Точная наука против грубой силы

Первого марта калужские эксперты-криминалисты отмечают профессиональный праздник. Сегодня мы расскажем, как современные технологии помогают раскрывать запутанные криминальные тайны

Главное - люди

Современная криминалистика – пожалуй, самое наукоемкое и высокотехнологичное направление в оперативно-розыскной деятельности. Она активно впитывает достижения прогресса и ставит их на службу закона.

Опытные сыщики подтвердят – чем дольше не раскрывается преступления, тем меньше шансов наказать виновного. Старые «висяки» – традиционная головная боль полицейских. Однако на вооружение правоохранительных органов приходят технологии, которые открывают перед участниками расследования совершенно новые возможности.

По словам начальника Калужского экспертно-криминалистический центра, полковника Андрея Иванова, в Калуге производится 47 видов экспертиз из 52-х существующих в криминалистике. Для этого есть необходимое техническое обеспечение, но главное – опытные, образованные и качественно обученные специалисты. Их в ЭКЦ более ста.

В ногу со временем

Одним наиболее из мощных и современных инструментов, взятых калужскими криминалистами на вооружение, стала генетическая экспертиза. И если раньше ее приходилось заказывать у московских коллег, то сегодня в ЭКЦ есть собственная лаборатория, оборудованная по последнему слову техники.

Исследование генного материала – сложный, поэтапный, но при этом достаточно быстрый процесс. И начинается он со взятия образца. Для исследования годится практически любой биоматериал – кровь, слюна, кости и т. д.

Для экспертизы достаточно совершенно мизерной дозы, даже старые следы пота на одежде могут стать образцом. В прошлом году, например, правоохранители раскрыли поджог здания службы судебных приставов в Обнинске. Поджигателя выдали его собственные эпителиальные клетки, оставленные на пробке от бутылки с зажигательной смесью.

Обязательное условие качественного анализа – абсолютная стерильность в рабочей зоне. В ДНК-лабораторию мы заходим в масках и бахилах. Через шкаф для стерилизации проходит весь инструмент и даже канцелярские принадлежности. Раз в неделю – «генеральная уборка» - капитальная стерилизация всех помещений.

Наука словно магия

Эксперт Ирина Смирнова показывает нам, как выявляются скрытые следы. В качестве примера используется бутылка из-под шампанского, которая стала оружием тяжкого преступления.

В лаборатории выключается свет, задергиваются плотные шторы и в абсолютной темноте объект просвечивается мощной ультрафиолетовой лампой. Яркие пятна на поверхности стекла проявляются отчетливо – это и есть искомый биоматериал. Точно также можно распознать следы на одежде и любой другой неорганической поверхности.

С объекта делается смыв, который помещается в пробирку. Выделение ДНК поручается специальному прибору, который здесь называют роботом. По сравнению с ручным методом, он втрое ускоряет процесс.

Далее материал ждет очень важный этап – амплификация. Это умножение мизерной пробы ДНК до количества, необходимого для точного анализа. Примерно за полтора-два часа проба «вырастает» в миллионы раз в специальном аппарате и с применением реактивов.

И вот мы подходим к финальному этапу – электрофорезу. Образец помещается в анализатор, который выводит на монитор результат анализа в виде линейного графика. Генетический профиль сравнивается с результатом анализа контрольного образца, и таким образом эксперт делает вывод о совпадении или несовпадении. Кстати, примерно таким же образом выявляются и родственные связи.

Невидимые свидетели

ДНК-экспертиза применяется в различных схемах расследования. Предположим, пропал без вести человек.

В розыскное дело, помимо фото и словесной ориентировки, может быть включен образец ДНК, взятый с личных вещей пропавшего, что нашлись в его доме. Срок хранения результатов экспертизы – 100 лет.

Не всегда розыск потеряшек заканчивается благополучно, и спустя годы может быть обнаружен труп.

Идентификация по внешности в подобных случаях затруднена – от тела могу остаться только кости, и тут на помощь приходит безошибочная ДНК-экспертиза. Единая федеральная база позволяет быстро сопоставить результаты, даже если человек пропал в Калуге, а тело найдено на Камчатке – для современных средств обмена данными расстояния не помеха.

Оставленный на месте преступления окурок или следы слюны на посуде также могут помочь в раскрытии кражи или иного преступления через ДНК-анализ.

Просто и надежно

Как бы ни совершенствовалась техника, верным помощником сыщиков остается старая добрая дактилоскопия.

И хотя метод может показаться консервативным, технические средства и здесь играют свою роль. Сличением папиллярных линий занимается не специалист с горой бумажных бланков и лупой, а компьютер. И, как легко догадаться, делает он это гораздо быстрее.

Следы и отпечатки могут служить не только доказательством в суде, но и надежным способом установления личности жертвы, а ведь именно с этого начинается расследование любого убийства, в том числе очень давнего.

Получить четкий отпечаток бывает сложно, если тело долго пролежало в помещении, на воздухе, а тем более в воде. Но и для таких случаев есть свои методики. Тело исследуется специалистами СМЭ, после чего захоранивается в установленный срок. А отсеченные кисти рук доставляются в ЭКЦ.

Если ткани сильно мумифицированы, они размачиваются в специальном растворе. В случае же сильного разбухания от воздействия влаги с кисти снимаются кожные покровы, и эксперт работает с так называемой «перчаткой».

Почти художник

Еще один действенный метод опознания – восстановление внешнего облика по черепу. Эксперт-криминалист Татьяна Чехова рассказала нам, что он используется при обнаружении скелетированных останков или же в случаях сильного разложения трупа.

- Отсеченная голова очищается от остатков тканей путем долгого вываривая в специальной хорошо вентилируемой лаборатории, - раскрывает Татьяна совсем неженские детали своей работы. - После этого можно приступать к реконструкции внешности у себя в кабинете.

Есть понятие антропометрических точек, которые уникальны для каждого черепа. На эти точки эксперты ставят метки.

- Метод основан на том, что мягкие ткани на разных участках черепа имеют разную толщину – губы больше, лоб меньше и так далее, - продолжает Чехова. - Специалист знает, сколько и на какую зону кости нужно «добавить» толщины, чтобы проявились черты и формы лица, пригодные для идентификации.

Дело за малым – сфотографировать череп в профиль и в фас и обвести контур черепа по меткам обычным карандашом с учетом толщины тканей.

Результат нас впечатлил – безликое изображение черепа в руках эксперта превратилось в портрет человека с естественными узнаваемыми чертами.

Пуля, которая расскажет про свой пистолет

Баллистика – еще одно направление, исследования которого могут пригодиться следствию много лет спустя. В его основе также лежит принцип сравнения.

В лаборатории нас встречает эксперт-криминалист Александр Артемьев, на его столе лежит недавно изъятый револьвер «Наган».

- Порядок действия с огнестрельным конфискатом таков, - говорит Артемьев. - Нарезное оружие отстреливается с использованием пулеуловителя – это металлическая емкость с кевларовым волокном внутри. Мягкий наполнитель позволяет получить пулю без деформаций.

Любое оружие, даже серийное, обязательно имеет характерные особенности нарезов внутри ствола, а также патронника и бойка. Все это влияет на образование механических следов при выстреле как на пуле, так и на гильзе.

Отстрелянный боеприпас под микроскопом сравнивается с образцами из федеральной пулегильзотеки. Царапины, микро-вмятины, след на капсюле от бойка и от нарезов на пуле – все это составляет уникальный набор идентификационных признаков для любой отдельно взятой единицы оружия.

И если отстрелянная пуля или гильза совпадет по этим признакам с другой, когда-то найденной на месте преступления или изъятой из тела жертвы, владельцу оружия, вероятно, придется отвечать не только по факту хранения, но и по гораздо более серьезной статье.

А подобные статьи часто не имеют срока давности. Совсем недавно калужская полиция задержала человека, который совершил убийство 23 года назад. Правда разоблачить его помогла не баллистика, а вышеупомянутая генетическая экспертиза.

Между прошлым и будущим

Приходится криминалистам иметь дело и с артефактами совсем глубокой давности и особого смысла. Речь о преступлениях фашизма на Калужской земле.

ЭКЦ активно сотрудничает с бойцами поисковых отрядов, работающих в регионе. Огромная удача для поисковика найти солдатский медальон, но еще большее везение, если удается его прочитать. Бланки обычно заполнялись карандашами, а такие надписи не слишком долговечны – грифель осыпается, надписи исчезают.

- Но и для таких случаев есть свои методы, - рассказала нам криминалист Елизавета Федотова. - Первое, что нужно сделать – это аккуратно вскрыть медальон, ведь его крышечка за десятки лет намертво присыхает к футляру.

Предельной осторожности требует и обращение с хрупкой, рассыпающейся в руках бумагой, - говорит Елизавета. - Она замачивается в глицерине, в таком виде расправляется из трубочки в лист и после сушки запаивается в пластик. Теперь с ней можно работать.

Не всегда, но все же удается «проявить» невидимые надписи, исследуя их под большим увеличением и под разными лучевыми спектрами.

Специальной службы для таких задач в ЭКЦ, конечно, нет. Занимаются этим специалисты по выявлению поддельных банкнот.

Что интересно, фальшивомонетничество медленно, но верно уходит в прошлое. Наступила эра электронных платежей, и преступный мир быстро к нему приспособился, переключившись на более безопасные и эффективные мошеннические схемы.

И, конечно, столь высокотехнологичная служба не могла пройти мимо главного научного прорыва нашего времени – искусственного интеллекта. Сегодня нейросети в основном помогают работать с изображениями.

Они способны реконструировать некачественное фото или смазанный стоп-кадр с камеры наблюдения. Кроме того, ИИ позволил в разы улучшить качество композиционных портретов – фотороботов, которые стали значительно больше походить на обычные фотоснимки, а не на картинки-наброски.

Но все течет, все развивается. И как знать, возможно, в следственно-оперативные группы будущего, кроме следователя, сыщика и криминалиста, войдет на правах особого сотрудника и искусственный интеллект.