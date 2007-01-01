Вагнеровец Туман: «Это сейчас главная опасность на передке — дрон, а тогда — артиллерия, кассеты»

Калужанин, участник СВО по имени Александр с позывным «Туман» дал эксклюзивное интервью радио «Комсомольская правда – Калуга» во вторник, 24 февраля.

Поводов для разговора было несколько. Это и четвертая годовщина с начала СВО, и вышедшая в тираж книга бойца.

Александр Туманов - это псевдоним автора книги «Корректировщик», которая, по понятным причинам имеет возрастное ограничение 18+. Сейчас он находится в Калуге в отпуске.

Его путь на войну начался не с военкомата, а с поездки по этапу.

О том, как Пригожин лично вербовал заключенных и своих трех походах на СВО, оператор тяжелых БПЛА «Туман» рассказал в откровенном интервью в нашей студии.

Пригожин и Уткин приехали лично

— Александр, как обычный человек, оказавшийся в местах не столь отдаленных, попадает в зону СВО?

— Пришёл я туда, как и больше половины сотрудников ЧВК «Вагнер» на Украине — с мест не столь отдаленных. В августе 2022-го к нам приехали представители.

Наше учреждение посетили лично Пригожин и Уткин. Это было особенное событие, обычно приезжал кто-то один.

— И вы сразу согласились?

— Я этого ждал. В июне пошли слухи про «Вагнер». Сомнений не было. Я с детства в военной тематике, книжки, игры, поэтому иллюзий не питал.

И потом, это был отличный шанс выбраться.

— То, как вы себе это представляли, и реальность — большая разница?

— Конечно. Общая картинка: артиллерия, гибель людей — это было.

Война решалась артиллерией. Это сейчас главная опасность на передке — дрон, а тогда — артиллерия, кассеты. Всё выглядело совершенно иначе.

Знание карт помогло

— Вы подписали бумаги прямо в колонии?

— Да, документы оформили там же, потом привезли под Луганск. Оформление в «конторе» — это не как в армии. Выдали жетоны, пара листов бумаги — и всё.

— Подготовка была жесткой?

— Мне повезло. Я попал в штурмовики, но в первый же день приехали набирать корректировщиков.

Спросили, кто знает азимуты, карты, ориентирование. Я это знал, ещё со школы в военных картах копался, интересно было, и меня сразу забрали.

А те пацаны, кто остался в штурмовиках... У них была всего неделя подготовки, но за эту неделю они получили больше, чем некоторые сейчас учатся за месяцы.

Их гоняли люди, которые только что вылезли из окопов, и учили только тому, что реально нужно для выживания. Это помогло.

Пусть сейчас неоднозначное отношение к «конторе», но поверьте: разницы, под чьим командованием идти на штурм, нет. Потери везде одинаковы.

Помилование

— Когда «Вагнера» не стало, что вы делали?

— Я тогда был во второй командировке. Нас быстро собрали, мы поехали в Беларусь огромной колонной. Просидели там месяц, решалась судьба. Кого-то позвали в Африку, но основная масса туда не хотела.

Мы поехали воевать на Украину не только из-за денег, у многих была и идеология. Потом контракты расторгли, и я уехал домой.

Я был чист юридически — помилование Президента у меня на руках, официальная бумага с печатями Администрации Президента.

— И вы снова вернулись?

— Да, я посчитал это благодарностью за тот шанс, который мне дали. Дома пробыл три месяца и понял, что надо возвращать долги. Поехал снова в мае.

А когда «Вагнер» окончательно расформировали, я оказался в ЧВК «Редут».

Но мне там не понравилось отношение к личному составу. Нас, вагнеровцев, позвали наводить порядок в старом ополченческом батальоне, но командиры, сидевшие там с 2014 года, сопротивлялись изменениям. Я досрочно расторг контракт.

— А потом?

— Поступило предложение пойти в министерскую бригаду оператором БПЛА. Я подумал, что это шанс «официализироваться».

Война дронов

— С приходом нового министра обороны изменилось снабжение беспилотниками?

— Кардинально. Сейчас это централизованные поставки Минобороны. Прямых проблем уже нет. Да, где-то не успевают довезти, но это мелочи.

— Часто видим кадры, где наши дроны сбивают вражеские. Это сложно?

— Беспилотники стали отдельным видом вооружений, родом войск. Появляются дроны-ПВО, дроны с нейросетями, которые сами опознают цели. Это работа, требующая координации и навыка.

У нас хороших операторов много.

СВОшники и общество

— Как закончится СВО, чем займетесь?

— Деньги у меня отложены, я из тех, кто все зарплаты копит. Хочу на три месяца уехать путешествовать по России. А дальше зависит от предложений. Полгода назад звали на Чукотку оператором грузового квадрокоптера на вахту.

Это моя стезя.

- Тяжело было взяться за перо прямо в окопах?

- Сложность была только во времени. Я писал прямо в процессе, благо специфика работы позволяла иметь под рукой необходимые гаджеты.

С творчеством проблем не возникло — ещё в школе были какие-то потуги, а к войне я уже и специальную литературу почитал о том, как правильно писать книги.

С материалом проблем тоже не было. После первой же командировки пришла идея оформить это всё.

Книга не столько о войне как таковой, сколько о том, что я видел в первый месяц, в сентябре 2022-го.

— Планируете продолжать писать?

— Да. У меня была навязчивая идея — прописать всю первую командировку. Но когда начал, книга «Корректировщик» получилась в полтора раза больше плана и только про первый месяц — сентябрь.

Заканчивается она тем, что впереди ждал октябрь и куча других приключений.

Когда будет продолжение? Не знаю. Когда дописал первую, почувствовал опустошение. Нужна пауза.

— Где можно купить книгу?

— На маркетплейсах. Но моя цель — не заработать (на книгах не зарабатывают), а чтобы кто-то прочитал и понял, как это было на самом деле.

Аудиоверсию интервью Александра радио «Комсомольская правда – Калуга» на волне 93.1 FM слушайте в среду, 25 февраля в 17:03, в четверг, 26 февраля в 11:03, 13:03 и 17:03.