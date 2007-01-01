Обнинск
Зимний вернисаж: оценивать будут зрители

Чей холст, графика или скульптура тронут больше всего - решать вам.
Татьяна Светлова
23.02, 09:00
Фото автора
В выставочном зале Калужского отделения Союза художников в феврале -  праздничная атмосфера.

Здесь развернулась итоговая выставка -2025 - та самая, к которой художники готовились три года.

Работать она будет до 3 марта.   

Евгений Пухов «Калужский дворик».
На выставке есть, что обсудить.
Народное голосование

Итоговая выставка - это творческий отчет, потому в Калугу съехались мастера со всего региона.

155 работ представили 88 авторов из Калуги, Обнинска, Малоярославца, Детчино, Боровска и Балабанова.

Масло и акварель, графика и скульптура, эмаль и традиционная вышивка - здесь есть на что посмотреть и чему удивиться.

Интересно, что итоги этой выставки в конце февраля подведут не только эксперты, но и зрители.

В зале есть специальная книга отзывов, где каждый посетитель может оставить своё впечатление и отдать голос за понравившуюся работу. По количеству откликов определят и народные призовые места.

- Это самая значимая выставка года, - уверена председатель Калужского отделения Союза художников Ольга КУЗЬМИНОВА.

- Мы можем оценить всё многообразие взглядов на мир.

Я хожу по залу и думаю: какие разные темы выбирают, как по-разному их трактуют, какое разное движение кисти или карандаша…

Всё это - личное мировоззрение каждого художника.

А вместе складывается удивительная, целостная картина нашей жизни. И это самое ценное качество выставки.

Ольга Кузьминова поделилась своими эмоциями.
Неожиданным и тёплым подарком для гостей вернисажа стало выступление резчика по дереву Евгения Столярова.

Он читал стихи Булата Окуджавы и Бориса Пастернака.

Строчки «Никого не будет в доме, кроме сумерек…» в такой обстановке звучали по-особенному этой снежной и морозной зимой. 

Смелые эксперименты

Пройтись по залу - всё равно что совершить путешествие по сотням разных вселенных.

В этом году в экспозиции больше всего представлена живопись, а любимым жанром у авторов стал пейзаж - то лиричный и заснеженный, то яркий и летний.

Калужская графика, слава которой давно вышла за пределы региона, как всегда, на высоте.

Здесь и офорты, и смелые эксперименты в смешанной технике.

Свои серии работ представили и известные авторы - заслуженный художник России Валентин Денискин, Максим Алексеев, и новые имена.

Скульптуры немного, но она есть.

Это работы Светланы Фарниевой, Валентина Алексанова.  А некоторые мастера удивляют разнообразием талантов:

Владимир Арепьев, известный как живописец, принес графику, керамист Татьяна Астахова - тоже графические работы, а Валентин Алексанов - живопись и скульптуру.

Особое очарование у декоративно-прикладного искусства. Интересны «Метаморфозы вселенной» Людмилы Зайчиковой и футуристичное «Лицо времени» Алисы Степановой – коллажи: горячая эмаль, медь, сталь и латунь.

Мастерица Мрина Гусева сделала панно и куклу «Ангел», Мария Власова - батик.

И, конечно, нельзя пройти мимо вышивки дебютанта выставки Андрея Шагина.

Оказывается, он - продолжатель уникальной семейной традиции: в его роду все вышивали и по отцовской, и по материнской линии.

И это мастерство передалось именно ему, хотя у Андрея есть сестры. 

Валентин Денискин «Главный Дом усадьбы Мамонтова» из серии «Абрамцево». Присмотритесь: вся работа состоит из кружочков.
Мария Власова «Евдоха», батик.
Мария Власова «Евдоха», батик.
Работы Людмилы Зайчиковой и Алисы Степановой: горячая эмаль, медь, сталь, латунь.
Работы Людмилы Зайчиковой и Алисы Степановой: горячая эмаль, медь, сталь, латунь.
Валентин Алексанов «Автопортрет».
Валентин Алексанов «Автопортрет».
Марина Гусева. Композиция «Посланник с неба», 2025 год.
Марина Гусева. Композиция «Посланник с неба», 2025 год.

Взгляд в будущее

Выставка - это не только итог. На открытии художники поделились планами на 2026 год.

Он обещает быть насыщенным: запланированы тематические выставки «натюрморт и интерьер», «пейзаж» и «Чёрное и белое».

Готовятся две персональные выставки - Павла Вольфсона и Валентина Алексанова.

Отдельная история - это сам выставочный зал, который художники стараются сделать уютным и современным.

В прошлом году они своими руками мыли, шпаклевали и красили стены.

Вскладчину купили большой телевизор для лекций, презентаций и показов фильмов.

Сейчас хотят собрать средства и приобрести дополнительное профессиональное освещение, чтобы каждая картина была представлена в выгодном свете, в прямом смысле этого слова. 0+ 

Алексей Голубев «Полвека вместе».
Алексей Голубев «Полвека вместе».

