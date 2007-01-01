В Калуге рассказали, зачем солдаты Петра надевали парики, шли в бой при полном параде и везли на сражение бабушку

И как создавалась регулярная русская армия.

В визит-центре национального парка «Угра» работает выставка «Победы Петра – победы России».

Она продлится до 13 марта.

Все экспонаты - из личной коллекции руководителя клуба исторической реконструкции «Калужский гарнизон» Дмитрия ЧУПРОВА.

Солдаты лейб-гвардии Семеновского полка. Справа - более ранний, 1700-1702 гг. Слева – 1711-1720 гг.

На открытии Дмитрий не просто показал воссозданные мундиры и оружие, но и объяснил, зачем царю-реформатору понадобилось менять облик войска.

- Пётр I не просто из эстетической составляющей всё менял, - поясняет реконструктор. - Его раздражало, что стрельцы перестали быть военными.

Они обладали рядом коммерческих привилегий, не облагались такими налогами, как, допустим, купцы.

И стали в большей степени бизнесменами, ремесленниками, их военная подготовка была очень слабой. Нужны были солдаты, которые постоянно находятся на службе.

Старое военное платье было не совсем удобно для несения службы.

И первый шаг Петр сделал, переодев солдат на венгерский манер. Но вскоре взгляд был брошен на Францию.

- Франция тогда была законодателем не только светской моды, но и военной, - рассказывает Дмитрий.

- При Людовике произошла глобальная реформация вооруженных сил, когда они стали набираться по рекрутской системе. То есть была создана регулярная армия.

И платье это было уже проверено на французских войсках.

К тому же оно было очень практичным, трехслойным: кафтан, камзол, нательная рубаха. Если жарко - можно снять кафтан, оставить в обозе и остаться в камзоле.

Дмитрий Чупров показал исторический рисунок, сделанный для погребальной церемонии Петра I. На нем можно увидеть, как выглядели солдаты той эпохи.

На сражение как на праздник

-98% солдат были крестьяне. Если помещик поставлял в армию определённое количество рекрутов, он обязан был обеспечить их одеждой в течение двух лет.

Солдат получал зимнюю шубу, рубахи, кафтаны, порты, лапти, поршни и онучи. Эту одежду они использовали на хозработах: колоть дрова, хворост собирать и так далее.

Служить солдат приходил в своей крестьянской одежде, потом постепенно шил обмундирование. На это ему выделялись деньги.

Система комплектования обмундирования была не всегда ровная.

Изначально она планировалась по цветам полков, чтобы отличать один полк от другого.

Но, например, в калужских документах по артиллеристам сохранились жалобы, что жалование задерживали. Приходилось обходиться теми тканями, которые имелись в наличии.

Такой головной убор назывался карпус.

А вот такой мешочик с зарядом - это как раз картуз.

Карпус, а не картуз

На выставке гости узнали разницу между картузом (в то время это мешок с зарядом для пушки) и карпусом (головным убором, у которого откидывался козырек).

В русской армии карпусы в итоге не прижился.

Петру I не нравилось, что они быстро мялись, и солдаты выглядели неопрятно, поэтому он предписал ношение шляп и париков.

Парики делались из льна. Зимой их носили не только для красоты, но и для тепла. А сверху надевали суконную или пуховую шляпу.

Важно учитывать и климатические условия того времени. Начало XVIII века - это малый ледниковый период. Климат был на 3-4 градуса ниже, чем сейчас.

И специфика военных действий отличалась от современной.

Если говорить про XVIII век, то солдат должен выполнять набор определённых действий: заряжать мушкет, производить выстрел.

И этому военный костюм того времени вполне соответствует.

Отдельная тема - офицеры. Это, как правило, на 95% дворяне, люди состоятельные. Хотя дворяне в то время служили и рядовыми.

До Петра, до реформы, они могли вообще не служить. Это было их личное желание.

Пётр I рассудил таким образом: раз дворяне получают всё от государства, в котором они живут, у них и земля, и слуги, они обеспечены полностью, их святая обязанность - отдать долг Родине на военной либо гражданской службе.

В отличие от солдат, обмундирование офицер обязан был шить за свой счет. И оно было очень пёстрым.

Удивляет и отношение к форме: солдаты перед сражением чистили платье и одевались с иголочки.

Бой считался высшей точкой жизни военного, нужно было поразить врага своим видом.

В поход с бабушкой

- Что касается обозов, то на каждое капральство, а капральство - это шесть солдат была одна телега, - говорит Дмитрий Чупров. - То есть шесть солдат покупали себе телегу для перевозки тяжёлых вещей.

Например, один котелок на шесть человек.

Если у солдат не было средств, то офицер по нормативным документам обязан был купить им вещи, в том числе и котелки.

На офицера, обер-офицера полагалось от трёх до шести телег, на которых он вез с собой имущество.

Если это штаб-офицер, доходило до 20 телег.

Если генерал, то он мог себе позволить от 100 до 200 телег. И вёз всё, что хотел - крепостных, даже свою бабушку мог взять на сражение.

Это, конечно, создавало огромные проблемы, с которыми боролся Пётр, потому что армия становилась маломобильной, когда тащился огромный обоз.

Тем не менее, это были привилегии, от которых отмахнуться нельзя.

У солдат были слуги, которые, как правило, выполняли функцию поваров.

Готовить в походе тяжело, и они могли нанять себе повара на шесть человек, скидывались, покупали продукты. Интересный факт: в паёк обязательно Петр ввёл мясо.

Но многие его не ели. Потому что армия была православная, соблюдали посты.

Полковые священники проводили беседы, что на время военной службы посты соблюдать не нужно.

Тем не менее, русского человека сложно переубедить, мясо не ели. А полевая кухня появилась уже в XIX веке, после Крымской войны.

Военная форма офицера. Парик- обязателен.

Правая рука командира

На выставке можно увидеть полный комплект вооружения петровского солдата. Здесь и кремневое ружье, и пистолет, и шпага весом 1 кг 200 г, и даже пика, достигавшая в длину четырех метров.

- Пикинеры, от которых сначала отказались, оказались важной частью механизма мушкетерского полка, и их вернули, - поясняет Дмитрий.

- Если солдат перезаряжает мушкет порядка минуты, в этот момент может налететь вражеская кавалерия либо пехота пойти в штыки.

Пикинеры нужны, чтобы прикрывать товарищей. Они задержались в русской армии где-то до середины ХVIII века, при Екатерине еще были.

Кстати, русская армия при Петре славилась именно скорострельностью. Дмитрий Чупров привел воспоминания шведов, признанных мастеров рукопашного боя:

- Они отмечали, что по скорости перезаряжения оружия русские были непревзойденны.

Поэтому шведы даже в Полтавской битве пытались подойти вплотную, чтобы применить свои хорошо отточенные навыки, но у них это не получалось.

Если говорить про артиллерию, то на выставке представлен артиллерийский передок.

Орудие - трёхфунтовая пушка. Тогда они были не по калибру, а по весу снаряда.

Цвет артиллерии – красный. Она была наиболее яркой, чтобы солдаты видели своё главное оружие. Артиллерийский передок позволяет запрячь лошадь и перевозить оружие довольно быстро.

В сражении обязательно был ротный барабан, чтобы солдаты выполняли под него команды и могли эффективно перестраиваться на поле боя.

Дело в том, что в бою плохо слышно, перекричать трудно.

И барабанщик - очень ответственная должность, правая рука командира. Дисциплина, кстати, в армии Петра была железной.

В его указе 1716 года сказано, что офицер имеет право убить солдата, если тот во время боя в строю разговаривал.

Барабан весил 3 кг и применялся в сражениях для команд.

Жили с семьей

Петровский солдат служил пожизненно. Если он получал увечье, то отправлялся в гарнизонные полки - обучать рекрутов, или в монастырь, где были богадельни. Но при этом солдатам не запрещалось жениться.

- Крепостные крестьянки, которые выходили замуж за солдат, получали свободу. Дети, рожденные в таком браке, тоже не были крепостными, но сыновья становились солдатами, - говорит Дмитрий.

- Так возникла традиция кантонистов - солдатских сыновей, потомственных военных.

Жены часто сопровождали мужей в походах, помогали готовить и стирать.

А если солдат попадал в плен, его семья получала жалование.

Причем если солдат оказывался у мусульман, выплата была двойной - считалось, что это более тяжелое испытание.

В мирное время солдаты жили не в казармах, а в специальных слободах в собственных домах, которые часто строились на несколько семей.

Летом они уходили в полевые лагеря на учения, а зимой возвращались домой и могли заниматься ремеслом.

С этим пытались бороться, но, как отметил Чупров, «русского крестьянина заставить ничего не делать сложно: все равно он ложку выточит или посуду какую-то сделает».

Ну а Екатерина уже всех переселила в казармы. 6+