Трое своих и шестеро приемных: многодетная семья поделилась своими испытаниями и радостями

Калужане Лариса и Сергей Максимовы убеждены, что чужих детей не бывает

Познакомились наши герои в далеких 80-х на обычной сельской дискотеке, еще не зная, что эта случайная встреча определит для них совершенно особую судьбу – насыщенную, интересную и счастливую.

Сергей ушел в армию через четыре дня после свадьбы. Служба в Подмосковье давала возможность время от времени навещать молодую жену, которая к тому времени уже ждала первого ребенка.

И вот родился первенец – Саша. Счастливая мама как раз заканчивала училище и приезжала туда с коляской.

Жизнь в разлуке

- Помогали однокурсницы, - делится Лариса. - Дежурили с младенцем в коридоре, пока я сдавала экзамены. Им как будущим мамам все это было интересно.

Получив диплом, год с небольшим просидела дома с ребенком, а потом пошла работать в заводскую столовую на должность кассира-контролера. Полшестого утра – служебный автобус, ребенка на колени - потом в садик, сама – на работу.

Все складывалось благополучно, но жить в разлуке с любимым человеком молодой маме было несладко, и как признается Лариса, она порой считала дни до окончания срока его службы.

Вдруг звонок на работу от родственницы: Сережа вернулся. Сказать, что это был день счастья – ничего не сказать, Лариса летела домой, не чуя ног.

Первенец Александр с дочкой Лией и приемными братом Сашей и сестрой Лерой

Снова вместе

Жизнь полностью изменилась, и конечно в лучшую сторону. Сергей устроился на завод, где ему дали не только подъемные, но и 10-метровую комнату в общежитии. Вроде бы и скромно, но для молодых родителей это было грандиозное событие. А Лариса тем временем ждала уже второго ребенка – Наташу.

Шли годы, дети росли, и семья переехала в двухкомнатную квартиру. Однажды Сергей и Лариса узнали о трагической гибели своей дальней родственницы. Судьба двух ее осиротевших сыновей повисла в воздухе.

Решение приютить мальчишек было непростым. В «двушке» итак было тесно – здесь кроме двоих родителей и брата с сестрой, жил еще и прописанный здесь родственник.

- Да и как справиться с детской оравой, когда нам всего-то по 25 лет? – улыбается Сергей.

И все же рука не поднялась оставить ребят без заботы, обрекая на детский дом. И вскоре дружная семья приняла в свой дом Сережу и Женю.

Поставили двухэтажные кровати, переоборудовали кладовку в спаленку – в тесноте да не в обиде! Плюс к этому детки давно дружили, поэтому в маленьком «детском саду» под присмотром родителей сразу воцарилось согласие.

На Дне семьи в Кремле

Новый дом

Следующим был 4-летний Вова. Письмо о том, что, единственный опекун лишен родительских прав, а мальчик оказался в детдоме, пришло от его бабушки – еще одной родственницы родственницы Максимовых.

Вовку забрали к себе без лишних сомнений – старшие подросли, Наташа уже жила со своей семьей, а двушку удалось поменять на нормальную трехкомнатную квартиру в тихом уютном районе.

- Только вот беда, квартира оказалась жутко холодной, - вспоминает Лариса. - А где холод, там и сырость с плесенью. Жить в таких условиях с детками было просто опасно. Пришлось напрячься - утеплить стены, обработать сделать ремонт.

Теперь семейная обитель теплая и уютная. А на стене висит фото красавца Володи в военной форме с автоматом – парень успешно отслужил в армии, когда пришел срок.

Смелые решения

Третий родной ребенок появился в 2005 году. Ларисе было уже 37 лет, многие знакомые и близкие отнеслись к вопросу поздних родов с опаской. Убеждали отказаться – мол, ждите проблем со здоровьем, а может, и еще похуже.

Но сын Лешка опроверг все опасения, взрослея и радуя родителей поразительными успехами. Он отлично учился, побеждал старшеклассников на олимпиадах по физике, занимал призовые места на танцевальных конкурсах, занимался вокалом.

Алексей на рабочем месте

Впрочем, до этого было еще далеко, родителям предстояло решить еще один важный вопрос.

Дело в том, что Леша несколько выбивался из компании своих старших родственников.

- Вырастет эгоистом, - строго сказал Сергей. - Парню нужен брат.

Лариса же настаивала на сестре.

Судьбоносная встреча состоялось в приюте «Мечта», куда они приехали найти нового члена большой семьи. Навстречу вышла малышка Яна – трогательная и хрупкая четырехлетняя Дюймовочка, как сразу окрестили ее супруги.

Переглянулись и поняли друг друга без слов – забираем к себе прямо сейчас. И действительно у Леши появилась неразлучная сестра, с которой они вместе учились танцам, ходили на вокал, ездили в детские лагеря. В службе опеки их так и называли – близнецы.

Подвижная, веселая и обаятельная девочка была постоянным источников радости для семьи. Ну а танцы стали ее профессиональной судьбой.

Для Яны танец стал судьбой

Семью Максимовых не только хорошо знали в социальных службах, но и сделали официальным резервом для обустройства детей-сирот. И однажды раздался звонок: есть мальчик, от которого отказывается его тетя, можете ли взять?

- Обсудили на семейном совете и решили – мальчишку жалко, берем к себе, - делится Сергей. - Как говорится, семеро есть – восьмой не уест!

Забирать Сашку поехали на Правый берет.

- Он увидел нас в окно и вприпрыжку с третьего этажа побежал навстречу, - вспоминает Лариса. – Бросился к нам: мама, папа, как же я вас ждал!

В доме Сашу сразу окружили усиленной заботой и опекой. Сестра Яна занялась его питанием – мальчишка рос недокормленным, сидел на одном дошираке и в новой семье впервые попробовал обыкновенный банан.

«Как у мамы»

Два года назад – снова звонок. На этот раз служба опеки предложила забрать из детского дома 10-летнюю Леру.

Не сразу все пошло гладко. Девочка уходила в семью с предубеждением, навязанным другими воспитанниками, боялась перемены обстановки. Дошло даже до слез.

- Мы сначала пригласили ее на выходные, - рассказывает Лариса. – Она зашла в квартиру и вдруг замерла на пороге: пахнет, как у мамы. Этих выходных хватило, чтобы ее сомнения рассеялись – Лера с радостью осталась у нас.

В детском доме она занималась пением, и успела выступить на конкурсе, где заняла первое место. В тот же день Сергей посадил ее в машину и привез в новый дом – окончательно.

Воспитанием Леры занялись с полной ответственностью. Из детдома ее забирали двоечницей, теперь же ее норма – четверки и пятерки.

Кроме того, девочка пошла на танцы. Преподаватели отнеслись к новой ученице скептически – мол, с такими физическими параметрами ничего не выйдет. Но прошло всего пять месяцев – и ее отправили на международный конкурс!

- Мама, папа, спасибо, что вы меня взяли, - благодарит она родителей.

Лера в новой счастливой жизни

Крепкий тыл

Несколько месяцев назад семья прошла новое испытание – Сергей и Лариса один за другим попали на больничные койки с инсультом. Лечение – дело недешевое, а главе семейства не смогли сразу оформить больничный.

Вся большая дружная семья сплотилась как никогда. Родители не знал недостатка ни в помощи, ни в заботе, ни в добрых пожеланиях и внимании. Общими усилиями болезнь была побеждена.

Со стороны жизнь многодетной семьи вряд ли можно считать простой, но у Максимовых на этот счет свое мнение.

- У нас нет проблем, - считает Сергей. – Самое главное – найти подход к каждому ребенку и не делить на своих и чужих.

- В разные годы, даже в тяжелые 90-е, у нас все складывалось благополучно, - присоединяется Лариса. – Всегда находилось, чем накормить и во что одеть ребят.

Однажды семью навестила московская журналистка – убежденная противница любых усыновлений. По ее мнению, приемные дети в семьях получают меньше внимания, чем в приютах, а берут их лишь из-за пособий.

Обратно она уезжала с противоположным мнением – в семье Максимовых она при всем старании не смогла определить, кого из детей усыновили, а кто родной.

Москва, поездка на спектакль в честь Дня защиты детей

Ну, а дети отвечают родителям искренней любовью и не перестают радовать успехами. Старший сын Саша открыл свое дело и поддержал родительскую добрую традицию – в его семье шестеро детей. Четверых воспитывает его сестра Наташа.

Сережа и Женя по примеру мамы выбрали специальность в сфере общественного питания и отучились на поваров.

Леша учится в институте на психолога, но на шее у родителей не сидит – работает в престижном московском ресторане, и управляющий даже однажды поблагодарил Максимовых за такого замечательного, ответственного и толкового сына. В свободное время занимается музыкой.

Вова закончил университет и занимается строительным бизнесом. Яна же пошла в орловский институт культуры – она будущий преподаватель-хореограф. Сейчас учится на последнем курсе и по всем признакам идет на красный диплом.

Нашли свое место в жизни и другие дети, а самым младшим – Саше и Лере это еще предстоит. И нет сомнений, что выходцы из этой семьи еще не раз порадуют нас хорошими новостями. Ведь кроме девятерых детей, у Сергея и Ларисы подрастают одиннадцать внуков. А значит, все еще впереди!

Лариса с внуком Самуилом

Мнение специалиста

Антонина Белкина​, эксперт регионального Минтруда и Агентства социальных инициатив.