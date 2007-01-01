Александр Сорокин: «Ника-ТВ» заставляет плакать даже суровых мужчин»

Накануне 35-летия телерадиокомпании ее гендиректор рассказал о том, как региональное ТВ выживает, умнеет и превращается в экосистему.

В пятницу, 20 февраля, телерадиокомпания «Ника» отмечает 35-летие.

Накануне юбилея к нам в студию радио «Комсомольская правда – Калуга» на волне 93.1 FM пришел генеральный директор «Ники» Александр Сорокин.

Разговор шел не только о юбилее, но и о том, как меняется региональная журналистика.

Проект «Останься»: как история становится ближе

- Александр, сейчас «Ника» — это не просто новости, а огромный пласт серьезных проектов. Недавно наткнулся на вашу работу, посвященную Великой Отечественной войне. Как удалось это осилить?

- Для нашей команды этот проект стал прорывным во всех смыслах. Называется он «Останься».

Задача стояла амбициозная: сплотить команду, сплотить Калужскую область и сохранить память о войне. Поколение уходит, и новые люди уже не чувствуют ту боль так остро. Мы объявили сбор историй. Мои коллеги переживали: «А будут ли писать?» Но люди начали присылать, и мы собрали порядка 700 историй.

Это те истории, которые передают из уст в уста за семейным столом 9 Мая. Истории с деталями, с комом в горле. Наши девчонки-редакторы, да и мы, суровые мужики, плакали, когда их читали.

Из семи сотен мы отобрали пять самых драматичных и превратили в веб-сериал. Остальные стали аудиоподкастами на «Радио Ника FM». Сейчас ведем переговоры с платформами, чтобы эти истории о подвигах калужан зазвучали по всей стране.

- Чтобы снять реконструкцию, нужен сценарий, актеры, реквизит. Это же колоссальные ресурсы.

- Да, это больная, но прекрасная тема. «Ника» хороша тем, что у нас работают люди, которые могли бы давно строить карьеру на федеральных каналах, но они любят Калужскую землю и преданы компании на 1000%.

Надя Лутошкина, например, писала сценарии для федеральных сериалов. Дима Прокопов, наш режиссер, сотрудничает с Игорем Угольниковым и студией «Военфильм». И здесь случилась коллаборация: «Военфильм» помог с локациями и реквизитом.

Вы даже не представляете, что такое найти форму 41-го года, которая отличается от формы 43-го. Или бутылочку, стол, кресло сороковых годов. Очки — это вообще бешеные деньги на онлайн-площадках. Это был вызов, но команда справилась. Надя Лутошкина, Маша Лазарева, Оля Афончикова, Света Виноградова, Валентин Васильев, оператор Аркадий Дей, который и в снег, и в холод... Они буквально позавчера вернулись со съемок в 3 часа ночи, а в 8 утра уже были на работе.

- Сколько серий уже вышло?

- Пять. Это грантовый проект. Впереди еще пять, и они посвящены детям войны. Почему? Это эмоционально.

На открытом показе 9 мая в Краеведческом музее мы собрали 6000 человек. Я видел слезы.

И самое главное — я смотрел за реакцией детей. Ребенка ведь не обмануть.

Новости, рубрики и «скуфы»: Как меняется эфир

- Телевидение начинается с новостей. Что изменилось в новостном вещании за твои 10 месяцев у руля?

- 10 месяцев для управленца — это немного. Я спортсмен, привык решать быстро, а здесь нужна стратегия. И тут моя точка опоры — Сергей Николаевич Трубицын, председатель Совета директоров, который всегда говорит: «Саша, не спеши, подожди».

Что касается новостей, мы ввели рубрикацию. В понедельник — спорт, во вторник — «Антифейк», в среду — «Живая среда», в четверг — культурный редактор, в пятницу — своя тема.

Плюс у нас сильно омолодился информационный отдел. Ребята вносят свой креатив, у них своя картина мира, и это прикольно. Они не дают нам закостенеть. Когда слышишь от них: «Ну чего вы ведете себя как скуфы?», сразу понимаешь: пора переходить на новые рельсы.

- Прямые эфиры. Помню легендарный эфир с драматическим театром, который потом взял ТЭФИ. Увидим ли мы что-то подобное?

- Мы ориентируемся на запросы. Сейчас, например, востребовано политическое ток-шоу. Мы делаем программу «Есть вопрос» с Андреем Ткачевым раз в неделю. Там и международная повестка, и школьное питание, и циклон, который накрыл Калугу.

Но мы поняли другое: много событий остаются без прямых эфиров. Например, городской выпускной. Это парад мод, живая история, толпы людей в центре. Это надо транслировать!

Концерты вообще собирают рейтинги. Например, юбилейный концерт Музалёвой произвел фурор. Делаем проект для участников СВО «Вечер для своих»: приглашаем ветеранов, добровольцев, а для них выступают известные артисты — Борис Галкин, певица Мара...

«Клён», кадры и нейросети

- Несколько лет назад появился сайт «Клён». А сейчас это выросло в целое «Клён ТВ». Как оно развивается?

- Эволюционирует! Это часть нашей экосистемы. Сейчас это не просто сайт, а паблики в соцсетях, куда приходят молодые журналисты. Но мы пошли дальше: запустили «Медиалабораторию роста».

Мы собираем ребят из региональных медиацентров со всей области, привозим их на «Нику», проводим экскурсии, и три месяца они учатся.

Лекции им читают кандидаты наук, обладатели ТЭФИ, федеральные ведущие.

- Я слышал, вы достучались до «Союзмультфильма»?

- Да! В этом году была коллаборация. У нас в Калуге есть филиал «Союзмультфильма», мы были приятно удивлены. Там прошла практическая часть хакатона, а потом ребята записывали поздравительные видеоклипы.

- Как попасть в «Клён»?

- Просто. Сайт NikaTV.Ru, социальные сети. Пишите «Хочу в «Клён».

У нас проходят кастинги, но, если есть желание, мы никому не отказываем. Начинаем обучать: есть педагоги по речи, мастера.

- Есть уже успешные примеры?

- Конечно! Степан Амелин. Пришел ребенком к нам. А сейчас это руководитель отдела рекламы.

Артем Жулёв, Катя Жулёва. Три человека уже выросли из этой экосистемы и остались у нас.

Это настоящий карьерный лифт.

- Про интернет. Сейчас говорят, что все уйдут в Сеть, а телевизор выбросят. Но он стоит у всех. Что дальше?

- Эксперты говорят, что люди устали от информационного шума в соцсетях. Им нужен спокойный, цензурированный законом канал. К тому же поколение Альфа любит бумажные книги.

Что касается нас, мы идем в ногу со временем. Сделали свое приложение для умных телевизоров (разработано нашими кодерами!), обновили приложение для iPhone и Android.

Мы — первый региональный канал, который вошел в СберБокс. Запустили потоковое вещание на RuTube и ВКонтакте.

- Искусственный интеллект. Не хотите запустить виртуального ведущего?

- Пробовали. Он неправильно ставит ударения в фамилиях. Я даже над нашим ведущим Антоном Липовским пошутил: создал африканский цифровой аватар, который говорил: «Антон, если ты не возьмешься за голову, новости «Ники» буду вести я, Дон Жуан». Посмеялись.

Но нейросети мы используем по полной. В видео- и саунд-продакшене — например, вытянули кинематографический звук для веб-сериала. Используем для анализа документации, составления графиков.

А еще наши одаренные ребята создали две внутренние нейросети.

Одна модерирует комментарии, удаляя мат и нарушающую законодательство лексику. Вторая мониторит федеральное медиаполе и сообщает нам о любом упоминании Калужской области в первую же секунду.

Это круто!

Главное — люди

- 35 лет — солидная дата. Что скажешь коллегам?

- Мы не просто коллеги, мы друзья и товарищи. «Ника» — это часть меня. Мы пережили столько всего вместе: пандемию, самоизоляцию, начало СВО, частичную мобилизацию, смены руководителей.

Все кризисные точки мы проходили плечом к плечу. Даже если кто-то истерил (и я не исключение), мы знали — это свой, он не подведет, успокоится и будет в обойме.

Поэтому я пожелаю всем здоровья, терпения и побед. На всех фронтах.

- Редакция «Комсомольской правды» в Калуге поздравляет коллектив «Ники» с 35-летием! Дай Бог вам еще минимум столько же работать и не переставать удивлять зрителей и слушателей!

