, «Одевайся по-русски», представила калужанка Вероника Гелюх.

Она сделала ее по этнографическим образцам, но с современными материалами и декором.

Четыре костюма созданы по мотивам калужских старинных нарядов. Был и сарафанный комплекс деревни Манино Людиновского района и понёвные комплексы южный части нашей области, Барятинского и Кировского районов.

Включены в коллекцию и современные вещи - например, худи с принтами по мотивам тарусской перевити (вышивка), и интересные эксперименты с русскими занавесками.

Коллекция «Одевайся по-русски»

Четыре модели на основе старинных калужских нарядов («Одевайся по-русски»).

Худи с тарусской перевитью.

Костюм на основе занавески («Одевайся по-русски»).

Во второй части публику ждала коллекция «Былое и думы» от дизайнера Лидии Утенковой.

Многие модели она создает вручную. Ткани - только натуральные: лён, ситец, кружево, шёлк, войлок.

В её коллекции отдельный восторг - головные уборы.

Тут стилизация получилась шикарная: кокошники, венцы, сороки, кички. В ход пошли и вышивка, и лоскутное шитьё, и валяние, и вязание.

Лоскутная техника («Былое и думы»).

Новый взгляд на старинный формат («Былое и думы»).

Большое внимание уделено головным уборам.