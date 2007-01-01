Обиженные мошенники начали мстить сорвавшимся с крючка

За год их доход от Калужской области снизился с полутора миллиардов до 1,3 млрд.

В студии радио «Комсомольская правда – Калуга», 93.1 FM во вторник, 3 марта, побывал начальник УБК УМВД России по Калужской области Казбек Зангионов.

В эксклюзивном интервью он рассказал, как и зачем злоумышленники мстят не поддавшимся на их уловки калужанам.

Кроме этого, Казбек Зангионов поделился свежими фактами с фронта борьбы с киберпреступностью и многим другим.

СМС-бомбинг и подарки от наркодилеров

– Казбек Артёмович, недавно в нашей области зафиксирован первый случай, который уже окрестили «местью мошенников». Что произошло?

– Давайте сразу внесем ясность: это не эмоциональная обида в нашем с вами понимании. Это не та ситуация, когда злоумышленник расстроился и решил отомстить из чувства мести. Это продуманная, хоть и деструктивная, часть их «бизнес-стратегии».

Граждане стали более грамотными, они грубо обрывают диалог или просто смеются в трубку. Но мошенник к этому моменту уже потратил ресурсы: он собрал на вас персональные данные, потратил время на установление контакта.

– И как именно они вымещают злобу?

– Самый популярный и безобидный, на первый взгляд, способ — это так называемый СМС-бомбинг. Мошенник убедился, что номер живой, и запускает атаку: на телефон жертвы начинают сыпаться сотни сообщений о регистрации на маркетплейсах, в соцсетях, на сайтах микрофинансовых организаций.

Цель — забить трафик, чтобы до вас никто не мог дозвониться, и вывести из равновесия.

Технически остановить это невозможно. За исключением кратковременной блокировки номера, но на это мало кто соглашается из-за социальной активности. Обычно такая атака длится не больше двух дней. Мошенникам это тоже стоит денег, и если они видят, что жертва спокойно пережидает бум, интерес к ней пропадает.

Но есть и гораздо более опасный сценарий. Например, когда на карту вдруг падает небольшая сумма, а в комментарии к переводу указано: «Спасибо за закладку» или «спасибо за наркотики».

– Человек может реально попасть под статью?

– Совершенно верно. Это опасная ситуация. Банки и правоохранители мониторят такие операции. Если вы получили подобный перевод, ни в коем случае не тратьте эти деньги.

Первое, что нужно сделать обратиться в банк и в полицию. На сайте МВД есть возможность подать электронное обращение. Зафиксировав юридически, что вы стали жертвой провокации, вы обезопасите себя от вопросов со стороны закона в будущем.

Охота на симбоксы

– В конце марта по всем новостям прошла информация о масштабных задержаниях организаторов колл-центров и изъятии десятков тысяч сим-карт. А как обстоят дела в Калужской области?

– Действительно, масштабные операции прошли по всей стране. Речь идет о так называемых симбоксах и GSM-шлюзах. Это оборудование, которое позволяет мошенникам из-за границы преобразовывать свой трафик во внутренний российский. Звонок приходит с иностранного сервера, а у абонента на телефоне высвечивается обычный российский номер.

Обеспечение работы таких симбоксов, передача своих банковских карт дропперам, использование чужих счетов — всё это является уголовно наказуемыми деяниями. И работа в этом направлении ведется активно.

Например, буквально чуть больше месяца назад мое подразделение в Обнинске изъяло восемь таких GSM-шлюзов, которые обслуживали мошеннические колл-центры.

– А какова статистика по киберпреступлениям в целом по региону?

– В прошлом году зафиксировано почти 4500 преступлений. Ущерб составил свыше 1,3 миллиарда рублей. В сутки мы регистрировали по 9–10 заявлений.

Но есть и позитивная динамика: по итогам 2025 года мы видим снижение количества преступлений на 20% по сравнению с 2024 годом, когда ущерб перевалил за полтора миллиарда.

Раскрываемость тоже выросла на 30%. Это связано и с изменением законодательства, и с тем, что люди перестали быть такими доверчивыми.

– Но основная проблема раскрываемости известна: мошенники сидят за границей, и их оттуда не достать. Разве что «Искандером».

– Да, основные организаторы зачастую находятся за рубежом. Но те, кто обеспечивает инфраструктуру здесь — дропперы, обнальщики, владельцы сим-боксов — они на территории России.

В прошлом году в Калужской области к ответственности за киберпреступления привлечено 203 человека. И это не просто штрафы: по статье «организованная преступная группа» предусмотрены сроки до 10, а в некоторых случаях до 15 лет лишения свободы.

«Мамонт» в телефоне

– Часто люди попадают впросак из-за спешки или невнимательности. Человек сразу думает, что стал соучастником, и боится идти в полицию.

– Это частая и опасная ошибка. Если вас ввели в заблуждение — вы жертва, а не преступник.

Если есть хоть малейшее подозрение, что вас обманули, идите и пишите заявление. Мы установим юридический факт, и вы будете признаны потерпевшим. Никакой уголовной ответственности за то, что вас обманули, не наступает.

– Еще одна тенденция — вредоносные программы, такие как «Мамонт». Они ведь нацелены на пожилых?

– Название программы действительно произошло от жаргона самих мошенников, которые называли своих жертв «мамонтами». Сейчас это самый быстроразвивающийся вид дистанционных преступлений.

Мошенники отлично чувствуют инфоповоды: перед 8 Марта рассылают ссылки на подарки и цветы, летом — на дешевое жилье, осенью — на школьные ярмарки.

Мы должны усвоить базовые правила кибергигиены. Не переходите по ссылкам от незнакомцев. Не устанавливайте приложения из неизвестных источников.

– Что посоветуете тем, у кого есть пожилые родители?

– Лучшая защита — это помочь им настроить телефон. Поставьте запрет на установку приложений из непроверенных источников. Установите антивирус.

И самое главное — объясните им, что ни сотрудник ФСБ, ни следователь никогда не попросят их по телефону перевести деньги или назвать код из СМС. Если у вас есть доступ к их «Госуслугам», поставьте самозапрет на кредиты. Это реально работающие инструменты.

Щелчок отключения

– Расскажите о наиболее ярком случае, когда мошенники ловят жертву в удобный для них момент.

– Это классика. В одном из районов области женщина провожала внуков после выходных. Через 20 минут ей в мессенджер приходит сообщение: «Слушай, тут рядом с вами авария, посмотри фотографии, может, кого знаешь?». И ссылка.

А она только что отправила в дорогу самых близких людей. Конечно, она перешла по ссылке.

Мошенники попали в самый уязвимый момент. Ссылка вела на вирус. Хорошо, что сработала защита, и деньги не списали, но контакты были украдены. Этот пример показывает: атака может произойти в любую секунду, когда ваша голова занята другим.

– Есть своеобразный щелчок в голове, после которого у человека отключается критическое мышление. Можно ли научиться его вовремя замечать?

– Можно и нужно. Мы должны выработать рефлексы.

Услышали «защищенный счет» — всё, разговор закончен.

Вас просят назвать имя собаки или девичью фамилию матери для проверки — это тот самый «щелчок», который должен вернуть вас в реальность. Это стоп-сигнал.

Не надо бояться прервать разговор и перезвонить в организацию официально.

Три самые актуальные схемы 2026 года

– Какие способы обмана сейчас самые свежие и опасные?

- Нейтральные предлоги.

Мошенники больше не заявляют с порога про безопасный счет. Сначала идет разогрев: вам нужно заменить счетчик, пришла посылка, пересчитать пенсию, записаться на диспансеризацию, переподтвердить аккаунт в вузе.

Диалог налажен, жертва расслаблена. И только потом начинается обработка. Любой звонок с предложением услуги, которую вы не заказывали, должен вызывать подозрение.

Заработок в интернете. «Вкладывайте 1000 рублей, завтра получите 2000», «печатайте рукописи и получайте пассивный доход».

Покупки в мессенджерах. Если продавец отказывается от личной встречи или переводит общение в мессенджер, требуя предоплату, — это 99% мошенник.

