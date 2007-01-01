Остановиться и влюбиться: мир глазами женщины, которая знает толк в красоте

В Калуге открылась выставка-настроение Тамары Бучарской.

Фото атвора и Тамары Бучарской.

За несколько дней до 8 Марта в калужском Доме музыки случилось событие, которое подарило зрителям встречу с прекрасным.

Можно сказать настоящий праздник женственности, красоты и жизнелюбия.

Свою новую выставку открыла фотохудожник Тамара БУЧАРСКАЯ.

Фотографии училась сама

Честно говоря, когда Тамара Федоровна вышла к гостям, на мгновение забываешь, зачем все здесь собрались. Элегантное черное платье, безупречная осанка, лёгкая улыбка и лучистый взгляд.

Рядом с ней даже пространство становится праздничным. Сама она сразу попросила называть её просто Тамара, без отчества, чтоб без лишнего официоза, по-дружески.

А ведь за плечами у этой женщины огромный путь.

Она родилась в Новосибирске, в семье военного.

Юность ее прошла в Саратове, а в Калугу приехала, когда вышла замуж, совсем молодой, в 22 года.

Всю жизнь проработала в культуре: сначала в музее Космонавтики, потом в департаменте.

ение, художественная гимнастика - это всё про неё.

Фотография ей нравилась всегда, но всерьез заняться ею она смогла уже в зрелом возрасте.

Причем, Тамара - самоучка. Училась по книгам, перечитывала Лидию Дыко, Скотта Келби.

И вот уже больше десяти лет не расстаюсь с камерой. Берет ее во все путешествия.

Объездила полмира, но больше всего любит российские просторы.

На новой выставке «Остановись, мгновение, ты прекрасно!» собрано около 30 работ.

Здесь и знакомые калужские места, и Алтай, Дагестан, Карелия, Урал, Север. Каждый кадр - не просто картинка, а часть души автора.

Тамара Бучарская всегда прекрасно выглядит.

Гости собрались в фойе Дома музыки.

Снимки Тамары Бучарской не раз попадали в ТОП лучших российских фотографий, а также международного конкурса 35AWARDS.

Под музыку

Открытие выставки напоминало встречу старых друзей. Народу пришло много.

Щёлкали затворы фотоаппаратов, в руках гостей - букеты цветов.

Атмосферу задавали юный скрипач Михаил Лаврентьев и концертмейстер Ольга Логинова - под их живую музыку вернисаж начался особенно трогательно.

Михаил Лаврентьев (детской школы искусств N 1) задал лирический тон вернисажу.

Первым взял слово известный калужский фотограф Юрий ЛОГВИНОВ:.

- Я знаю её много лет: она была замечательной певицей, гимнасткой, занималась живописью. И вот уже долгие годы мы идём по жизни рядом.

Её нынешняя выставка - это творческий подвиг.

Сейчас, с цифрой, она приносит со съемок 100-200 кадров, а с поездок - тысячи, и из этого потока нужно выбрать главное. У неё это получается блестяще.

Потому что у неё - светлый взгляд на мир и огромное сердце. Это видно в каждой работе.

Юрий Логвинов знаком с Тамарой со студенческих времен.

Подруга Тамары, Людмила ЭНГЕЛЬГАРДТ, сотрудник Дома-музея Чижевского, призналась, что знает её уже полвека! - Честно скажу, сначала я с сомнением отнеслась к её увлечению фотографией. Все ведь сейчас снимают.

Но Тамара увлеклась настолько серьёзно, купила хорошую аппаратуру, сидит целыми ночами за фотографиями. И, когда я прихожу к ней в гости, мы часами можем рассматривать её новые работы.

Она умеет показать красоту так, что сам начинаешь её замечать вокруг. Выйдешь на улицу - и видишь этот туман, это небо… Спасибо ей за это!

Тамара Бучарская и Людмила Энгельгардт дружат 50 лет.

Старший научный сотрудник Дома-музея Чижевского Людмила МОРОЗОВА говорила о самой героине вечера: - Тамара Федоровна - пример для всех нас. Глядя на неё, сразу хочется выпрямить спину, поправить прическу.

Она невероятно женственная. И работы у неё такие же: тонкие, проникновенные.

Обожаю её портреты - вот девчонка с веснушками, а вот художник Владимир Арепьев с такой мудростью во взгляде... Она умеет поймать самый особенный момент.

Мария из турфирмы, с которой Тамара постоянно путешествует, вспомнила показательный момент:

- Мы очень рады, что многие снимки сделаны в наших поездках. Тамара - наш любимый попутчик.

Но мы следим не только за ней, но и за её багажом. Он просто неподъёмный!

Как эта хрупкая женщина таскает всю эту технику - загадка.

Фотограф Алексей НИКИТИН сравнил достижения Тамары Бучарской со спортивными рекордами:

- Она пришла в фотографию взрослым человеком, но демонстрирует невероятные результаты.

И поёт прекрасно, мы всегда просили её спеть на встречах.

И альбом недавно выпустила (совместно с Юрием Логвиновым), и вот - выставка.

Кто из нас за последние годы выпустил альбом? А она - да. Её работы очень поэтичны.

Мне очень нравится портрет, где она сама в кадре «А вдали - Венеция», он как эпиграф ко всей выставке. Он рассказывает о ней самой.

«А вдали - Венеция»

Портрет калужского художника Владимира Арепьева.

Пожелания от автора

Гости дарили Тамаре цветы, говорили теплые слова. Но главное сказала сама виновница торжества. - Я с трепетом и волнением благодарю каждого, кто пришёл, - обратилась Тамара Бучарская к зрителям.

- Желаю вам прежде всего здоровья. Чтобы вы были веселы и в хорошем настроении, несмотря ни на что. Чтобы в вашем доме все было хорошо. И ходите почаще на выставки!

Выставка «Остановись, мгновение, ты прекрасно!» будет работать в фойе Дома музыки до 24 марта.

Вход свободный. Здесь можно зарядиться весной, красотой и вдохновением. 0+