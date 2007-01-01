Обнинск
Хозяин калужского зоомагазина объявил войну кошке
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Хозяин калужского зоомагазина объявил войну кошке

Евгения Родионова
22.02, 09:00
В пятницу, 20 февраля, в нашу редакцию обратилась жительница Калуги с улицы Комарова с просьбой помочь найти дом двум хвостатым обитательницам города - кошке Асе и её дочке Мусе (такие имени дали им жители дома).

По её словам, кошка уже около семи лет заходит в один из зоомагазинов района. Пять лет назад у неё появился котёнок - дочка Муся. Они везде ходят вместе.

— Летом Асю фотографируют, гладят по животу, покупают корм - кошка всем нравится. У посетителей никогда жалоб не было, - объясняет женщина. - Люди думают, раз кошки сидят на лестнице - значит это магазинные кошки и пускают их внутрь погреться в морозы. Казалось бы, идеальный символ для точки продажи товаров для животных: упитанная, ухоженная и всеми любимая муза, да ещё и с дочкой- почти кошачья семья. Но не для руководства.

— Директор зоомагазина не переваривает животных, его постоялица не устраивает, - сетует горожанка. - У него есть аргумент: если кошка остаётся в магазине на ночь - может сработать сигнализация.

Конфликт человека и кошки разрешился радикально и без предупреждения. Владелец магазина, не найдя общего языка с хвостатой посетительницей, вывез кошку Асю в чужой двор к своей знакомой в другом конце города.

Наша читательница вместе с соседом отправились её спасать.

— Мы вернули кошку в её двор возле магазина, к дочке Мусе, - говорит она.

Однако радость от возвращения домой оказалась неполной. На мордочке у кошки повреждения.

— Нос у неё рваный, весь в крови, что она делала - я не знаю, - переживает собеседница. - Теперь мы боимся, что хозяин магазина снова отправит её куда подальше или вообще отравит.

Сейчас неравнодушные жители ищут для Аси и Муси новый дом.

Если у вас есть желание взять под свою опеку кошек - пишите нам в чат-бот обратной связи в нашем телеграм-канале кп40.

