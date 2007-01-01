172 герба: калужские реконструкторы создали точную копию коронационного платья Екатерины II

И устроили погружение в галантный век.

Фото автора

В визит-центре национального парка «Угра» время словно повернуло вспять.

Здесь царит дух галантного XVIII века - эпохи пудреных париков, шелеста парчи и великих имперских свершений. Калужские реконструкторы организовали театрализованную встречу «В гости к даме XVIII века», где главным

действующим лицом стал удивительный экспонат - точная копия коронационного платья Екатерины Великой.

Дарья Чупрова в платье «роб а-ля франсез» зачитала указы Петра I.

Актриса, телеведущая и реконструктор Дарья Чупрова встретила гостей в бордовом платье «роб а-ля франсез», которое сразу перенесло зрителей во времена ассамблей и дворцовых переворотов.

Дарья рассказала о моде того времени, женских хитростях и суровых указах императора, которые заставляли полностью менять облик.

Как кикиморы

Всё началось с реформ Петра I, который решил перекроить не только государственное устройство, но и внешность своих подданных.

До него жизнь русской женщины подчинялась Домострою, а появление на людях строго регламентировалось.

Но Пётр ввёл ассамблеи, где мужчины и женщины общались наравне, танцевали и обсуждали политику.

И это требовало совершенно другого гардероба.

Крестьян, ремесленников, торговцев нововведения не коснулось, а вот дворянки оказались на передовой модной революции и испытали шок.

Ещё вчера гордостью девицы считалась толстая русая коса - символ здоровья и красоты.

Бедные девушки, которым природа не дала роскошной шевелюры, хитрили: вплетали в косу конский волос, чтобы обмануть женихов и сделать причёску объёмнее.

Когда девушка выходила замуж, её косу расплетали, заплетали две и укладывали на голове венком. Сверху этот венец покрывали специальной шапочкой - повойником.

А уже на него надевали еще один, более нарядный, расшитый жемчугом, галуном и золотой нитью повойник, который демонстрировал высокий статус женщины.

Всю эту конструкцию завершал платок, который по-разному повязывали на голове.

- До реформы Петра женщина легко могла опростоволоситься, - говорит Дарья. - Потому что замужней женщине нельзя было показывать свои волосы. Но вдруг на смену приходят огромные парики с бусинами, цветами.

И тут некоторые женщины всё-таки умудрялись опростоволоситься.

Дарья привела забавную цитату из указов Петра: «Замечено, что жены и девицы на ассамблеях являются не зная политесу и правил одежды иностранной, яко кикиморы одеты бывают».

Вот такая конструкция была у женщин XVIII века под платьем и нижними юбками.

Сложная конструкция

Дарья объяснила, что надеть красивое платье в XVIII веке - это был целый квест, требующий помощи нескольких служанок.

- В оправдание женщин того времени хочу сказать, что европейское платье - это действительно очень сложно, - предупреждает она.

Всё начиналось с тонкой исподней рубашки.

Затем на неё надевали тугой корсет, который шнуровали особым зигзагообразным способом, не крест- накрест, как сейчас.

Далее следовали панье или фижмы – конструкция, похожая на корзину и создававшая невероятную ширину юбок.

- Женщина в XVIII веке занимает в два раза больше пространства в помещении, нежели мужчина, - замечает Дарья. - И, конечно же, женщины иногда перебарщивали: что с панье, что с причёсками.

К фижмам на веревочках крепились карманы. В платье всегда был специальный разрез, чтобы можно было незаметно запустить руку и достать веер, зеркальце, пудреницу или любовную записку для кавалера.

Ещё одна интимная деталь - подвязки для чулок. Их завязывали чуть выше или ниже колена, и они были предметом особого кокетства.

И только когда вся эта сложная конструкция из корсета, карманов и подвязок была готова, надевали нижние юбки - от одной до восьми, в зависимости от погоды и желания модницы, и уже поверх всего этого великолепия - само платье.

Подвязка - интимная часть гардероба, она держала чулки.

Ткани в ту пору были настоящим произведением искусства: набивной шёлк с цветочными мотивами.

Цветы на платьях стали отражением всеобщего увлечения ботаникой: в Россию в то время везли диковинные растения из далёких стран.

На самой Дарье в тот вечер было очень красивое платье «роб а-ля франсез».

Его фишка - особые складки на спине, мягко переходящие в шлейф.

Эти складки так завораживали художника Антуана Ватто, что он часто рисовал дам именно со спины, любуясь игрой света на переливах ткани.

С тех пор эти складки называют «складками Ватто».

Что касается макияжа, то русские женщины испокон веков в этом знали толк.

- В качестве румян русские барышни использовали свёклу, ягоды вишни, малины. Белизну лицу иногда придавали мукой, а брови с ресницами выделяли углём и сажей, - перечисляет Дарья. - И некоторые делали это чрезмерно щедро.

В XVI- XVII веке в городах выйти на улицу ненакрашенной считалось дурным тоном.

Пётр I начал бороться с чрезмерным увлечением косметикой, и к середине XVIII века макияж стал более лёгким и прозрачным.

Карманы были на завязочках и надевались отдельно.

Не только наряды

Однако, как напомнила Дарья, женщины XVIII века занимались не только нарядами. Именно в эту эпоху русские женщины начали громко заявлять о себе в науке.

Княгиня Екатерина Дашкова стала первой в мире женщиной, возглавившей Академию наук.

А в Великой Северной экспедиции участвовала Татьяна Прончищева - первая в мире полярная исследовательница. Она, кстати, была женой нашего земляка Василия Прончищева.

При Императрице Екатерине Великой Григорий Потёмкин осваивал новые земли.

Матушка Екатерина 19 апреля 1783 года подписывает манифест о присоединении Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи.

Копия коронационного платья Екатерины II сшита из дикого шелка. Силуэт того времени был не песочные часы, а перевернутая рюмочка.

Расшито вручную

И, наконец, кульминация вечера. Дарья подошла к задрапированному манекену и сняла вуаль.

Перед зрителями предстала точная копия коронационного платья Екатерины II. Дарья пояснила, что Екатерина должна была короноваться как можно быстрее, чтобы укрепить свою власть.

Сначала она думала использовать мантию императрицы Елизаветы Петровны, но та пришла в негодность.

Тогда было решено шить новое платье, и оно получилось уникальным.

Это платье вошло в историю как самый патриотичный наряд русских монархов.

Сшитое из серебряной парчи, оно было украшено не кружевами, не бриллиантами, а двуглавыми орлами - гербами Российской империи.

Никто до Екатерины не осмеливался помещать государственный символ прямо на платье.

Гербы вышивали золотыми и серебряными нитями, блёстками.

Всего их 172: восемь на лифе, восемьдесят на юбке и восемьдесят четыре на роскошном шлейфе.

Это был мощный политический жест.

К платью полагались три мантии, но до наших дней сохранились не все.

Первая была из золотой парчи с горностаем и золотыми гербами.

Вторая - из золотой сетки, которую несли шесть камергеров.

А третья - из серебряного кружева, длиной пять с половиной метров и весом в пять килограммов.

Туфельки к платью сшили из той же парчи, украсив драгоценными пряжками.

Воссоздать это великолепие было непросто. Дарья рассказала, что платье сшила мастерица из Нижнего Новгорода.

Оригинальную серебряную парчу сейчас не найти, поэтому ткань заменили на максимально похожий дикий шёлк.

Здесь многое сделано вручную. Все пайетки на гербе пришивала мастерица.

Фижмы - каркас юбки несколько раз переделывали, потому что их часто приходится перевозить, надевать на мероприятия, садиться в карету.

Туфли создавал другой мастер. Пряжки подбирали по картинам того времени, где изображена Екатерина.

Потому что в музейных образцах туфли сохранились без пряжек.

Сейчас эта уникальная работа доступна для обозрения в визит-центре национального парка «Угра».

Каждый, кто придёт сюда, сможет не только сфотографироваться на фоне исторического наряда, увидеть парики и аксессуары того времени.

А 6 марта в 19:00 Дарья вновь приглашает всех в «В гости к даме XVIII века». 12+