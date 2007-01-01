Запоздалая, но блестящая: все рекорды зимы-2026 и что ждать от весны
Зима - это всегда испытание.
Но уходящий сезон 2025-2026 годов запомнится жителям Калужской области особенно надолго.
Зима не просто пришла - она явилась с суровым характером, заставив нас пройти через все мыслимые стадии принятия: от осенней тоски в декабре до настоящей снежной эйфории и суровых крещенских морозов в январе.
Метеоролог Татьяна ИНКИНА проанализировала, каким же на самом деле был этот сезон для нашего региона, и рассказал, чего ждать от первого весеннего месяца.
Декабрь: зима заблудилась
- Календарная зима началась не по-зимнему. Снега не было, температурный фон превышал норму климата на 5 - 6 градусов и соответствовал началу ноября, - говорит Татьяна Владимировна.
- Ситуация напоминала 2008 и 2019 годы. Погода будто заблудилась в календаре: темно, сыро, однообразно и уныло, солнца не видели неделями.
Природа и вовсе бунтовала: на городских клумбах распускались бутоны календулы. Ситуация складывалась хуже, чем в предыдущую «сиротскую» зиму.
За первые две декады декабря температура в Калуге почти на 4 градуса превысила норму, и лишь ближе к концу месяца природа сжалилась: начал аккуратно подсыпать снежок.
Надо сказать, декабрь наверстал упущенное: к Новому году высота снежного покрова в окрестностях города достигла 21 см, что вполне соответствовало норме климата.
Северо-западные циклоны обычно равномерно укрывают нашу область: на севере высота снежного покрова достигала 22 см, на юге - 19 см.
Мы наконец увидели заснеженные горизонты и порадовались настоящей зимней погоде.
Впрочем, декабрь все равно остался в плюсе: он оказался теплее нормы на 2,5 градуса, а осадков выпало на 20% больше средних многолетних значений.
Уникальный январь
- Если декабрь только разогревался, то январь решил жестко напомнить, кто главный.
Месяц выдался контрастным: сначала нас заваливало высокими снегами, затем сковали крепкие морозы, а под конец снова накрыли снежные завалы.
Зима не выпускала из своих объятий ни на день.
Температура воздуха в январе оказалась на 4 градуса ниже нормы.
В XXI веке это 13-й случай с отрицательной аномалией, холоднее было только в январе 2006 и 2010 годов.
Снег прирастал с космической скоростью: в Калуге высота покрова в начале месяца была 20 см, а к концу - уже 56.
Особо агрессивно потрудился южный циклон, который укрывал снегами нашу область неравномерно: если в Малоярославце высота снега была 68 см, то в Жиздре остановились на отметке 43 см.
Похожая картина наблюдалась в 2022 году, но тогда сугробы были ниже на 8-10 см.
При этом количество январских осадков совпало с январем 2022 года (если точно, то на 1 мм больше было в 2022 г.) Объяснение этому очень простое.
В этом году в январе не было ни одной оттепели. Сугробы выросли высокие, но плотность снега была значительно меньше, при этом объем больше.
В итоге осадков в жидком эквиваленте выпало 215%. Много, но не рекордно даже в ХХI веке!
Однако можно присвоить январю звание – уникальный. Были январи и холоднее, и заснеженнее, но такого сочетания двух главных элементов погоды одновременно в календаре погоды за последние 50 лет не обнаружено.
Суровый февраль
-Первая пятидневка февраля 2026 года в Калуге оказалась суровой: на 12 градусов оказалась ниже нормы, а средняя суточная температура за этот период составила -19,8 градуса.
Для XXI века это не рекорд.
В 2006 году средняя суточная температура воздуха в Калуге составляла -23,2 градуса.
Самые лихие морозы в этот период были в 1956 году, когда средняя суточная температура воздуха за пятидневку была -26 градусов. Мороз в Калуге в те дни стоял очень крепкий до -37,5!
В первой декаде февраля снег выпадал скромными порциями.
А во второй половине месяца стараниями циклонов с Балкан отметился большими снегами и метелями.
В кои-то веки февраль оказал свой истинный зимний нрав: высота снежного покрова в Калуге выросла до 65 см, на севере области - до 78 см, на юге - до 50 см.
Самым холодным днем стало 2 февраля с температурой -24,8, а самым теплым - 7 февраля, когда столбик термометра неожиданно подскочил до +2,3 градуса.
В итоге февраль оказался холоднее нормы на 3 градуса, а осадков выпало на 60% больше обычного.
В рейтинге холодных февралей XXI века он занял лишь 6-е место, что говорит о суровости его предшественников.
Бывало и холодней
- Подводя итог, можно сказать: зима запоздала почти на полтора месяца, но свою роль блестяще отыграла.
Зимний сезон выдался холодным, снежным и ослепительно красивым.
Средняя температура отклонилась от нормы на 1,5 градуса.
Январь стал самым морозным и богатым на снег, а самые высокие сугробы, как и положено по климату, выросли в феврале.
Холоднее в этом веке были только зимы 2010 и 2011 годов, а абсолютным рекордсменом по высоте снега остается февраль 2021-го с сугробами в 74 см.
Сколько бы эмоций и неудобств ни вызывала эта зима, она лишний раз напомнила, что капризы погоды - часть нашей жизни, и нужно уметь жить так, чтобы они перестали быть сюрпризом.
А что же весна?
- Март уже на старте удивил.
Теплая Атлантика подкинула перегретый над водами Гольфстрима воздух, да и солнце разлилось на весь горизонт.
Первого числа в Калуге был установлен первый климатический рекорд 2026 года: воздух прогрелся до +6,8 градуса.
На западе области, в Спас-Деменске, температура и вовсе подскочила до фантастических +10,8.
Этот день стал самым теплым за последние 100 лет.
По прогнозу Росгидромета в марте положительное отклонение температуры от нормы составит 1-2 градуса, осадков предполагается около средних многолетних значений.
Большую часть наступившего весеннего месяца погода будет по-мартовски неустойчивой с волнами холодного арктического вторжения и приливами тепла.
Не забываем, что по климату март – это зимний месяц.
При обильном снеготаянии нас ждёт бурное пробуждение рек, водоёмов и, как следствие, активное весеннее половодье.
Официальный прогноз сроков вскрытия рек и максимальных уровней будет опубликован в ближайшие дни. Ждем и готовимся.
