Крышеснос, или Почему в Калуге так нянькаются с коммерческими УК

Проблема с рухнувшими крышами заставила присмотреться к ситуации более пристально.

Обсуждение крушений кровли на прошедшей в минувший вторник, 24 февраля, городской планерке добавило вопросов к представителям городской администрации.

А прокуратура уже начала проверку по двум фактам обрушения крыш под тяжестью снега в двух домах Калуги.

Мы съездили по адресам, где это произошло, и заметили существенную разницу в способе ликвидации коммунальных аварий.

Два дома – два подхода

Построенный в 1958 году одноэтажный кирпичный дом на Грабцевском шоссе, 96 уходить в историю, судя по всему, не собирается.

Несмотря на то, что по заявлениям городских властей, там есть только зарегистрированные граждане, а реально никто не живет, обрушенную крышу споро ремонтирует бригада рабочих.

Одного из жильцов мы заметили рядом с рабочими. Он лопатой очищал от снега неповрежденную часть крыши. По словам мужчины, бригаду наняли сами жители за свой счет.

Крыша обвалилась здесь на 80 квадратных метрах, более того, обрушился и потолок. Огромная дыра зияет в одной из квартир.

Мы поинтересовались у строителей сроками ремонта.

- За неделю управимся, - бордо сообщил один из рабочих. – Сейчас уже новые стропила подвезут и железо. Будет, как новенькая.

Железобетонный трехэтажный жилой дом на улице Линейная, 28 старше своего собрата по несчастью на четыре года, однако выглядит гораздо презентабельнее. Видно, что не так давно здание капитально ремонтировало. Однако это не спасло его крышу.

Под тяжестью снега в этом доме обрушилось 15 квадратных метров кровли. К нашему приезду на крыше тоже была видна работа. Как нам удалось выяснить у работников, они трудились от местной управляющей компании.

Несмотря на то, что объем обрушения здесь в пять раз меньше, чем на Грабцевском шоссе, по мнению рабочих, ремонт быстрым не будет.

- Ну, недельки за две не меньше, думаю, справимся, - оценил сроки ремонта один из них, в новеньком светоотражающем жилете.

Кстати, кроме этого жилета мы не обнаружили больше никаких средств безопасности при работах на высоте.

Справедливости ради и у рабочих на Грабцевском шоссе их не было тоже. Однако, согласитесь, упасть с высоты одного этажа в сугроб и свалиться с третьего этажа на укатанный снег, не одно и то же…

Пока снег не грянет…

Как только информация о серии обрушений кровель жилых домов из-за снега в Калуге разнеслась по социальным сетям, на страницах официальных лиц стали появляться опасения по поводу состояния крыш в других домах города.

Улица Турынинская, 3

- У нас проблема с крышей, - пишет на странице Дмитрия Денисова Наталья Ванюкова. - За всю зиму ни разу не убирался снег, а теперь во всех квартирах течёт вода. Затапливает и второй и первый этажи. УК не отвечает на звонки. Адрес: г. Калуга, ул. Турынинская, д. 3.

Улица Платова, 6

- По адресу Платова, 6, крыша в аварийном состоянии, - сообщила главе администрации Калуги Светлана Крылова. - Рушится стена и очень сильно, отлетают куски. Не нужно доводить до трагедии, квартиры плавают, а дети болеют.

- Калуга, Салтыкова-Щедрина, 91, - обозначил еще один тревожный адрес Денис Глинков. - Аварийный жилой дом. Потекла вся крыша через чердак в квартиры. Дом аварийный с 2019 года. Местные управленцы считают, что вот так можно пожить ещё до 2029 года.

- Телевизионная, дом 51, - написала о своей проблеме Оксана Лашова. - Мы уже обращались к вам (пост на странице Дмитрия Денисова – прим. ред.) с нашей проблемой. Это чистка кровли крыши. Обращение было во все инстанции. Приходила управляющая компания, но по результатам они не чего не сделали. Отмахивались руками и сказали, что нет возможности почистить и сбить глыбы льда с крыши.

По всему видно, что список тревожных крыш Калуги можно продолжать и продолжать.

Стандартный ответ на многочисленные жалобы по поводу работы управляющих компаний сводится к предложению поменять УК.

- Не тяните, лучше вовремя сказать: «До свидания», - посоветовал калужанам во вторник, 24 февраля, на городской планерке глава администрации Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - И, если есть желание, обращайтесь в управление ЖКХ, мы с удовольствием организуем проведение общего собрания собственников, и вы сможете поменять свою управляющую компанию.

Погрозить или наказать

Совет городских властей менять УК на деле выливается в сложнейший квест, пройти который большинство многоквартирных домов не в силе.

Тут и юридические тонкости и хитросплетение законов и не стоит забывать, у коммерсантов от ЖКХ обычно работают солидные юридические отделы.

Можно обращаться в ГЖИ. К этому, кстати, тоже призывают граждан городские власти, признавая серьезность проблемы.

- Сейчас очень много жалоб, обращений в адрес городских властей, региональных властей по поводу содержания прилегающей территории, безобразных дворов, текущих кровель, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Денисов. - Поэтому нужно сейчас, внимательно их отслеживать, на каждую жалобу реагировать. И я призываю коллег из ГЖИ усилить сейчас контроль и надзор и всячески способствовать уходу недобросовестных компаний.

Проблемы с коммерческими УК есть не только в Калуге. Это беда многих регионов. Правда способы решения разные. У нас, почему-то ограничиваются призывами и советами.

А вот в Туле, например, действуют иначе.

- В Кимовске возбуждено уголовное дело после обрушения крыш двух домов, - пишут наши коллеги из редакции «Комсомольская правда – Тула». - Причиной ЧП стало ненадлежащее исполнение обязанностей управляющей компанией.

Следственный отдел по городу Донской Следственного управления СК России по Тульской области возбудил уголовное дело по факту обрушения кровель двух многоквартирных домов в городе Кимовске. Происшествие произошло 24 февраля.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ.

Выходит, можно не только пальчиком грозить?

Вот, в Москве, конечно, можно…

На прошедшей 24 февраля городской планерке власти сетовали на то, что решить проблему с недобросовестными УК в столице гораздо проще, нежели в небольших городах.

Не секрет, что УК с удовольствием берут на обслуживание новостройки и всячески открещиваются от старых домов.

- В Москве создали государственную компанию, - заявил глава администрации Калуги. - Ну, Москва может себе позволить содержать такую структуру по эксплуатации старого жилфонда. Мы имеем собственную управляющую компанию МБУ «СЖО», её только ленивый не ругает.

Действительно, в Калуге работает бюджетная УК, которая берет на обслуживание старый жилфонд и работает в убыток. По сути, эта УК априори не в состоянии поддерживать взятый на обслуживание жилой фонд. Тогда зачем она вовсе?

С другой стороны, кто мешает этой МБУ «СЖО» бороться за прием новеньких многоэтажек, что ежегодно вырастают в самых разных частях Калуги?

Тогда и средства появятся для ремонта и обслуживания, и проблема с недобросовестными коммерческими УК уйдет в прошлое.

Так ведь?

Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!