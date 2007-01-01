Калуга в тысячах кружочков: самый скромный вернисаж года

Выставка без речей: искусство вместо слов.

В Калужском музее изобразительных искусств тепло открылась персональная выставка Валентина Денискина «Любимая Калуга».

Она посвящена 55-летию его творческой работы.

Цифра солидная, но сам художник к таким поводам относится без лишней торжественности.

Куратор выставки Станислав Баранов и художник Валентин Денискин (справа).

Зрители спокойно расходились по залу, подолгу разглядывая работы.

Обстановка сложилась какая-то своя, приятная - без суеты.

Кто-то показывал на знакомые места, кто-то всматривался в причудливую технику художника.

Куратор выставки Станислав Баранов вспоминает, как представлял Валентина Михайловича до знакомства: - Думал строгий, серьёзный человек, с жёсткими принципами.

А когда познакомились, оказалось - всё иначе. Валентин Михайлович очень добрый, справедливый и на редкость скромный.

У нас мастерские на одном этаже, мы постоянно пересекаемся, и я этому соседству искренне рад.

Сам Валентин Михайлович на открытии выставки тихо стоял в стороне, в руках обычная авоська.

Когда попросили сказать несколько слов, только отмахнулся: не надо, мол, этого всего.

Для него действительно важнее не речи, а то, чем он занимается больше полувека.

Его работы - это в каком-то смысле срез времени: то, что уже исчезло, осталось только на бумаге и на старых снимках.

«Вид на Калугу с Правого берега. 1971 год»

Требуется терпение

Валентин Денискин родился в 1948 году в деревне Студеное, что в Барятинском районе. В Калуге живёт с 1971 года. И все это время город изучает и рисует. Можно сказать, день за днём, год за годом.

Главный его инструмент - простой карандаш и бумага. Казалось бы, ничего особенного, но именно здесь кроется настоящее мастерство.

У Денискина есть свой, уникальный почерк. Если подойти к работам вплотную, начинаешь замечать удивительную деталь: изображения состоят из тысяч крошечных кружочков и овальчиков.

Это не привычная штриховка, а какая-то особая, почти ювелирная техника.

Точка за точкой, кружочек за кружочком - и из этого микромира рождаются дома, деревья, облака, целые улицы.

Такая работа требует не просто мастерства, а какого-то медитативного состояния, полного погружения. И, конечно, безграничного терпения.

«Красная гора. 2022 год».

«Калужский мотив. Красная гора. 1989 год».

Разговор со временем

Выставка называется «Любимая Калуга», и это, действительно, признание в любви.

Вглядитесь в графику: вот Калуга 1971 года – вид с Правого берега, Смоленская улица.

В это время Валентин Михайлович только переехал в город после окончания Абрамцевского училища, где учился резьбе по дереву.

Он смотрит на город свежим взглядом и влюбляется в него навсегда.

А вот – ул. Красная гора зимой 1989-го - с деревянными домиками и покосившимися сараями. Рядом - та же Красная гора, но уже в 2022-м.

Глядя на них, ловишь себя на мысли, что это не просто красивые виды. Это разговор со временем.

Вот, например, кинотеатр «Центральный» в послевоенное время.

Снимок, по которому рисовал Денискин, сделан в 1946-м. Художник восстанавливает историческую память - по старым фотографиям, по деталям.

Необычная техника

Есть на выставке и работы, выполненные в редкой технике монотипия (оттиск): Гостиные ряды выглядят почти как 3D-картинка, а Старичков переулок напоминает загадочный негатив пленки.

Художнику интересно пробовать новое, он ищет разные способы рассказать о городе.

«Старая Калуга. Гостиные ряды». Монотипия, акварель.

«Старая Калуга. Старичков переулок». Монотипия, карандаш.

Выставка «Любимая Калуга» даёт возможность увидеть, каким наш город был и как менялся. И главное - увидеть его глазами человека, который любит Калугу тихо и без лишних слов. 0+