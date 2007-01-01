Единственный в истории, кто правил Калугой 16 лет подряд: Ципулину исполняется 200 лет

20 февраля по старому стилю отмечается юбилей городского головы Ивана Козьмича.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Сегдоня вспоминаем городкомго голову Ивана Козьмича Ципулина, у которого юбилей.

Для современного человека имя градоначальника XIX века может звучать как строчка из архивных документов, но для истории Калуги символизирует эпоху становления городского самоуправления, развития торговли и благотворительности.

Чтобы понять масштаб личности Ивана Козьмича, нужно представить себе Калугу той поры.

Городской голова обычно избирался из числа почетных граждан или купцов I гильдии. И отвечал за всё: от мощения улиц и освещения фонарей до содержания больниц, приютов и школ.

К середине XIX века Калуга переживала период активного благоустройства.

Иван Козьмич управлял городом в то время, когда строились красивые каменные купеческие дома, которые мы видим и сейчас, перепланировались и благоустраивались улицы, появлялось электричество, водопровод и канализация.

Городским головой Ципулин избирался аж 4 раза.

Иван Ципулин был награжден медалями, орденами и серебряной шпагой.

Из Рязани перебрался в Калугу

Родился Иван Ципулин 20 февраля 1826 года в селе Ловцы Рязанской губернии, в крестьянской семье.

По другим сведениям, он родился в 1825 году. Но официально 200-летие отмечается именно сегодня.

Иван Козьмич получил начальное образование, умел читать и писать.

Повзрослев, был плотогоном, управляющим торговыми перевозками, доверенным лицом судовладельца.

Смог скопить капитал и стать купцом. Купил два парохода.

И в 1872 году наладил регулярное пассажирское и буксирное пароходное сообщение по Оке от Калуги до Серпухова, а год спустя - до Каширы.

Недалеко от Калуги, в 47 верстах, в Тульской губернии Ципулин построил имение Красное. Оно находилось в красивом месте – на высоком берегу реки.

После смерти жены Таьяны в 1867 году, Иван Козьмич перебрался в Калугу, купив здесь дом.

Вскоре он женился во второй раз, взяв в жены богатую вдову и обещал ей преумножить капитал.

Свое слово сдержал. Деловая хватка позволила ему и успешно заниматься судоходством.

По реке шли пароходы «Ципулин», «Дмитрий Донской», «Екатерина», «Владимир».

Иван Козьмич сделал Калугу портовым городом, превратив реку в важную транспортную артерию.

По Оке были регулярные пароходные пеервозки.

В городе появилась вода

Авторитет Ципулина были столь высок, что в 1883-м его избрали гласным городской Думы, а 25 апреля 1885 года он занял пост городского головы.

И бессменно руководил городом 16 лет, вплоть до самой смерти, установив своеобразный рекорд, никто больше на этом посту так долго не продержался.

За эти годы Калуга преобразилась.

Главным деянием градоначальника стало строительство водопровода. Проблема с чистой водой стояла остро, и Ципулин сумел сдвинуть дело с мёртвой точки.

14 декабря 1887 года в Калуге заработал водопровод.

В благодарность жители преподнесли городскому главе серебряный макет водонапорной башни - символ новой эры в городском хозяйстве.

Что же еще сделал Ципулин:

Он добился размещения в Калуге управления Сызрано-Вяземской железной дороги, что превратило город в важный транспортный узел. На своим деньги ездил в Санкт-Петербург решать этот вопрос.

А как рассказывала праправнучка Марина Николаевна Зубова, Иван Козьмич преподнес московской губернаторши бриллиантовое колье, чтобы железная дорога прошла через Калугу.

Была открыта городская библиотека.

Построен храм в военном лазарете для гренадерского полка.

Выделял средства на ремонт Николаевской гимназии.

Проявлял заботу о безопасности горожан, наладил страхование калужан от огня.

Выдал беспроцентную ссуду - 2 тысяч рублей для строительства работного дома.

Содействовал предпринимателям, при его участии был открыт торговый дом.

Пытался установить трамвайное сообщение и отрегулировал таксы извозчикам.

Похороны Ципулина.

Отдал свой дом

Ципулин состоял в пяти благотворительных обществах.

Жертвовал личные средства на образование, строительство храмов и помощь бедным.

И даже подарил городу собственный каменный дом (ул. Герцена, 16) для устройства строительного училища.

Его стоимость составляла 70 тысяч рублей, и ещё 30 тысяч он выделил на его обустройство.

При епархиальном женском училище устроил отдельное здание для больницы стоимостью 10 тысяч рублей с домовой церковью во имя великомученицы Екатерины в честь рано ушедшей дочери.

На церковь при Калужской мужской гимназии пожертвовал 4 тысячи рублей.

Уже были поданы документы на присвоение Ципулину дворянства, но Иван Козьмич не дожил до этого, он скончался 29 апреля (12 мая) 1901 года в возрасте 75 лет.

Отпевали его в Казанской церкви, а похоронили в родовом склепе в селе Ловцы. После смерти Ивана Козьмича управлять судоходством стал старший сын Ципулина Иван.

Интересно, что памятник Карлу Марксу, установленный в Калуге в 1921 году, напоминал Ципулина. Сторожилы подходили к нему и качая головой говорили: «Как похож!».

В советские годы его имя было полузабыто. Но потом постепенно заслуги Ципулина вспомнили.

А два года назад на улице Подвойского, напротив усадьбы Ципулина, был открыт бронзовый памятник.

И сейчас краеведы мечтают, чтобы дом был отреставрирован и в нем появился бы музея купечества и пароходства.