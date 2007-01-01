Слезами и угрозами: как в калужских деревнях родители решали судьбу детей

Трагедии браков «по неволе».

Закончивается февраль, который на Руси часто называли свадебным месяцем. Это было связано с традиционным укладом жизни и церковными правилами.

Почему именно февраль? Всё просто: крестьяне жили по сезонам и церковному календарю. Свадьбы старались играть в свободное от полевых работ время.

Основными свадебными периодами были:

Осень - с начала октября до середины ноября, после сбора урожая.

Зима - с конца января и почти до начала весны, когда полевые работы не велись.

Зима - долгая и спокойная пора. В феврале люди отдыхали, веселились и справляли свадьбы.

Так за этим месяцем и закрепилось название «свадебник».

Как бы не осталась вековухой

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ- начале ХХ века писали про Жиздринский уезд Калужской губернии.

«Браки совершаются с 18 лет у парня и с 16-17 лет у девушки…

Иногда утаивают годы девки из-за боязни, как бы не осталась вековухой.

Вдову берут даже 50 лет, и вдовцы, бывает, женятся по нужде в это время, но не далее.

Свежи еще предания о браках малолетних.

Лет восемь тому назад умерла старушка Авдотья Захарова, выданная замуж двенадцатилетней, жениху было 15 лет.

Подобного в настоящее время не наблюдается у крестьян села Овсорок.

Лишь только особо дружные семьи или женщины мечтают породниться, обвенчав своих детей».

Исключительный пример

«Общее правило – браков тайных, без согласия родителей не бывает.

Приведу только одни исключительный из этого правила пример, имевший место в деревне Мойлове Жиздринского уезда, лично мне переданный одним мойловским крестьянином, собиравшим пожертвования на постройку храма.

Крестьянин Николай Васильев Камынин женился на Ирине Ивановой Пряхиной без согласия ее отца.

Отец выразил протест только тем, что не пришел на свадьбу.

После же примерился с ними, лишь никогда не уважал дочери и не был с ней ласков.

В последствие этот оригинальный брак забылся настолько, что отношения к Камыниным были совершенно нормальными.

Общих семейных советов при совершении браков не бывает, только «потайкём» (скрытно).

Большие советы не устраиваются во избежание огласки, так как иногда бывают случаи, когда поладившие сваты идут на попятную».

Обмишурилась

«Обыкновенно засватывание совершается по обоюдному согласию жениха и невесты.

Это общее правило, но здесь нередки исключения, когда согласие на брак является вынужденным, редко побоями, в большинстве случаев – слезами, уговорами почтить родителей, послушаться их, они не желают зла, а лучше видят обстоятельства.

Так, Хавронья Захарова вышла замуж безо всякой склонности к жениху, под угрозой родителей побить ее – «Молилась Богу, чтобы он потонул».

Крестьянин Павел Волков, несмотря на слухи о любовных похождениях с Анюткой Мишуничевой и явную привязанность к ней, которую ни от кого не скрывал, женился на другой по настоянию родителей, особенно матери.

В селе Клетне были случаи, когда родители засватывали своему сыну девушку в его отсутствие.

Причем нередко было так, что выбор невесты производился только родителями, без его спроса.

Тамошний крестьянин Максим Чиркасов был за Рославлем в работе, и, пришедши домой, к своему удивлению, узнал, что за него уже сосватана девушка. Парень женился.

Относительно девушки опять тоже общее правило – признается необходимым ее согласие. Но эта теория часто расходится с практикой.

Крестьянин, который рассуждал о необходимости свободного на брак согласия невесты, нередко принуждает свою дочь.

Девушку Васютку, крестницу Авдотьи Захаровой, мать Матрена «отдубасила» и поставила условие: или выйти замуж за посватавшегося жениха, или со двора убираться.

Заявлений о несогласии при вступлении в брак от брачующихся не бывает по тем же мотивам, по каким дети не противодействуют родителям.

Лет 15 назад был случай. Крестьянка Прасковья из деревни Судимир сказала было при венчании о своем несогласии, но потом взяла свое слово назад, заявив, что она «обмишенилась».

Браки «по неволе», если не слюбятся новобрачные, влекут иногда за собой печальные последствия.

Так, мне известна одна распутная крестьянка Прасковья Миронова, опустившаяся до распутства из-за нелюбви к мужу, с которым она не сошлась, вопреки предположениям родителей»...

Сменила платье на поневу

«Браки неравные часты.

За Павла Волкова, бедняка отдал дочь богач Явтюх.

Виктор Зубарев, будучи старшиной отдал одну свою дочь в крестьянскую семью среднего достатка.

В подобных браках играет роль взгляд на жениха.

Иногда про богачку-невесту бывает молва дурная пущена, проходят года, и ее отдают в бедную семью, выбирая из двух зол меньшее – не остаться вековухой.

Мещане роднятся с крестьянами. За Егора Лысого вышла жиздринская мещанка Акулина, живут «по-мужицкому» и дочь отдали за крестьянина.

В деревне Новая Мишина за Лагутина вышла замуж мещанка Марья, ранее ходившая в платье, а после венчания сменившая его на деревенский костюм.

Мещанин Иван Рыбаков стал зятем крестьянской бабы Пелагеи.

Она ходила в «поняве» (поневе – шерстяной повязке типа юбки), а он «перевел ее на свой манер, одел в платье».

И две дочери ходят в платьях, а одна в «поняве».

Неравно браки иногда не допускаются из-за нежелания отца - богатого крестьянина стоять рядом с бедным и менее уважаемым, а также из-за боязни, как бы не пришлось частенько помогать новым родственникам, так как дочери нельзя отказать, когда она будет «плакацца».