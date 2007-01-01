Слово за властями: краеведы второй раз просят увековечить память легендарного доктора, принимавшей роды в оккупированной Калуге

Подвиг врача Кедровой, которая не ушла из операционной под прицелом автоматов.

Фото автора и из Государственного архива Калужской области.

Фото автора и из Государственного архива Калужской области.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

В библиотеке им. Белинского прошло заседание рабочей группы по сохранению исторической памяти при губернаторе Калужской области.

Одним из главных вопросов стало обсуждение ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Калуги» доктору Неониле Кедровой, которая во время фашистской оккупации осталась в Калуге и под дулом автоматов продолжала делать операции и принимать роды у женщин.

Имя Неонилы Кедровой известно старшему поколению калужан, но для многих оно стало открытием.

Как выяснилось на заседании, 10 лет назад уже предпринималась попытка присвоить ей звание Почётного гражданина города, но тогда она не увенчалась успехом.

Неонила Ивановна Кедрова была одной из первых женщин в стране, которая выучилась на врача.

Сейчас краеведы, историки, архивисты и общественники решили попробовать снова. И вот почему.

Не бросила своих пациенток

Елена ТЕМНИКОВА, член правления регионального отделения «Союза женщин России» и преподаватель медицинского колледжа, изучила биографию Кедровой досконально.

Историю эту она называет удивительной.

- Я 40 лет работаю в калужской медицине, но лишь в марте прошлого года на выставке узнала, какой уникальный человек стоял у ее истоков, - начала свой рассказ Елена Игоревна. - Неонила Ивановна родилась в 1875 году в селе Новоалександровское Мосальского уезда (сейчас это Спас-Деменский район) в семье священника.

Закончила калужское епархиальное женское училище и сначала была учительницей, но мечтала лечить людей.

В те времена женщинам стать врачом было почти невозможно, их не принимали в медицинские институты.

Но она добилась своего. Поехала в Петербург, поступила учиться на повивальную бабку.

К окончанию её учёбы открылся первый медицинский женский институт в Санкт-Петербурге. Она поступает туда.

Но закончить его ей не удалось. Кедрова была участницей Кровавого воскресенья 1905 года.

Учитель рекомендует ей уехать из Санкт-Петербурга доучиваться в Казань.

Там она заканчивает университет и опять проблема - ей не дают сдать экзамены и получить степень доктора медицины, потому что вольнослушателям это не разрешалось.

Тогда Неонила Ивановна едет в Санкт-Петербург, добивается в министерстве образования, чтобы у неё приняли экзамен. И становится врачом.

Работает в Казани, получает дополнительные специальности. Она инфекционист в университетской клинике, глазной хирург, хирург общий.

Когда в 1914 году начинается война, она работает в госпиталях Рязани.

В Калугу возвращается в 1916-м, устраивается в Хлюстинскую больницу.

Кроме того, работает в госпитале и преподаёт в медицинском колледже. И каждый день оперирует.

Именно Кедрова настояла на том, чтобы акушерство и гинекология стали отдельной службой.

В 1933 году она добилась открытия городского родильного дома.

Но настоящий подвиг Неонила Ивановна совершила во время Великой Отечественной войны.

В 1941 году, когда к городу подходили немцы, ей приказали всё сжечь и эвакуироваться.

Руководство горздрава уехало первым, по сути, бросив врачей.

Но у Неонилы Ивановны были тяжелые больные, и она решила остаться.

Когда в город вошли немцы, она оперировала. Фашисты ворвались с автоматами и приказали остановиться.

Она ответила им на немецком, который хорошо знала: «Я не боюсь смерти и не уйду со своей работы».

Вместе с 15 сотрудниками она осталась в оккупированном городе.

Фашисты выгнали их из здания роддома, устроив там госпиталь.

Под покровом ночи медперсонал тайком перетащил оборудование в другое помещение на ул. Декабристов, где находилась молочная кухня, и организовал подпольный роддом.

За два с половиной месяца оккупации родилось 126 детей.

Ещё 40 малышей появились на свет на дому - врачи поделили город на квадраты и ходили по домам.

И представьте: ни одна мама, ни один ребенок не погибли!

После освобождения Калуги, 31 декабря 1941 года, Кедрова вернулась в свой роддом.

Уже в марте 1942-го он заработал в полную силу. И за 1942 год врачи приняли 700 родов.

После войны был в жизни Кедровой неприятный период - на неё написали донос, что она работала во время оккупация. Её проверяли, и, так думаю, быстро отпустили.

Неонила Кедрова избиралась депутатом городского Совета. Долгое время была как главный врач всех медицинских заведений Калуги.

Она заслуженный врач Российской Федерации, первая женщина - доктор медицинских наук.

Награждена орденом Трудового Красного Знамени. У неё много трудов по хирургии.

Она 26 лет проработала главным врачом в роддоме.

Сама Кедрова говорила про себя: «Я бабушка восьмидесяти тысяч внуков». Своих детей у нее, к сожалению, не было.

Работала Неонила Ивановна до 1959 года. А умерла в 1964 году. Похоронена на Пятницком кладбище.

Её могила является объектом культурного наследия. Студенты Калужского медицинского колледжа, в котором я преподаю, ухаживают за ней.

Сложность в том, чтобы там что-то сделать, надо согласовывать, так как это памятник.

Елена Темникова

педиарт, член правления регионального отделения «Союза женщин России» и преподаватель медицинского колледжа** Когда мы приехали убираться на Пятницкое кладбище, увидели там женщину, которая встретила нас словами: «Ну наконец-то родильный дом приехал». Она оказалась дочерью женщины, у которой во время Великой Отечественной войны, во время оккупации, приняла роды Неонила Кедрова. И очень благодрна ей.

В прошлом году было 150 лет со дня рождения Неонилы Ивановны.

3 декабря 2025 года на родильном доме торжественно открыли памятную доску.

И, конечно, Неонила Кедрова достойна, чтобы ей присвоили звание «Почетный гражданин Калуги».

Возьмите, если нужно

О том, какой след Неонила Ивановна оставила в документах, рассказала представитель областного архива Светлана СИМОНЕНКОВА.

- В марте 1962 года Кедрова написала в архив записку: «Я собрала письма, программы, доклады...

Умру - их выбросят. Если нужно вам, то придите и возьмите их».

Так у нас появился её личный фонд: 8 дел, 479 листов. , - поделилась Светлана Сергеевна.

- А в прошлом году, мы случайно нашли запись о её браке 1923 года. Замуж за Семёна Корнюшко она вышла поздно. Это был ее единственный брак.

Светлана Симоненкова

Представитель областного архива В нашем в архиве есть и научные труды Неонилы Ивановны, и личные документы, и автобиографии, и воспоминания об оккупации.

Конечно, сохранились переписки с пациентками, с коллегами. Есть очень трогательные письма с теплыми словами.

В запустении

Экскурсовод Ольга ЕФРЕМОВА водит группы на Пятницкое кладбище и всегда останавливается у могилы Неонилы Кедровой.

- Её могила находится на главной аллее, недалеко от входа, - говорит Ольга Андреевна. - Это объект культурного наследия, но выглядит она очень скромно: старая ограда, потемневший памятник, плохо читаемые надписи.

Ольга Ефремова

Экскурсовод С фотографии смотрит женщина с волевым взглядом, на лацкане пиджака - орден Трудового Красного Знамени. Рядом с ней похоронены ещё две женщины, возможно, её сёстры.

Родственников, которые могли бы ухаживать, не осталось.

Муж Кедровой рано умер, в 1945 году она писала, что вдова.

Мы приходили в 2024 году, убирались.

А в 2025 году студенты медицинского колледжа провели там субботник: убрали листву, помыли памятник, покрасили ограду.

Ведь мы живы, пока нас помнят. Жаль только, что многие другие могилы известных калужан, например, художника Георгия Абрамова, тоже в запустении.

Чтобы не забывали

Участники заседания единогласно поддержали ходатайство о присвоении Неониле Ивановне Кедровой звания «Почётный гражданин города Калуги». Теперь слово за городскими властями.

Если решение будет положительным, легендарный доктор, наконец, получит официальное признание от города, которому отдала всю свою жизнь.