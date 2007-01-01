Зимний вернисаж: оценивать будут зрители
В выставочном зале Калужского отделения Союза художников в феврале - праздничная атмосфера.
Здесь развернулась итоговая выставка -2025 - та самая, к которой художники готовились три года.
Работать она будет до 3 марта.
Народное голосование
Итоговая выставка - это творческий отчет, потому в Калугу съехались мастера со всего региона.
155 работ представили 88 авторов из Калуги, Обнинска, Малоярославца, Детчино, Боровска и Балабанова.
Масло и акварель, графика и скульптура, эмаль и традиционная вышивка - здесь есть на что посмотреть и чему удивиться.
Интересно, что итоги этой выставки в конце февраля подведут не только эксперты, но и зрители.
В зале есть специальная книга отзывов, где каждый посетитель может оставить своё впечатление и отдать голос за понравившуюся работу. По количеству откликов определят и народные призовые места.
- Это самая значимая выставка года, - уверена председатель Калужского отделения Союза художников Ольга КУЗЬМИНОВА.
- Мы можем оценить всё многообразие взглядов на мир.
Я хожу по залу и думаю: какие разные темы выбирают, как по-разному их трактуют, какое разное движение кисти или карандаша…
Всё это - личное мировоззрение каждого художника.
А вместе складывается удивительная, целостная картина нашей жизни. И это самое ценное качество выставки.
Неожиданным и тёплым подарком для гостей вернисажа стало выступление резчика по дереву Евгения Столярова.
Он читал стихи Булата Окуджавы и Бориса Пастернака.
Строчки «Никого не будет в доме, кроме сумерек…» в такой обстановке звучали по-особенному этой снежной и морозной зимой.
Смелые эксперименты
Пройтись по залу - всё равно что совершить путешествие по сотням разных вселенных.
В этом году в экспозиции больше всего представлена живопись, а любимым жанром у авторов стал пейзаж - то лиричный и заснеженный, то яркий и летний.
Калужская графика, слава которой давно вышла за пределы региона, как всегда, на высоте.
Здесь и офорты, и смелые эксперименты в смешанной технике.
Свои серии работ представили и известные авторы - заслуженный художник России Валентин Денискин, Максим Алексеев, и новые имена.
Скульптуры немного, но она есть.
Это работы Светланы Фарниевой, Валентина Алексанова. А некоторые мастера удивляют разнообразием талантов:
Владимир Арепьев, известный как живописец, принес графику, керамист Татьяна Астахова - тоже графические работы, а Валентин Алексанов - живопись и скульптуру.
Особое очарование у декоративно-прикладного искусства. Интересны «Метаморфозы вселенной» Людмилы Зайчиковой и футуристичное «Лицо времени» Алисы Степановой – коллажи: горячая эмаль, медь, сталь и латунь.
Мастерица Мрина Гусева сделала панно и куклу «Ангел», Мария Власова - батик.
И, конечно, нельзя пройти мимо вышивки дебютанта выставки Андрея Шагина.
Оказывается, он - продолжатель уникальной семейной традиции: в его роду все вышивали и по отцовской, и по материнской линии.
И это мастерство передалось именно ему, хотя у Андрея есть сестры.
Взгляд в будущее
Выставка - это не только итог. На открытии художники поделились планами на 2026 год.
Он обещает быть насыщенным: запланированы тематические выставки «натюрморт и интерьер», «пейзаж» и «Чёрное и белое».
Готовятся две персональные выставки - Павла Вольфсона и Валентина Алексанова.
Отдельная история - это сам выставочный зал, который художники стараются сделать уютным и современным.
В прошлом году они своими руками мыли, шпаклевали и красили стены.
Вскладчину купили большой телевизор для лекций, презентаций и показов фильмов.
Сейчас хотят собрать средства и приобрести дополнительное профессиональное освещение, чтобы каждая картина была представлена в выгодном свете, в прямом смысле этого слова. 0+
