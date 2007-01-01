Что сделает из дома Ципулина новый хозяин

И что связывает калужскую усадьбу с домом Пороховщикова в Москве.

Фото автора.

200 лет назад родился Иван Козьмич Ципулин - городской голова, который 16 лет бессменно руководил Калугой, построил в городе водопровод, провел электричество, был меценатом, отдал свой большой каменный дом под техническое училище.

В Калуге, на ул. Подвойского, сохранилась усадьба Ципулина. Этот деревянный дом с кружевной резьбой - памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального значения - последние годы ветшал на глазах: горел, терял уникальные детали и разрушался.

Недавно усадьбу приобрел частный инвестор (один из калужских депутатов) и планирует ее восстановить.

Иван Козьмич Ципулин 16 лет был городским головой.

Так когда-то выглядела усадьбы Ципулина.

Много лет памятник архитектуры разрушался.

Эти кадры сделаны еще 10 лет назад. Усадьба уже тогда была в ветхом состоянии.

Четыре памятника в одном

Сегодняшнее состояние усадьбы обсудили на заседании рабочей группы по сохранению исторической памяти при губернаторе Калужской области, которое прошло в библиотеке им. Белинского.

Сотрудник проектной организации, инженер, архитектор Владимир ПАРАЛИЕНОВ подчеркнул уникальность строения:

Владимир Паралиенов лично обследовал объект.

- Мне повезло лично его обследовать. Это не просто дом, а ансамбль. Главное здание с воротами, восточный и западный флигели - каждый из них отдельный памятник. Итого четыре памятника в одном.

По словам специалиста, дом удивительно богат даже по меркам XIX века.

Внутри сохранилась лепнина, которая роскошнее, чем в усадьбе князя Львова (того самого, что недолго был главой Временного правительства после Николая II).

А конструкции поражают мощью: некоторые балки перекрытий - 35 сантиметров в разрезе.

-«Строил Ципулин крепко, - говорит представитель проектной организации.

Что потеряно

К сожалению, за последние пять лет усадьба серьезно пострадала от рук вандалов и времени:

Исчезла ажурная металлическая лестница, которая была на дворовой территории и которая сама по себе является отдельным памятником, ее попросту вывезли;

Разломаны старинные изразцовые печи (изразцы XIX века невозможно аккуратно вынуть - только разбить);

Сгорело целое помещение вместе с изразцовой печью;

Восточный флигель по центру обрушился;

Нависло над воротами металлическое ограждение.

Но есть и хорошие новости.

- Но в целом объект сохранён весьма неплохо, преимущественно уцелели планировки XIX века. Он богато декорирован интерьерной лепниной, - говорит Владимир Паралиенов.

Украшение усадьбы - резьба.

Куски ценной резьбы валяются теперь под ногами.

Московский близнец

Интересно, что у калужской усадьбы есть знаменитый «близнец» в Москве - дом Пороховщикова.

И так совпало, что сейчас решается судьба обоих зданий. Но, как утверждает Паралиенов, наш дом выигрывает в деталях.

- Дом Пороховщикова проще и менее богат архитектурно, - уверен эксперт. - А у Ципулина - настоящий шедевр.

Поражает, в первую очередь резьба.

Ципулин вместе с архитектором сделали шикарное резное крыльцо, переплюнув в разы образцовый проект знаменитого архитектора Гуна, который в 1873 году в Вене произвёл фурор, задав моду на русский стиль.

Архитектор калужской усадьбы сделал, по мнению Владимира Паралиенова, гораздо лучше.

И сейчас в проекте все будет восстанавливается в максимально приближённом варианте к оригиналу.

К сожалению, куски резного подзора, который украшал карниз фасада здания, валяются прямо на земле.

- Такие вещи резались резчиками из липы, а здесь сделано на станке - идеальная геометрия, - заметил исследователь усадьбы. – Плюс - это сосна, а не липа. Информации нигде никакой нет, хотя фотографий немало.

Какая версия? Дом попал на кинокадры 1930 года, можно с высокой чёткостью его рассмотреть.

И я обнаружил, что полностью этого подзора нет.

А на кадрах 1950-х годов он есть. Потом краевед Юрий Юрьев опубликовал заметку в газете «Коммуна» 1938 года, где сказано об очень плохом состоянии памятника.

Явно его привели в порядок. Это конец 1930-х гг.

Всё, что вы в основном видите на объекте в плане деревяного резного декора, - это новодел.

Кстати, сколько стоила во времена Ципулина резьба? Начнем и исторического факта.

Когда-то этот дом принадлежал Глафире Завериной, хозяйке известной калужской усадьбы Рябчиковых-Завериных (Воробьевская, 26).

Она продала его некой госпоже Долговой за 450 рублей.

А ровно через два месяца госпожа Долгова продаёт Ципулину уже за 1400! Почему цена выросла на тысячу?

Разгадка проста: Глафира Заверина до замужества была Долговой. Так что сделка была внутрисемейной.

Известно, что Ципулин купил усадьбу в 1867 году. В Москве же в 1872 году Пороховщиков заплатил за резьбу и установку декора 1925 рублей.

То есть резьба стоила тогда дороже, чем усадьба, которая была продана Ципулину.

Тайны на чердаке

Что еще обнаружили при исследовании усадьбы? В западном флигеле нашли оригинальные стены.

В начале 1900-х годов было модно использовать трафарет. И можно увидеть, как выглядели стены. Они были светло-зелеными, с вензелями.

Конечно, стены во флигеле были проще, чем в доме, такие помещения могли предназначаться, например, для прислуги.

Так выглядели стены во флигеле.

Еще один сюрприз преподнесла лестница, где располагался вход с улицы Подвойского.

Косоуры, на которых она держится, оказались... английскими рельсами 1870 года. Обычно в Калуге попадаются французские, немецкие или отечественные, но тут - английские.

Удивительная находка ждала исследователя и на чердаке: две огромные дымовые трубы– кирпичные, массивные.

- Скажу простым языком, внутри чердачного пространства подвешены качели на железном пруту 30 на 30 мм, в виде огромного бревна (они до сих пор висят), - рассказал Владимир Паралиенов. - И на этих брёвнах выложены многотонные кирпичные трубы, потому что не было основания.

А уже туда приходил дым со всех дымоходов. К примеру, у Пороховщикова одна труба по центру, а здесь - две. Кто придумал – история умалчивает.

Неизвестно ни архитектора, ни точного года постройки, ориентировочно – это 1892 год.

Кстати, когда именно построили дом Ципулина - вопрос открытый.

Краевед Валентина Фридгельм на заседании рассказала, что нашла документы 1871 года, где говорится о строительстве нового деревянного дома на месте старого.

Однако декор здания явно относится к концу XIX века.

- В 1871 году Ципулин обращается с просьбой сделать кирпичную пристройку к дому, а восточный флигель перестроить в кирпичный, - соглашается с Валентиной Фридгельм Владимир Паралиенов. - По каким-то причинам восточный флигель в кирпичный не был перестроен, пристройка не сделана.

В итоге, как я предполагаю, дом был полностью разобран и на его фундаментах собран новый.

Но только после выставки в Вене в 1873 году вдохновились русским стилем в деревянном зодчестве. Поэтому дом явно построен позже. Строительная история там сложная.

После революции в усадьбе устроили коммунальные квартиры (жили даже в подвале).

Но до 1917-го это был престижный особняк: с электростанцией, хозяйственными помещениями, конторой пароходства (Ципулин владел пароходами).

Скорее всего, семья городского головы жила там, потому что усадьба была выполнена в модном на тот момент стиле.

Хотя у Ципулина был еще каменный дом на ул. Московская, 8.

И точно известно, что там жил полицмейстер Трояновский.

Что будет с домом дальше

Когда усадьба находилась в городской собственности, краеведы не раз предлагали горуправе создать здесь музей - например, речного пароходства или калужских городских голов.

Но предложения оставались без ответа.

Теперь объект находится в частных руках. Проект реставрации уже готов и прошел комиссию.

Новый владелец должен оформить разрешение на работы.

И главный вопрос, который волнует общественность: что разместится в стенах усадьбы?

Как сообщил на заседании краевед Николай Брокмиллер, этому же владельцу также принадлежит дом Завериных на Воробьевке, где он планирует открыть гостиницу.

Краеведы беспокоятся, что в усадьбе Ципулиных разместиться отель или ресторан.

В ответ прозвучало, что проект подготовлен «для помещений свободного назначения». Это значит, что окончательное решение за владельцем.