Статьи, аналитика, репортажи

В калужской школе прошёл фестиваль народов России

Евгения Родионова
26.02, 11:30
0 315
В среду, 25 февраля, в лицее №48, что на Терепце, прошёл фестиваль народов России.

Актовый зал в этот день напоминал скорее шумную красочную ярмарку, чем коридор учебного заведения.

Звонкие голоса, сменяющие друг друга ритмы народной музыки и манящие ароматы национальной кухни заполнили всё пространство.

С первого взгляда становится ясно, что подготовка была масштабной. Яркие стенды, плакаты и, конечно, главная гордость экспозиции - привлекающее внимание необычное декоративное дерево.

— Это дерево посвящено году единства народов, - поясняет заместитель директора по воспитательной работе Эмилия Ивкина. - В основе - русская кукла, как символ нашей культуры, другие куклы в костюмах народов России, которые живут в нашей большой стране. Это символ того, что мы все - одна семья.

От концепции к школьному фестивалю

Подготовку вели всем миром.

— Мы всё придумывали и оформляли вместе: учителя, совет старшеклассников, родители, дети, классные руководители. , - рассказала Эмилия Марковна. - Это наша общая, совместная деятельность. Фестиваль идёт с девяти утра, и мы специально построили его так: начали с самых маленьких, а завершать программу будут старшеклассники.

Какой народ представлять решали жеребьёвкой, - продолжает педагог. - Каждый класс готовил свой номер-представление от народа: презентацию, национальный танец или песню. Также готовили национальные блюда.

Кулинарный экзамен на «отлично»: знакомство с традициями даргинцев

Пока одни старшеклассники готовятся к ЕГЭ, ученики 11 «Б» класса решали ещё одну задачу- познакомить школу с традициями даргинцев, одного из коренных народов Дагестана.

— Я приготовила традиционное блюдо - даргинский чуду с мясом и картошкой, а также второе, сладкое чуду с творогом, - рассказывает ученица 11 «Б» класса Маргарита Бытко. - У даргинцев это главное блюдо на столе. Кстати, ещё мы приготовили курзе - они очень похожи на наши русские пельмени.

Как признается старшеклассница, подготовка к этому дню стала для неё личным открытием.

— Это очень интересный опыт. Я давно хотела попробовать дагестанскую кухню, и вот благодаря нашему школьному празднику, как раз выдался шанс - добавила Маргарита.

Блины от восьмиклассника

Пока старшеклассники угощали всех даргинскими чуду, в соседнем крыле развернулась другая кулинарная история.

Ученик 8 «Б» класса Артём Корнеев подошёл к вопросу основательно и с душой.

— Мне нужно было сделать блины и принести варенье со сметаной, - с гордостью докладывает Артём Корнеев, демонстрируя стопку румяных блинов. - Я иногда готовлю дома, так что это было несложно, а весело.

— Здорово, когда учёба совмещается с такими мероприятиями. Я бы хотел, чтобы такие мероприятия были чаще, - добавил Артём.

Помимо национальных кухонь, дети выучили национальные танцы разных народов и песни.

Фестиваль в 48-м лицее наглядно показал: когда дело касается дружбы и творчества, границы между классами, возрастами и национальностями стираются, оставляя место для яркого, живого единства.

А дети, до того не слишком хорошо представлявшие все национальное многообразие нашей страны, в ходе фестиваля сделали для себя много новых открытий.

- У калмыков шапки прикольные, хочу такую.

- У чукчей зато теплые, - переговаривалась детвора у стендов, посвященных различным национальностям.

