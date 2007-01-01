Обнинск
Статьи, аналитика, репортажи

Запоздалая, но блестящая: все рекорды зимы-2026 и что ждать от весны

Декабрьское заблуждение, январская стужа и февральский финал.
Татьяна Светлова
02.03, 11:53
0 434
Фото автора.
Зима - это всегда испытание.

Но уходящий сезон 2025-2026 годов запомнится жителям Калужской области особенно надолго.

Зима не просто пришла - она явилась с суровым характером, заставив нас пройти через все мыслимые стадии принятия: от осенней тоски в декабре до настоящей снежной эйфории и суровых крещенских морозов в январе.

Метеоролог Татьяна ИНКИНА проанализировала, каким же на самом деле был этот сезон для нашего региона, и рассказал, чего ждать от первого весеннего месяца.

Декабрь: зима заблудилась

- Календарная зима началась не по-зимнему. Снега не было, температурный фон превышал норму климата на 5 - 6 градусов и соответствовал началу ноября, - говорит Татьяна Владимировна.

- Ситуация напоминала 2008 и 2019 годы. Погода будто заблудилась в календаре: темно, сыро, однообразно и уныло, солнца не видели неделями.

Природа и вовсе бунтовала: на городских клумбах распускались бутоны календулы. Ситуация складывалась хуже, чем в предыдущую «сиротскую» зиму.

Татьяна Инкина Татьяна Инкина
Метеоролог

За первые две декады декабря температура в Калуге почти на 4 градуса превысила норму, и лишь ближе к концу месяца природа сжалилась: начал аккуратно подсыпать снежок.

Надо сказать, декабрь наверстал упущенное: к Новому году высота снежного покрова в окрестностях города достигла 21 см, что вполне соответствовало норме климата.

Северо-западные циклоны обычно равномерно укрывают нашу область: на севере высота снежного покрова достигала 22 см, на юге - 19 см.

Мы наконец увидели заснеженные горизонты и порадовались настоящей зимней погоде.

Впрочем, декабрь все равно остался в плюсе: он оказался теплее нормы на 2,5 градуса, а осадков выпало на 20% больше средних многолетних значений. 

Уникальный январь

- Если декабрь только разогревался, то январь решил жестко напомнить, кто главный.

Месяц выдался контрастным: сначала нас заваливало высокими снегами, затем сковали крепкие морозы, а под конец снова накрыли снежные завалы.

Зима не выпускала из своих объятий ни на день.

Температура воздуха в январе оказалась на 4 градуса ниже нормы.

В XXI веке это 13-й случай с отрицательной аномалией, холоднее было только в январе 2006 и 2010 годов.

Снег прирастал с космической скоростью: в Калуге высота покрова в начале месяца была 20 см, а к концу - уже 56.

Особо агрессивно потрудился южный циклон, который укрывал снегами нашу область  неравномерно: если в Малоярославце высота снега была 68 см, то в Жиздре остановились на отметке 43 см.

Похожая картина наблюдалась в 2022 году, но тогда сугробы были ниже на 8-10 см.

При этом количество январских осадков совпало с январем 2022 года (если точно, то на 1 мм больше было в 2022 г.)  Объяснение этому очень простое.

В этом году в январе не было ни одной оттепели. Сугробы выросли высокие, но плотность снега была значительно меньше, при этом объем больше. 

В итоге осадков в жидком эквиваленте выпало 215%. Много, но не рекордно даже в ХХI веке!

Однако можно присвоить январю звание – уникальный. Были январи и холоднее, и заснеженнее, но такого сочетания двух главных элементов погоды одновременно в календаре погоды за последние 50 лет не обнаружено. 

Такой красивой зимы давно не было.
Суровый февраль

-Первая пятидневка февраля 2026 года в Калуге оказалась суровой: на 12 градусов оказалась ниже нормы, а средняя суточная температура за этот период составила -19,8 градуса.

Для XXI века это не рекорд.

В 2006 году средняя суточная температура воздуха в Калуге составляла -23,2 градуса.

Самые лихие морозы в этот период были в 1956 году, когда средняя суточная температура воздуха за пятидневку была -26 градусов. Мороз в Калуге в те дни стоял очень крепкий до -37,5! 

В первой декаде февраля снег выпадал скромными порциями.

А во второй половине месяца стараниями циклонов с Балкан отметился большими снегами и метелями.

В кои-то веки февраль оказал свой истинный зимний нрав: высота снежного покрова в Калуге выросла до 65 см, на севере области - до 78 см, на юге - до 50 см.

Самым холодным днем стало 2 февраля с температурой -24,8, а самым теплым - 7 февраля, когда столбик термометра неожиданно подскочил до +2,3 градуса.

В итоге февраль оказался холоднее нормы на 3 градуса, а осадков выпало на 60% больше обычного.

В рейтинге холодных февралей XXI века он занял лишь 6-е место, что говорит о суровости его предшественников. 

Бывало и холодней

- Подводя итог, можно сказать: зима запоздала почти на полтора месяца, но свою роль блестяще отыграла.

Зимний сезон выдался холодным, снежным и ослепительно красивым.

Средняя температура отклонилась от нормы на 1,5  градуса.

Январь стал самым морозным и богатым на снег, а самые высокие сугробы, как и положено по климату, выросли в феврале.

Холоднее в этом веке были только зимы 2010 и 2011 годов, а абсолютным рекордсменом по высоте снега остается февраль 2021-го с сугробами в 74 см.

Сколько бы эмоций и неудобств ни вызывала эта зима, она лишний раз напомнила, что капризы погоды - часть нашей жизни, и нужно уметь жить так, чтобы они перестали быть сюрпризом. 

А что же весна?

- Март уже на старте удивил.

Теплая Атлантика подкинула перегретый над водами Гольфстрима воздух, да и солнце разлилось на весь горизонт.

Первого числа в Калуге был установлен первый климатический рекорд 2026 года: воздух прогрелся до +6,8 градуса.

На западе области, в Спас-Деменске, температура и вовсе подскочила до фантастических +10,8.

Этот день стал самым теплым за последние 100 лет.

По прогнозу Росгидромета в марте положительное отклонение температуры от нормы составит 1-2 градуса, осадков предполагается около средних многолетних значений.

Большую часть наступившего весеннего месяца погода будет по-мартовски неустойчивой с волнами холодного арктического вторжения и приливами тепла.

Не забываем, что по климату март – это зимний месяц.

При обильном снеготаянии нас ждёт бурное пробуждение рек, водоёмов и, как следствие, активное весеннее половодье.

Официальный прогноз сроков вскрытия рек и максимальных уровней будет опубликован в ближайшие дни. Ждем и готовимся.

