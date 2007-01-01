Калужане выбрали, как обзывать абьюзера на великом и могучем

Лингвисты недавно огорошили общественность предложением узаконить в словарях слово «абьюзер».

Дескать, термин прижился, пора придать ему академический лоск.

Услышав эту новость, редакция «Калужского перекрестка» в минувшую среду, 25 февраля, предложила в своем телеграм-канале соответствующий опрос, ибо тема эта — как любимый диван: все знают, где стоит, но каждый на нем сидит по-своему.

Реакция калужан оказалась точнее любого академического совета. В нашем опросе (а мы спросили, каким русским словом заменить заморского «абьюзера») мнения разделились ровно так, как и должны были разделиться в стране, пережившей Достоевского, Салтыкова-Щедрина и реалити-шоу «Дом-2».

Мнения разделились, но чаще всего калужане выбирали «Мучитель» и «Изверг».

Почему психопата стыдливо зовут абьюзером

Чтобы понять абсурдность ситуации, мы решили не гадать на кофейной гуще, а обратиться к профессионалу. Благо, в Калуге такой есть. Еще в январе 2023 года клинический психолог Михаил Обухов дал нашему изданию интервью, которое сейчас читается как сатирический роман.

Михаил тогда жестко прошелся по абьюзерщине:

- Мне самому интересно, откуда такой термин взялся, и всё сходится к политкорректности, как в 1990-е убийц называли киллерами. Задача — придумать корректное наименование для психопата.

И, действительно, раньше было проще. Если сосед Вася буянил, бил посуду и орал на кота, бабки на лавочке говорили: «Васька-то совсем псих, белены объелся». Теперь же, чтобы не шокировать тонкие душевные организации уточненных личностей, нужно говорить: «Знаете, мой партнер проявляет деструктивные паттерны абьюзивного поведения в коммуникативном поле».

Кота, кстати, всё так же жалко, но зато как политкорректно звучит!

Психолог Обухов ввел гениальное определение: «абьюзер — это психопат, поведение которого нам не нравится».

То есть, если психопат нам нравится (например, талантливый, но невыносимый актер или художник), то он просто «творческая личность в поиске».

А если не нравится — сразу записываем в абьюзеры.

Мы что, стали стеклянными?

Тут мы подходим к главному философскому вопросу: а все ли нормально в нашем обществе?

Действительно ли мы стали такими ранимыми, что любое косое слово теперь — травма, а обычное семейное указание вынести мусор приравнивается к домашнему насилию?

Обухов считает, что да. И это не просто старческое ворчание, а клинический факт.

- Сейчас — культ ранимости, личных границ, свободы, которая понимается как вседозволенность, - объясняет Обухов. - Раньше люди были более здоровыми, более приспособленными к жизни, менее обидчивыми и не считали критику чем-то нарушающим личные границы.

Задумайтесь: мы дошли до того, что ребенка в школе нельзя попросить передвинуть парты — сразу травма, абьюз и звонок родителям, которые примчатся с адвокатом.

Мы растим поколение, для которого фраза «Ты сегодня плохо выглядишь» — повод для суицида, а не повод посмотреться в зеркало.

Вежливое молчание и полное отсутствие эмоций почему-то стали синонимом психологического комфорта.

Чуть кто повысил голос (даже если за окном трактор проехал и пришлось повторить) — всё, клеймо абьюзера готово.

И вот тут мы плавно подходим к самому вкусному.

Великий и могучий против гламурных ярлыков

Почему нам так резануло слух это «абьюзер»? Да потому что русский язык — великий и могучий — всегда славился своей точностью.

Если человек мучает — он мучитель. Если ведет себя как зверь — он изверг (то есть выродок, выброшенный из человеческого рода). Чего еще изобретать?

Это, как если бы мы вдруг забыли слово «дождь» и начали говорить «атмосферные осадки континентального типа». Скучно, длинно и попахивает канцеляритом.

Кстати, в нашем опросе был вариант ответа, который набрал огромное количество голосов, и он, пожалуй, самый честный: «Хватит уже ерундой заниматься...»

Вот она, народная мудрость!

Пока психологи и лингвисты спорят о терминологии, простой калужанин думает: «Ребята, вы бы лучше ЖКХ починили или дороги, чем тратили время на споры что вносить в словари, а что нет».

И это правильно. Потому что, как заметил психолог, если у человека жизнь не пустая, а насыщенная, ему некогда заниматься всякими глупостями и искать абьюз в том, что муж неровно тапки в прихожей поставил.

Обратная сторона медали: кто кого?

Самое забавное в этой истории — возможность манипуляции. Модное словечко стало идеальным оружием в бытовых войнах.

Женщина-транжира потратила половину зарплаты мужа на сумку пятидесятого цвета «нюд» и муж возмутился. Всё, он — финансовый абьюзер!

Жена два часа пилит мужа за то, что он пришел с работы уставший и не улыбнулся, муж огрызнулся. Оп-па, он токсичный агрессор!

- Кто первый встал, того и тапки, - поясняет Обухов. - Кто первый о проблеме заявил, тот и объявил другого абьюзером. Получается: это не я невоспитанная истеричка, это он — абьюзер. И схема работает в обе стороны.

Мы превратили серьезную психиатрию в ярмарку тщеславия. Диагнозы раздаем не имея ни образования, ни совести.

Человек с биполярным расстройством или шизофренией — это пациент, которому нужна помощь. А человек, который просто сволочь по жизни — это, извините, просто сволочь. Но назвать его сволочью язык не поворачивается, а назвать абьюзером — пожалуйста.

Молодежно, модно, в тренде.

Иван Грозный был бы в шоке

Представьте, если бы историю переписали на новый лад.

Иван Грозный — не царь с психическим расстройством и манией преследования, а «креативный менеджер с абьюзивными методами управления».

Сталин — не безжалостный генсек, а «эффективный HR-специалист, практиковавший жесткий коучинг». Глупо? Смешно? Абсурд?

Так вот, называть домашнего тирана, психопата или просто хама абьюзером — это примерно то же самое. Это мешает разглядеть его истинную, пугающую суть.

Слово «изверг» звучит как приговор. Слово «мучитель» заставляет содрогнуться. А «абьюзер» — это так, легкий термин, что-то из мира моды и глянца.

Поэтому, калужане, спасибо вам за честность. Вы выбрали «мучителя» и «изверга», а всю эту абьюзерскую возню назвали ерундой. И вы правы, что не хотите заниматься ею.

Потому что, как верно заметил психолог Обухов: «Главная задача человека в этой жизни — меняться».

И меняться — в сторону ясности, а не в сторону туманных иностранных словечек, за которыми так удобно прятать свою лень, трусость и нежелание видеть вещи такими, какие они есть.

Здоровый человек назовет кота — котом, хама — хамом, а мучителя — мучителем. И пойдет заниматься делом, оставив споры о словах тем, у кого его нет.

Опрос в тему

А мы продолжаем нашу серию опросов в телеграм-канале

Следующая тема, которой мы хотим у вас поинтересоваться: «Каким русскоязычным определением заменить слово «харассмент»?

Предварительные варианты пока такие: «приставучесть», «запопухватание», «домогательство».

Ждем ваших вариантов и после выходных запустим опрос.

Только, ради бога, не предлагайте вариант «сексуальный абьюзер», от этого уже немного подташнивает.